Composiciones no tan sencillas

La mayor parte de ocasiones se visitan exposiciones de arte sin esperar mucho de ellas; disfrutarlas, por supuesto, pero con las expectativas relativamente contenidas. En ocasiones ocurre, sin embargo, que esas expectativas se ven más que superadas cuando se te ofrece a la vista pequeñas joyas como la muestra de William Steiger, en la galería Ana Serratosa Art.

Uno de los primeros detalles que impactan sobre el espectador es la intensa luz que invade los óleos. Cual insectos atraídos por una bombilla, la iluminación que el artista estadounidense recrea en sus obras se expande con igual fuerza por toda la superficie del cuadro, atrapando por completo al espectador. Es una luz acerada, implacable, de esas que desnudan todo lo que encuentra a su paso y no hay opción para disimular una grieta, un ladrillo mal colocado, una hendidura, una línea mal trazada.

Ahí aparece otra de las peculiaridades de estas obras: la, a primera vista, perfección. La arquitectura industrial que vamos recorriendo, silos, fábricas o cobertizos mantienen unas fachadas límpidas, perfectas, sin fracturas ni oquedades. Son edificaciones destinadas teóricamente a sufrir humos y suciedad, entradas y salidas constantes de obreros, vehículos, gases, ruidos, golpes, cambios bruscos de temperatura que resquebrajan los materiales. Pero en estos paisajes nada de esto ocurre. El espectador, absorto frente a la pintura e interpelado por ésta, no puede evitar recrear una narrativa interior en la que todo puede ser posible: desde la posibilidad de que se trate de factorías abandonadas por las reconversiones industriales y recientes crisis, muy propias del paisaje de ciudades norteamericanas como Detroit o Flint, cuya apuesta a un único sector, el coche, las dejó en una depresión económica de la que todavía no acaban de salir; hasta el hecho de que el autor, en su logrado deseo de desconcertar al espectador, nos esté ofreciendo un paisaje postapocalíptico propio de una tercera guerra mundial, o un megavirus donde el hombre ha desaparecido y solo quedan los restos de lo que fuimos.

No hay presencia humana. En la casi veintena de obras que se exhiben la presencia del hombre se deja intuir, se quiere intuir, porque, ¿quién, si no, ha sembrado todos esos campos, ha levantado puentes? ¿quién, y para quién si no, se han instalado esos postes de luz o depósitos de agua? No hay, sin embargo, ningún indicio de su existencia más allá de esas construcciones vacías y solitarias en mitad de la nada. Solo hay silencio, una quietud que lo envuelve todo. Y este silencio es tan implacable como lo es la luz. Si la ausencia del ser humano nos parecía un tanto perturbadora, el sepulcral silencio, aunque no fuese más que el zumbido de una abeja o el vuelo de una bandada de pájaros, nos desconcierta.

Con todo, los paisajes de William Steiger no producen inseguridad o aprensión. No importa que la luz ciegue, o el silencio retumbe, o no haya un solo ser vivo, salvo por unos árboles recreados cenitalmente. A diferencia de Edward Hopper, cuya factura tiene bastante en común con Steiger y en cuyas obras el silencio y el vacío que se establecía era ciertamente amenazador a pesar de concurrir en el mismo espacio varios personajes, ya fuera en la barra de un bar, una habitación, o la cubierta de un barco tomando el sol, aquí no existe ese sentimiento intimidatorio.

En este viaje por carreteras prácticamente intransitadas, Road less traveled, como Steiger ha titulado a la exposición, si bien nosotros las calificaríamos de desiertas, el espectador tendrá que prestar mucha atención a estas composiciones aparentemente simples y observar que las líneas rectas y perfectas que soportan muchas de las estructuras, ni son tan perfectas, ni están tan correctamente situadas ni podrían soportar las estructuras que mantienen. Al igual que la ausencia humana nos estimulaba a imaginar un relato, Steiger juega con la percepción visual, con lo que el espectador quiere ver, con lo que debería estar y lo que realmente se muestra, desajustando las perspectivas, cortadas de manera poco usual. Según sus palabras «mi lenguaje visual surgió de esta decisión de proyectar alma en los objetos (….) buscar la belleza en las estructuras», y como bien se sabe, la belleza no es sinónimo de perfección.