Lo mejor de cómic, ciencia ficción y fantasía

El noveno arte también ofrece el inteligente homenaje de Lewis Trondheim al mundo de Astérix y Obélix que hará las delicias de los fans de los irreductibles galos. Por su parte, el ya clásico género de ciencia ficción y fantasía pasa por el pavor a la inteligencia artificial y la alienación en las redes, el colapso ecológico, las pandemias, las pesadillas sobre nuevas formas de control social, los debates sobre sexo y género, la mirada poscolonial y el miedo al otro ya no tienen sus propios subgéneros dentro de la ciencia ficción, la fantasía o el terror: son omnipresentes, en estos géneros y más allá. Algunos de los libros que hemos seleccionado aquí podrían estar en otras listas sin etiqueta de género; y estos temas surgen cada vez más, explícitamente o en el trasfondo, en los autores de ficción literaria.

‘Libro de las bestias’

Ramon Llull - Pep Brocal. Bang. 35 €

En esta sátira sobre la lucha de poder que se esconde bajo la apariencia de una fábula coral, Ramon Llull supo alertar ya en 1289 de los aspectos más perversos del comportamiento humano moviéndose en un mundo de mentiras e intrigas políticas en la sombra. Por primera vez en cómic una obra, que forma parte del Llibre de Meravelles, a la que Pep Brocal devuelve toda su vigencia.

‘Contrition’

Carlos Portela y Keko. Norma. 25 €

Contrition es un anodino pueblo de Palm Beach en cuyo censo figuran, perfectamente registrados, un alto número de delincuentes sexuales, que están incluso obligados a avisar de sus delitos en carteles frente a sus casas. Uno de ellos, exconvicto, aparece muerto en un incendio aparentemente accidental. Es la oscura premisa del turbador e hipnótico ‘thriller’ de Portela y Keko.

‘Qué’

Max. Salamandra Graphic / Finestres. 22 €

Sin perder un ápice de la ironía, irreverencia y el sentido crítico que le caracterizan, regresa el consagrado Max con esta disparatada parodia del viaje iniciático, ganadora del I Premi Finestres de Còmic. La protagoniza Qué, un tipo tozudo y en crisis, reflejo el malestar del ciudadano de a pie y de las contradicciones de la sociedad actual. Además, La Cúpula relanza el integral de su underground Peter Pank.

‘¡Por Tutatis!’

Lewis Trondheim. Astiberri. 15 €

"Este NO es un tebeo de Astérix", avisa el francés Lewis Trondheim, que a través de Lapinot, su personaje en forma de conejo, sí realiza un delicioso homenaje y, a la vez, una ingeniosa e inteligente parodia, repleta de guiños, de los irreductibles galos creados por Goscinny y Uderzo. Lapinot despierta en pleno bosque y descubre que ha sido teletransportado a la aldea gala.

‘Un enemigo del pueblo’

Javi Rey. Planeta Cómic. 30 €

En 2017, Javi Rey ganaba el premio a Autor Revelación del Salón del Cómic de Barcelona gracias a su brillante versión de ‘Intemperie’, la novela de Jesús Carrasco. Ahora imprime de nuevo su personal sello a otra pieza literaria, la obra de teatro de Henrik Ibsen, un texto de absoluta vigencia sobre las mentiras, la manipulación política, la especulación y el cuestionamiento de la democracia.

‘Memorias de R. Crumb, remembranzas y otras chanzas’

Robert Crumb y Peter Poplaski. Libros del Kultrum. 33 €

A través de fotografías, historietas, bocetos e ilustraciones, el mismísimo Crumb, irreverente, iconoclasta y transgresor maestro del cómic underground, se confiesa sobre su surrealista autobiografía, repleta de tribulaciones, secretos y psicodelias. Un satírico conjunto de genialidades de un referente de la contracultura, que incluye un CD con sus incursiones musicales.

‘Por culpa de una flor’

María Medem. Apa Apa y Blackie Books. 34,90 €

El canto de las cigarras, el olor del romero, el sonido del afilador… un cúmulo de sensaciones es la que transmite la explosión de color, marca de la casa, que inunda las 340 páginas del ambicioso cómic de la autora de Cénit. Medem invita a viajar por un inhóspito y solitario lugar con su protagonista, que busca cómo lograr que su flor especial se multiplique.

‘Ama. El aliento de las mujeres’

Franck Manguin y Cécile Becq. Nórdica. 22,50 €

En los años 60, la joven Nagisa llega desde Tokio a la pequeña isla de Japón de la que un día su madre huyó para casarse. Allí, junto a su tía, debe adaptarse y convertirse en una ‘ama’, un clan ancestral de mujeres, fuertes, con carácter y un estatus propio, que bucean desnudas pescando lapas. Las viñetas en azul bañan las dudas y decisiones de la protagonista.

‘Amor y alimañas’

Will McPhail. Norma. 32 €

Will McPhail nos brindó con In., su conmovedora ópera prima, uno de los imprescindibles de 2022. Ahora llega este Amor y alimañas, que reúne sus agudos gags para The New Yorker como humorista gráfico, flases repletos de ironía, sobre la banalidad, la estupidez y el absurdo del zoológico humano.

‘Transitorios’

Nadar. Astiberri. 20 €

Nadar (Pep Domingo) regresa a los relatos cortos, un género poco cultivado en cómic y que él domina a la perfección, como demostró en el celebrado El mundo a tus pies y ahora en este Transitorios, Premio a Mejor Obra Nacional del reciente Cómic Barcelona. El denominador común: la sabia observación de la naturaleza humana, de gente normal y corriente que afronta diversos tránsitos vitales.

‘Cornelius’

Marc Torices. Apa Apa Cómics. 32,90 €

El dibujante barcelonés, cuyo talento gráfico ya desplegó en el biográfico Cortázar (con Jesús Marchamalo, Nórdica), se expande rutilante por las 400 páginas protagonizadas por el triste perro Cornelius. Es este un poble diablo, un antihéroe y perdedor, que se verá implicado en un secuestro y cuyas aventuras Marc Torices ya había paseado por fanzines y redes.

‘Jiujitsufragistas’

Clément Xavier, Lisa Lugrin y Albertine Ralenti. Garbuix Books. 24,95 €

Poco conocida es la historia de las pioneras sufragistas británicas de Emmeline Pankhurst, que en 1910 utilizaron una arma insólita para defenderse de la represión policial en las manifestaciones. Fue el jujitsu, con cuyas llaves de manos y piernas pensadas para la autodefensa personal, lucharon para lograr el derecho al voto para las mujeres en 1918.

'El trono velado'

Ken Liu, Runas 21,90 €

La trilogía que se había propuesto Ken Liu se ha disparado finalmente hasta los cuatro títulos. ‘El trono velado’ es aún el tercero. Una exuberante propuesta: basar la ficción épica en tradiciones literarias que van de las leyendas dinásticas chinas a la intervención de los dioses en las cuitas de los pueblos que protegen emulando a Homero.

'Terry Pratchett. Una vida con notas al pie'

Rob Wilkins, Mai Més 26,50 €

Un libro conmovedor. Quien fue asistente del creador de Mundo disco construye la biografía de Terry Pratchett a partir de sus memorias inacabadas a causa del alzhéimer que padecía y de su trato personal.

'El mar de la tranquilidad'

Emily St. John Mandel, Ático / Chronos 20 €

Tenemos en esta obra una pandemia, una línea argumental autorreferencial, con una escritora en crisis y en gira... y también interferencias, encuentros, amores y odios más allá del espacio y del tiempo, entre cuatro líneas temporales situadas en los siglos XX, XXI, XXIII y XXV.

'Arxipèlag'

Guillem López, Mai Més 17,50 €

L’escriptor de Castelló ha decidit iniciar una segona línia creativa de ficció estranya i en valencià. Ho fa amb Arxipèlag: a la ciutat de València se li obren esvorancs on els seus habitants desapareixen, substituïts per miratges on la vida segueix un altre curs. ¿Com continuar vivint el dia a dia mentre tot s’esfondra al nostre voltant?