La insipidez crítica

Los críticos tienen mala fama. Tenemos mala fama: porque todos los que juntamos palabras escribimos de vez en cuando alguna reseña más o menos crítica. (Ay, los críticos, los «cítricos», como se ha popularizado el gremio.)

He observado que en el mundo de la literatura existe una cierta unanimidad con respecto a los que ejercen el ingrato oficio del «reseñismo cultural» (por darle un nombre ennoblecedor al asunto): se suele considerar inteligentes a todos aquellos que hablan bien de los libros que escribimos, e ineptos a todos aquellos que hablan mal. A este respecto, confieso que estoy completamente de acuerdo conmigo mismo, y admito incluso que me encuentro dispuesto a considera como extremadamente inteligentes a aquellos críticos que hablen extremadamente bien de mis libros.

Según creo, existe una regla elemental de la obviedad repostera que define muy bien la relación entre los autores y los reseñistas: cuanto más se endulcen las palabras de la crítica, menos ácidas resultan para el paladar de los creadores. Amamos que nos amen, igual que les sucede a los enfermeros, a los mozos de cuadra y a los policías nacionales, y odiamos que nos odien, como les ocurre a los maestros de escuela, a los protésicos dentales y a los vendimiadores de uva garnacha.

A la hora de hablar de los críticos de los periódicos, de las redes sociales y demás sistemas de propaganda crítica, debo decir que lo que no suelo soportar como lector es la insipidez, la insulsez, el soserío.

A un escritor de reseñas no le pedimos que nos explique su bachillerato, ni que nos haga una exhibición de sus lecturas, ni de su conocimiento de otros idiomas. No queremos saber si ha entendido el libro (algo que él hace a su manera, y nosotros a la nuestra). Le reclamamos, en primer lugar, que tenga gracia, ingenio, que no nos duerma como suelen dormir los predicadores a los fieles, y sobre todo, algo tan elemental como extraño de obtener. Saber si de verdad le ha gustado el libro del que habla y cuáles son sus razones. Abunda el crítico desaborido, con apariencia de neutralidad intelectual, que aburre con su placidez a los plácidos terneros de las montañas cántabras.

Y sobre todo, a un crítico le reclamo que sepa jerarquizar en el presente. Pasados los siglos, casi todos acertamos al señalar a los mejores, porque el tiempo ha hecho su criba (a pesar de que hoy en día esté de moda el acto desgarrado y ofendido de rescatar olvidados y olvidadas, preteridos y preteridas). Como no todo lo que se escribe y publica es igual, a un crítico como yo mando, le exijo que tenga el valor de poner en su debido lugar los libros sobre los que habla.