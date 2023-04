«Vaig créixer amb la idea que la meua existència s’havia de corregir»

La primera vegada que Alana S. Portero (Madrid, 1978) va entrar al Café Figueroa, emblemàtic lloc de trobada de la comunitat gai a Chueca, a Madrid, va demanar un batut de xocolata. Era la dècada dels 90 i ella, amb 15 anys, volia conèixer aquest món que sabia que hi havia allà, aliè a la realitat que fins aleshores s’havia vist obligada a habitar, fins i tot al seu propi cos. L’atmosfera estava carregada del penetrant i molest fum del tabac. Els clients eren només homes. Es va asseure i es va quedar mirant al seu voltant. No va ser gaire estona, però sí la suficient. Es va beure el Cacaolat d’un glop i va tornar corrent a sa casa. Aquell dia va començar a ser l’escriptora que ara és, l’autora de La mala costumbre (Seix Barral), una novel·la commovedora i necessària, enlluernadora, que explica la història d’una dona que, des d’un barri de classe obrera, marginal, lluita per construir la seua identitat fins a ser capaç de viure sense por, amb orgull.

Parteix de la idea, no sé si preconcebuda, que escriure aquesta novel·la per a vostè era una necessitat.

Tota la meua escriptura és una necessitat. Això ho vaig descobrir a través de la poesia, que és on m’he forjat com a escriptora. Aquesta novel·la era una manera d’unir mons molt importants per a mi: el de la ficció, el de la mitologia i el de les dones. I sobretot, traslladar el mite, la màgia, això tan especial que a mi em va fer lectora i em va fer fabuladora...

M’agrada la paraula fabuladora.

Amb el temps em vaig adonant que és el que soc, perquè igual que ho escric ho podria explicar a viva veu. Necessitava traslladar una mica de màgia a mons que sempre es perceben aspres, com el del barri, el de la classe obrera, el del carrer, el de la prostitució, el de les drogues, etc. Em venia de gust escampar flors a sobre d’aquestes situacions.

¿Com poden néixer flors, bellesa, en un terreny tan àrid?

Perquè en aquestes vides se somia molt, s’implora molt, es resa molt, es demana a les altures, a les fondàries o a qui sigui que les coses millorin. Hi ha molt espai per al somni, per a l’esperança, molta necessitat d’agafar-se a qualsevol cosa perquè la vida siga millor.

Igual que el somni és el refugi del nostre subconscient, ¿també ho és la ficció, l’escriptura?

Absolutament, absolutament.

¿I vostè de què es refugia?

Durant molt temps, de la precarietat, de la disfòria, de portar una vida que no era la meua. La meua vida ha sigut una vida de gran dissociació en la qual hi havia dues vides que s’estaven produint alhora, i la real era la que era al camp dels somnis, de l’esperança, dels desitjos. Escriure i fabular o modificar no la realitat sinó la materialitat era clau per sobreviure.

I, esclar, aquí hi ha una pregunta fonamental: ¿què és la realitat?

En el cas de la protagonista de la novel·la, la realitat és el que li passa per dins, el que no pot tocar, és l’únic que li importa, que desitja, i és l’únic lloc on té una oportunitat per viure, tot i que siga patint. L’altre és estar a mercè de les marees. El material diria que poques vegades coincideix amb el que és real.

¿Es reconeix en la protagonista?

Té coses de mi, perquè els que escrivim utilitzem la realitat com a olis. Té alguns elements de realitat, però sempre modificats i fets faula. Mai escriuré res que no tingui una mica a veure amb mi, perquè no tinc més camp ni coneixement per explicar històries, necessito ancorar-me a una cosa que hagi vist amb els meus propis ulls. Té a veure amb mi, però no soc jo.

L’anterior és una pregunta que li faran moltes vegades.

Ho sé. La protagonista té molt de mi, com ho tenen els personatges de Cormac McCarthy i de Philip Roth o de Javier Marías i a ells no se’ls pregunta, que són tots escriptors que a mi m’agraden molt, eh. Però casualment, els seus protagonistes solen tenir la seua edat, la seua mateixa classe social, dedicar-se al mateix, però ells tenen dret a la ficció. Nosaltres construïm la nostra literatura amb el que hem viscut, però és literatura.

¿I per què sembla que les dones no tenen dret a la ficció?

Perquè ficcionar és un privilegi i, sobretot, lucrar-se’n. Els privilegis mai es volen deixar anar i els homes tenen el privilegi de la faula, com tenen el privilegi de tot. I perquè condemnar les dones a la presó de l’autoficció o de l’autobiografia és la forma que tenen ells d’empetitir la nostra literatura. Jo no crec que l’autoficció sigui una cosa petita, però ells sí, i és la seua manera d’empetitir el que fem del que és testimonial, personal, sentimental... Ells són sempre freds, calculadors i racionals.

¿La literatura ens ajuda a construir la nostra identitat?

Absolutament sí. Quan, a més, la teua identitat, la persona que ets, no té possibilitat d’exterioritzar-se o viu en un món que ni tan sols la veu, la ficció ho és tot, l’escriptura ho és tot, escriure és viure, i la lectura, la cultura audiovisual, qualsevol mostra artística es converteix en una vida real, al lloc on creixes. No sé què hauríem fet moltíssimes de nosaltres si no haguérem pogut llegir o inventar referents. A mi em passava amb les dones dels quadros de Botticelli. Jo he construït moltíssim del que soc per dins ficcionant sobre aquestes dones. I això al final es trasllada inevitablement a la teua ficció, alguna cosa es decanta i quan comences a escriure estàs traçant el mapa de la teua vida, et vas explicant.

Mentre llegia la novel·la, pensava: és un relat que ens fa falta a tota la societat, no només a les realitats que són sota les sigles LGTBI. No sé si hi està d’acord.

Completament. Tant l’autora com la protagonista són dones transbisexuals, però la novel·la no pretén ser un altre llibre sobre els LGTB. No, és tot el contrari. Al final, les nostres vides es poden assemblar a gairebé totes les vides o a moltes vides. ¿Qui no es pregunta qui és, què vol? ¿Qui no es pregunta què desitja o què no desitja? És absurd tancar això en unes sigles que defense i defensaré sempre. La meua novel·la no pretén ser el retrat d’una dona trans, o no només això. És el relat de com una dona arriba a ser una dona, i ja està.

També és el relat d’una realitat, d’una classe baixa, en un barri obrer de Madrid, i com això forma i deforma les identitats.

Absolutament. El mateix pes té la classe obrera en el relat que la identitat trans. I després era important, perquè això fos efectiu, fugir del trauma. ¿Hi passen coses dures? Clar, perquè passen coses dures en la vida, i jo vull explicar-les, però això no pot ser l’única cosa. La vida i fins i tot la tristesa són plenes de bellesa i de moments meravellosos. Qui vulga explicar el trauma hi té dret, però jo no vull que sigui el que defineixi una novel·la com La mala costumbre.

Hi ha la suposició que el trauma genera més literatura.

No hi estic d’acord. La idea que per escriure cal patir... Jo no he sigut capaç d’escriure fins que la mevua vida no s’ha estabilitzat.

La teràpia es fa a la consulta.

Tal qual. El patiment et pot donar eines de reflexió o ferides que pots convertir en literatura amb el temps, però les has de reflexionar. Durant la ferida ho ha pogut fer molt poca gent. Preferisc tenir una vida que una gran carrera. No m’agradaria que se’m recordés com una escriptora del trauma i morir jove perquè no aguanto més. S’escriu millor des de la reflexió i amb perspectiva de passat.

La protagonista té la seua família biològica, i també la que ella es fa. ¿Per què es tendeix a delimitar tant el concepte de família?

Perquè la família tradicional és la cèl·lula principal de sosteniment de tot el que ens envolta, s’ha estabilitzat fa ja segles com una cosa sacrosanta, immodificable, i tot el que et passa, totes les relacions que tinguis, són coses exteriors o alienes. Jo adoro la meua família. La protagonista està envoltada d’amor, hi ha incomprensió, però molt amor. És perfectament compatible estimar la família amb el fet que no cobrisca certes necessitats emocionals que et poden donar altres persones que es converteixen en la teua família. La família són les persones amb les quals et relaciones, a qui cuides i que et cuiden. Reduir el concepte de família a la biològica és una forma de perpetuació absoluta d’un sistema que ens oprimeix, sense que això vulga dir que una no puga estimar la seua família i sentir-s’hi bé.

A la novel·la es diu que tots els xiquets trans creixen en soledat. ¿Creu que continua sent així?

Una mica sí. Molt sovint passa que els pares de les infàncies trans agafen el protagonisme de la història dels seus fills. I crec que de vegades s’obliden una mica que els que han de ser al centre són els fills. I després, hi ha alguna cosa en el que és trans que t’obliga a desenvolupar molt món interior de soledat. Crec que són gairebé necessaris uns anys d’aquesta soledat, tot i que siguin tristos. Perquè això acaba per solidificar, et comprens molt bé. Des que no ho hauries d’estar fent, fas voltes a qui ets. Les infàncies trans s’expliquen molt bé. Aquests debats sobre que no existeix la infància trans... Els xiquets trans s’expliquen amb una maduresa increïble.

¿Entén que hi haja qui qüestione si existeixen les infàncies trans?

Sí, clar, però és tan senzill com cedir-los la paraula. Els xiquets són persones, no són només coses sobre les quals els pares dipositen esperances, somnis, obsessions. Els xiquets tenen veu. Tothom té dret a preguntar-se qualsevol cosa sobre la identitat dels altres, però convé fer-ho en converses controlades. Perquè negar l’existència de la infància trans és negar l’existència de l’agència de la infància, que els xiquets tenen pensament i voluntat.

¿Com ha viscut la polèmica sorgida al voltant de la llei trans?

Amb molt dolor i molt patiment personal, perquè és un debat malintencionat. Puc entendre els dubtes, però els dubtes entre nosaltres es parlen. Al final, es tracta de comprendre que hi ha vides que tenen dret a existir, i ja està. Si no em vols anomenar ‘companya’, no passa res, no t’hi puc obligar. En el meu cas, ha tingut molt cost personal, m’he vist en paisatges del passat que no esperava tornar a trobar-me. S’han formulat preguntes, pensaments en veu alta d’una crueltat horrorosa. Jo no puc obligar ningú a res, ni vull fer-ho, però per plantejar determinats dilemes fa falta molta crueltat, que jo crec que és poc feminista. Ens faltarà el procés de restitució, i això no és just.

¿Què pensa al mirar enrere, des del dia que va entrar per primera vegada al Café Figueroa?

Ha sigut un viatge increïble. N’estic molt orgullosa, fins i tot dels errors que hagi pogut cometre amb mi mateixa. Hi va haver un moment que pensava que no seria capaç de fer el pas, transicionar, i em veig ara, amb una vida estable, amb reconeixement, envoltada de persones que m’estimen... Pensava que no era possible, hi somiava, però no pensava que fos possible. El viatge ha sigut molt difícil, molt divertit, molt trist, un melodrama, però estic feliç i molt orgullosa d’haver arribat fins aquí.

¿En algun moment va pensar que es mereixia el que li passava?

Esclar, sí, sí. Vaig créixer amb aquesta idea, que era una existència que s’havia de corregir, perquè tot en la vida et diu que has de corregir-ho. És una cosa bastant comuna a les dones, i des del trans és una cosa bastant òbvia; des del trans pot ser o una feminitat furtiva o una masculinitat torta, no se sap gaire bé com ho perceben els altres, però sempre s’ha de redreçar. I aquest pensament m’ha fet moltíssim mal, perquè ha durat fins molt tard.

El poeta xilè Raúl Zurita té uns versos que diuen: «La vida es muy hermosa, incluso ahora».

Absolutament. I el caos inclou un munt de poesia. La vida és meravellosa i val la pena viure-la amb tot, les seues equivocacions, les seues crueltats i els seus moments absurds. Estic molt d’acord amb aquests versos, i em sembla un final perfecte.