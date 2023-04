Regalar un llibre és un acte que compromet. En el millor dels casos, li pots canviar la vida a l’altra persona; i en el pitjor, li pots fer perdre tot el temps que ha malgastat llegint-lo.

Excepte els últims tres anys, des que anava a l’ESO sempre he viscut el Dia de Sant Jordi a Barcelona. I era una meravella, aquelles primeres vegades, quan queia entre setmana i me’n anava amb ma mare i em passava tot el dia coneixent els escriptors que havia llegit. Per aquells temps, al voltant de l’any 2000, els escriptors encara tenien cues de lectors esperant que els signaren els llibres al llarg del Passeig de Gràcia. Després, en pocs anys canviaria tot. Van arribar les Belén Esteban i, amb elles, també els autors que es negaven a compartir taula de signatures al seu costat, perquè el paisatge era quasi sempre desolador; veies alguns dels autors més sòlids de la nostra literatura passant incòmodament el temps mentre ex concursants de Gran Hermano no s’acabaven la feina. L’any passat, sense anar més lluny, en el tradicional dinar que ofereix la casa reial (minúscula intencionada) als escriptors al voltant del Dia del Llibre, una de les convidades d’honor va ser Paz Padilla, que inaugurava l’abril amb una novetat editorial sota el braç.

Però malgrat que l’ecosistema editorial ha canviat d’una forma dràstica a ritmes accelerats en els últims anys, Sant Jordi continua sent el dia més bonic de l’any. Jo enguany el tornaré a viure a Barcelona, amb els amics d’ací i els que arriben de fora. I després allargarem la celebració a València, en una Fira del Llibre que s’estendrà fins a la segona setmana de maig, que comptarà amb més d’un centenar d’autors i que tindrà a la ciutat de Nova York com a convidada d’honor.

L’altre dia, en una conversa amb el poeta Jaime Siles, deia que una bona intenció no és prou per fer un bon poema. I té tota la raó: en el nom de les bones intencions s’han comés grans crims, també en la literatura. Com la darrera polèmica amb la censura de l’obra de Roald Dahl, com si els escrits d’un autor foren un automòbil que pots anar canviant-li les peces segons les convencions i els acords d’una època. Anomenar a aquestes accions «adaptacions» sempre amaga una forma cruel de censura. També durant la dictadura militar argentina es va generalitzar un eufemisme; va passar-se a anomenar “desapareguts” als assassinats. Totes les barbàries s’amaguen sota eufemismes. Així també va començar una de les crisis mundials més fortes de la història, amb una desacceleració. Les bones intencions, en literatura, són com les àrees de descans. No són cap requisit, només una sort, si te les trobes pel trajecte enmig d’una autopista.