Un atemptat contra la literatura infantil al País Valencià: Censurar Enric Valor

Camine per la Fira del Llibre de València, feliç de les trobades amb lectors, editors, col·legues del gremi, llibrers i, entre passeigs i converses, un amic em regala la rondalla Peret, d’Enric Valor, recentment publicada per Edicions del Bullent. Només fullejar-lo, se m’acaba la felicitat. Sota un eufemisme perillós com és la paraula «adaptació», una «Nota de l’editora» explica que en l’original d’aquesta història hi ha un episodi que l’ha duta a realitzar una excepció en la fidelitat del text, i justifica el motiu amb el següent argument: «En els dos mesos de l’any 2023 que han passat mentre escric aquestes ratlles han estat assassinades a Espanya deu dones, pel simple fet de ser-ho, a mans d’homes». I continua: «No podem esborrar aquests terribles assassinats [...] però sí que podem esborrar d’aquesta rondalla l’episodi en el que s’explica un d’aquests casos». I es queda, l’editora, tan tranquil·la. Perquè té raó, i el que hauria de ser responsabilitat de la justícia i les seues lleis, i el que ens hauria de permetre reflexionar sobre quina mena de societat estem generant perquè la violència, cada vegada, es produeix entre edats més joves, ara resulta, senyores i senyors, que ho acaba pagant Enric Valor. I gràcies a l’heroïcitat d’una editora manipulant capítols que formen part de la nostra història, s’erradicarà la violència de gènere al nostre país.

Fa vint anys que escric i publique llibres, i això m’ha portat a conèixer, conversar i viatjar per tot arreu i trobar-me amb situacions dignes d’immortalitzar en un futur dietari. I podent afirmar que n’he vist de tots els colors, poques situacions m’han indignat tant com aquest genocidi realitzat a un dels autors que més respecte de la meua llengua i, amb ell, aquest atac en bloc a la llibertat d’expressió i a la literatura infantil i juvenil escrita al País Valencià. Ara fa unes setmanes les xarxes es despertaven indignades pel cas de la reescriptura dels contes de Roald Dahl, una denúncia que va acabar vencent la censura i fent rectificar la decisió que havia pres l’editorial del cas. Però l’episodi de l’escriptor gal·lès es queda curt al costat del d’Enric Valor, i intentaré explicar alguns dels motius:

1. Seguint aquest mateix raonament suïcida, només amb unes quantes editores que hagueren actuat com en aquesta obra de Valor, ens hauríem perdut algunes de les pàgines més altes de la literatura universal. S’imagineu una editora censurant l’obra de Nabokov al·legant que incita a la pederàstia? O els versos de Neruda, perquè alimenten el masclisme? Hauríem de manipular l’obra de Jaume Roig, Cervantes o Quevedo perquè contenen mentalitats misògines o deixar de reeditar un autor com Céline perquè abraça idees inhumanes?

2. Un editor ha de vetllar pel seu autor, no destrossar-lo, manipular-lo i censurar-lo, mostrant així un absolut desconeixement del fet literari. L’obra d’un autor no és el menjador d’una casa, que acomodem els mobles segons les convencions, els estils i els acords d’una època; l’obra d’un autor és un edifici sòlid, inviolable i etern, i a l’hora d’acostar-nos als textos hem de llegir-los sempre tenint en compte dos perspectives: el moment de producció i el moment de recepció. Entendre’ls en funció de l’època en què van ser escrits i atendre’ls en el moment de la seua lectura ens dona el poder d’aspirar, més enllà del plaer estètic, a la reflexió i al debat, al diàleg i al pensament crític.

3. Probablement estem davant l’atrocitat més gran comesa a la literatura al País Valencià, i aquesta censura pot esdevenir un precedent si permetem que passe desapercebut. Perquè la musculatura de la literatura infantil i juvenil al País Valencià és envejable: tenim una nòmina d’autors de primera fila amb els que generacions i generacions hem crescut com a lectors, i hem de deixar de tractar la LiJ com una literatura de segona, i afrontar-la amb l’ambició que la qualitat dels nostres escriptors mereixen.

4. No hi ha cap forma de progrés ideològic, ètic o social en aquests atacs a la literatura i a la llibertat d’expressió, i darrere d’una aparent argument en defensa d’allò políticament correcte no s’amaga sinó menyspreu cap a l’autor, ofensa cap al lector, desconeixement del fet literari (des de la tradició oral fins als nostres dies) i una imposició ideològica feroç.

5. Qualsevol persona sap que una rondalla és una narració que pertany al patrimoni col·lectiu d’un poble, com els Béns d’Interés Cultural, com les llegendes i com totes les manifestacions que pertanyen a la literatura de transmissió oral, i convidaria l’editora, abans de practicar la censura, a conèixer una qüestió bàsica que s’explica el primer dia en qualsevol curs de literatura, com és la classificació de les rondalles del folklorista rus Vladimir Propp, que proposa, seguint una metodologia estructuralista, diferents tipologies de personatges, entre els quals hi ha l’agressor. I tant de bo aquest tipus d’editors que ens donen classes de moral llegiren Propp per adonar-se que també la figura de l’agressor, en les rondalles, amaga una forma d’ensenyament, el de convertir-se a la llarga en l’antiheroi.

» Pertanyem a un país que ja va patir bastants anys de censura que, en el sector editorial, va provocar un endarreriment brutal respecte a d’altres països, tant en possibilitar la producció nacional com en importació de traduccions europees com perquè ara tinguem que aguantar, patir i permetre aquestes accions que ens porten no només a retrocedir, sinó a equiparar pràctiques actuals amb les pròpies dels anys més foscos d’un país.

Sí, és cert que algunes editorials actualment posen una sèrie de condicionants a determinats autors del gènere per garantir que les narracions succeeixen d’una forma políticament correcta. Però això és un altre tema -molt interessant, però un altre tema-, perquè en aquest cas són els escriptors els qui decideixen complir o no amb aquestes restriccions amb una llibertat absoluta de decisió, i no hi ha cap alteració respecte al text original que no siga autoritzat pel creador.

A mi, aquest fet, m’indigna. Des d’una visió objectiva, com a doctora en literatura comparada em sembla inadmissible tant pel fet literari en si, com per l’obra de l’autor, com pels lectors, com pel gremi d’escriptors que escriuen literatura infantil i juvenil, pels que tinc un enorme respecte. Perquè resulta indignant que un gremi d’escriptors que ha mantingut durant dècades la vitalitat de la producció i de la recepció literària al País Valencià, ara siga menystinguda, menyspreada i censurada per algú que forma part del sector editorial. Des d’una visió subjectiva, com a lectora, m’entristeix que en nom d’allò políticament correcte es tracte al lector com un inútil, anul·lant-lo d’espais propicis per desenvolupar el pensament crític, mutilant eines que els faça capaços de generar una opinió pròpia, emetre judicis de valors, tenir conviccions i construir criteris. I com a ciutadana, m’indigna que avui en dia resulte tan fàcil i gratuït posar en pràctica agressions a la cultura com és la censura en la literatura. Som un país que, si d’alguna cosa podem estar ben orgullosos, és dels nostres escriptors que conreen la literatura per als més joves, ara i des fa dècades. I pertanyem a un territori que no seria el mateix sense noms com el d’Enric Valor, Joan Fuster o Vicent Andrés Estellés; tres Premis d’Honor, per cert, de les Lletres Catalanes. I un país que s’ha construït a través de la seua literatura, i al costat d’aquests, amb noms com Brines, Chirbes o Max Aub, mereix una denuncia no només per part del sector, per respecte a la literatura i a l’obra de Valor, sinó també per part dels dirigents polítics. Perquè, d’alguna manera, la cultura d’un país es mesura per la importància que els seus representants li atorguen. I no és possible que resulte tan fàcil manipular els textos, censurar un autor i tornar amb naturalitat a accions que ens podrien recordar gestos i accions d’anys de feixisme i dictadures. Ens sorprenem i ens quedem perplexos (jo la primera, ho reconec) quan les Meloni, les Ayuso i Vox prenen força a Europa, quan es produeixen episodis grotescos en institucions i temples que fins ara garantien la responsabilitat democràtica, però si des de l’altra banda anul·lem els espais per a la reflexió i el pensament crític i en nom d’allò políticament correcte distorsionem la història i creem receptors inútils, els ho posem molt fàcil. Jo reivindique el dret a la indignació, a concebre les manifestacions culturals com un patrimoni inviolable, a somiar que forme part d’un país que tracta les agressions culturals com una qüestió d’estat i que denuncia que no és possible que puga eixir tan gratuït manipular la història.