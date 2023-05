Un crimen cultural

Perdonen que les moleste con un tema que en apariencia solo interesa a la gente de la universidad. Aunque no lo parezca a simple vista, intentan consumar un crimen que dará al traste con las humanidades y, en gran medida, con la cultura en su conjunto. El responsable es el ministro de universidades, que ha tenido la ocurrencia de refomar por enésima vez el alma mater de los estudios superiores. No es para menos. En España cada ministro que ocupa el sillón tiene que marcarlo con su huella para que tape la del ministro precedente no vaya a ser que deje de serlo (ministro) sin que puedan decir de él/ella que hizo algo (es recomendable, pero no necesario, que sea de provecho). El problema es que en plena efervervescencia preelectoral todos los conejos son pardos y el que se quiere sacar el ministro de la chistera es un verdadero disparate.

Se estarán preguntando qué prepara nuestro hombre. Pues miren, en apariencia una medida positiva: que se fusionen los departamentos de humanidades en unidades más grandes para agilizar los trámites y ahorrar en personl administrativo. Perfecto. ¿Y qué pasará con la docencia y con la investigación? Nada –nos tranquilizan–, que se fomenta la interdisciplinariedad, la palabra mágica. Lo que no dicen, o solo reconocen en voz baja, es que dicha interdisciplinariedad afectará negativamente a la docencia y a la investigación. Les pondré un ejemplo: a partir de ahora no importa que un(a) profesor(a) de francés sepa mucho o poco, al fin y al cabo se puede encontrar explicando inglés –lengua que tal vez no domine– o árabe –lengua que incluso desconozca–, o ya puestos –¿por qué no?– epigrafía ibérica. Desde que Porfirio concibió su famoso árbol del ser en el siglo III, las subdivisiones del objeto de estudio de las ciencias no han hecho más que crecer. El ser humano ha ido descubriendo a lo largo de su historia la complejidad del mundo y rehuyendo las explicaciones simplonas de los fenómenos. En la antigüedad el médico hacía de todo, hoy se ha impuesto la especialización y los neurólogos no hacen de ginecólogos ni estos de cardiólogos ¿Se imaginan un hospital en el que cualquier médico te puede tratar de cualquier cosa porque es especialista interdisciplinar? Me apunta un colega espía que eso no es ciencia ficción, que empieza a ocurrir en los servicios de urgencias y en los ambulatorios. Apañados estamos, vamos a retroceder a los tiempos oscuros de la edad media. Amable lector, créame, lo que acabo de denunciar le afecta personalmente. Si este proyecto de ley llega a término, sus hij@s serán más ignorantes y sus posibilidades de encontrar un trabajo digno se reducirán considerablemente. Es para pensárselo.