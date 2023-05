La cuarta piel

La piel es el órgano de mayores dimensiones y peso del ser humano: entre 1,2 y 2 m2 y hasta 4kg de peso. Frontera entre el organismo y el medio externo, tiene una doble función protectora y expresiva/relacional. Sirvan estos simples datos iniciales para introducir la importancia de la pintura en la obra creativa de Carlos Bunga (Oporto, 1976). Pintura que, en su caso, bien merece la consideración de cuarta piel. En orden inverso, la tercera sería la arquitectura, la segunda el vestido y la primera -como en las buenas adivinanzas infantiles- ya está dicha. Dicho de otra forma, la condición de la piel es «estar entre» nuestro interior y aquello que nos rodea (algo facilitado por los millones de orificios que la componen). Estado perfectamente aplicable a este artista interdisciplinar cuya obra pone al descubierto y en diálogo sus preocupaciones e intereses con situaciones y problemáticas del mundo y tiempo en que vivimos. Vaya por delante que no estamos ante una retrospectiva al uso. De hecho, la sala de entrada es una sorprendente y contundente instalación realizada in situ. Un gran espacio totalmente vacío en sus paredes y totalmente ocupado en el suelo por una inmensa moqueta pintada a lo largo y ancho de su superficie. Quien quiera ver más, ha de decidir entre descalzarse (un acto a la vez hogareño y ritual) o calzarse unos protectores de plástico con elástico). En ambos casos, hay que atravesar este desierto de pintura seca para introducirse en el fértil universo personal de Carlo Bunga.

En las dos salas contiguas, tampoco sirven ni la linealidad ni la cronología convencionales y esperables en esta tipología expositiva. De un marcado carácter instalativo, suelo, paredes y techo ofrecen un marco complejo y singular para sostener, acoger, integrar incluso, la cincuentena aproximada de piezas -realizadas entre 2006 y el mismo día de la inauguración- que componen este conjunto de enorme biodiversidad. La primera de ellas ofrece varios hilos conectores/conductores entre la naturaleza (vegetal y animal), y la arquitectura en tanto que deriva humana de esa misma necesidad innata de protección respecto al entorno. El espectador ha de recorrer y explorar con calma y curiosidad los vasos comunicantes que giran -entre otros temas- en torno al habitar como común denominador entre el capullo, el nido, la madriguera y la casa. La figuración narrativa, tanto gráfica como videográfica tienen una marcada presencia orgánica que cambia notablemente de registro en la siguiente sala, donde lo pictórico y la abstracción devienen elementos constructivos significativos. En esta segunda sala destacaría al menos tres niveles de integración: La integración plástica de materia vegetal y pictórica como material expresivo que cubre gestualmente diferentes superficies: desde el cartón, elemento muy característico de la obra de Bunga (que encierra múltiples connotaciones que oscilan entre la protección mínima de la indigencia urbanita, y el paradigma de la sociedad de consumo online) hasta diversos materiales textiles como alfombras (con su lectura ensoñadora y mágica) telas y redes (que atrapan seres vivos así como nuestra imaginación). La integración de soporte y superficie, de contenedor y contenido que refuerza una lectura de sus obras como fragmentos que aspiran a la totalidad. No hay una cara y un reverso, no hay un delante ni un detrás, no hay un arriba ni un debajo. Así las piezas pueden estar clavadas en las paredes, depositadas en el suelo o suspendidas de cables o del techo.

Finalmente, la integración con la arquitectura, no solo en su sentido más literal -señalar la disposición de una obra bidimensional adosada entre dos paredes, o esa otra concebida para ocupar una esquina- sino también en su sentido funcional. La performance inaugural, titulada Madriguera, retoma y actualiza el antiguo refugio bélico existente. Partiendo de su misión original como protección de las bombas/desastres de la guerra, Bunga lo redirecciona a su función todavía más originaria y biológica.