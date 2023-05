La família sempre és ‘trending topic’

Comencem amb una frase tòpica: totes les famílies felices s’assemblen, però cada família dissortada ho és a la seua manera. Així s’inicia el periple d’Anna Karènina, la gran novel·la de Lev Tolstoi, com si tot en la literatura fora un mirall. Servidor, amb açò dels miralls literaris sempre ha tingut preferències. No hi ha més miralls que els del Carreró del Gato -pel poeta renaixentista Álvarez Gato, no pel moix-, els miralls de Max Estrella en Luces de Bohemia. Miralls còncaus i convexos, com si el sentit de la nostra vida només poguera donar-se amb una estètica sistemàticament deformada. Qui no ens diu que aquesta és la realitat?

Amb açò de les famílies m’agrada Douglas Coupland, el de la Generació X, quan diu que totes les famílies són psicòtiques fins arribar al deliri. Deixe la hipèrbole per als endollats als psicoanalistes argentins, perquè en brots psicòtics i disgustos familiars sempre ha triomfat entre nosaltres la til·la o el glop de conyac, Terry si és possible, o de cassalla, siga Anís Tenis o Aigua del Carme. Els millennials tampoc s’allunyen de Coupland en matèria familiar. Ací en tenim les recents novel·les de cinc joves escriptores amb els miralls còncau i convex de fàbrica. Parle de Sara Mesa, Laura Ferrero, Eider Rodríguez, Aina Fullana i Mayte López ¿Per què les escriptores millennials s’interessen tant per la institució familiar? En Familia (Anagrama), Sara Mesa dissecciona amb serra i escarpra de forense una família políticament correcta. Una atmosfera de gripaus, una quotidianitat de misèries i secrets impronunciables. Tot a punt d’esclatar o tot esclatant en els budells com una periotonitis que barreja sang i excrement. Laura Ferrero s’ha unit també a les perforacions gastrointestinals de la vida familiar amb Los astronautas (Alfaguara) i amb un començament digne de la Karènina: «Yo tenia una família, pero nadie me lo conto». Una història esmolada sense infeccions letals perquè la Ferrero fa ús dels antibiòtics. Una esquinçament familiar en paral·lel a la conquesta de l’espai. La dimensió supersònica de la família. Sempre família i Sputnik. I algunes amb gossa Laika o chihuahua. La basca Eider Rodríguez furga en la seua pròpia biografia per a contar l’alcoholisme del seu pare. Material de construcción (Literatura Random House) és una catarsi emocional de vergonya i silenci que s’escabussa en una mar d’alcohol. El mateix fa la mallorquina Aina Fullana amb Els dies bons (Bromera) i l’addicció del pare a les drogues. Resulta curiós que dues novel·les reeixides escrites en llengües cooficials tracten la família des de les addiccions paternes. I acabe amb la mexicana Mayte López i Sensación tèrmica (Libros del Asteroide). Una veu contundent que parla de sororitat i de sobreviure a la ciutat de Nova York, però que clama contra la violència domèstica i els abusos sexuals en la beneïda institució familiar. En fi, la família sempre és trending tòpic. I els millennials couplandians, amb o sense Carreró del Gato, ho saben. Els boomers ja en tenim prou amb Gaby, Fofo i Miliki cantant «No hay nada como la família unida». No hi ha generació sense brot psicòtic familiar. La realitat sempre supera la ficció i és immune a l’Aigua del Carme. No oblideu aquestes cinc novel·les. Paguem molt la pena.