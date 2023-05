La precisión de una imagen

Cada vez se evidencia más que las etiquetas, generacionales (o no), no dejan más que cicatrices y heridas, bien profundas, en la poesía: es un modo más de coartarla, de limitar sus ilimitadas voces emergentes, sus singularidades o, peor aún, la posibilidad de salirse de un sistema, impuesto, que indique bajo qué inquietantes decisiones una obra o un autor o autora forman parte de eso que ya, con cierto descreimiento, llamamos canon poético. La sensación final es pobre si la comparamos con lo que realmente importa: encontrar un buen libro de poemas y disfrutarlo.

Deduzco que esta será es la sensación que un lector habitual de poesía puede encontrarse cuando lea el último poemario de Silvia Ortiz Lull, titulado El primer espejo (Huerga & Fierro editores). Después de tanto abuso de la distancia emocional, de la reflexión en tercera (e impersonal) persona, valga la paradoja; o, incluso, en el lado opuesto, donde el yo se atreve a desnudarse entre farmacológicas imágenes, teñidas de una vacío expresivo acuciante que nos lleva hasta las orillas del absurdo si se lee con lupa aquello que dice…decía que después de esto, de las reclamaciones de género, de las denuncias oportunistas (más que oportunas), de fragmentos por encuadrar en un discurso pobre en su retórica, pero rico en su vaivén de certámenes, entonces te encuentras un libro de esos que «dice cosas», que las expresa con sencillez, claridad y precisión emocional, sin alambiques, sin modelizaciones trasnochadas y sin querer apuntarse ningún tanto. Silvia Ortiz, poeta de escritura tardía, sosegada y pausada, ha enriquecido el dudoso marbete de libros publicados con un excelente ejercicio de reflexión de las emociones más arraigadas en, sobre todo, el amor, pero desde sus muchas y muy diversas manifestaciones. No es una sorpresa ni un hallazgo, sino un motivo más de celebración el poder leerla.

El primer espejo tiene cinco partes, muy poco simétricas en cuanto al número de poemas, aunque las dos primeras más o menos concuerdan (13 y 11), pero la tercera, cuarta y quinta ya no (6, 23 y 5), siendo la cuarta la más rompedora. Predomina el poema de impacto, corto (excepto la tercera parte), sin caer en lo sentencioso, pero lleno de una evidente contundencia expresiva, que lo acerca mucho, en algunos casos, al aforismo más actual o incluso al haiku, pero sin llegar a identificarse, ni con el uno ni con el otro. Por ejemplo, en el poema «Rojo», nos dice «Escribo con un bolígrafo rojo / su tinta corre entre mis dedos / Por mis venas nada». Como ocurre en este caso y en muchos de los poemas del libro, se parte de una revisión de lo anecdótico, donde el yo se sitúa ante sí mismo, casi a modo de ejercicio espiritual loyolano, para que, de un modo vertiginoso, surja el contraste o la continuidad interior, dando un valor unitario a lo contextual y a lo personal, a lo externo y a lo interno, como en «Ortografía», donde afirma «Te fuiste haciendo pequeño, / casi invisible, / hasta convertirte en el punto y final». Y esto lo hace con excelente maestría Silvia Ortiz, que evidencia su conocimiento de una técnica, casi a modo de zoom, que José Martínez Ruiz potenció en la narrativa del siglo pasado, pero que, en poesía, siempre ha sido más propensa y cuesta que una poeta pueda ser tan certera en la técnica sin que no acabemos en la excesiva yuxtaposición de versos, ideas, sentimientos y reflexiones.

Dentro de las muchas virtudes que tiene este libro quisiera destacar, por encima de todo, cómo salva el patetismo emocional, cómo llega a asaltar nuestra propia sensibilidad sin alarmismos y sin querer jugar a las palabras, quizá de una manera tan naif como hacen tantas y tantos poetas de hoy. Es un don, sin duda, y Silvia Ortiz tiene esa capacidad de llevarnos a la desembocadura de la herida, de arrojarnos al corazón de su dolor y, sin embargo, no tener la sensación de haber sido invitado a un lacrimógeno recital de dolores propios. Esto lo hacía de manera exquisita César Simón y no en balde es uno de los autores que se cita en el libro con ese «Alto me siento y rico, pero sin trascendencia» que todavía resuena en los oídos de quien hemos leído con regularidad y admiración a uno de los mejores poetas valencianos del pasado siglo. Inútil entrar en simples comparaciones, pero lo que sí es evidente es que Silvia Ortiz ha sabido, con su tono y voz propias, responder a una poética tan difícil como esta. Y digo más: sigue con esa vocación humilde de hacer un buen libro de poemas, sin pretensiones ni juegos malabares.

Por si acaso, yo he tomado nota de un buen puñado de poemas, y de versos que, desde mi opinión, representan la mejor poesía que he leído (de mujer, de hombre, de no binario o de lo que sea, pues ya no sé más, lo siento) en mucho tiempo, capaz de sacarme del tedio de las etiquetas ya predecibles, de los discursos agotados y redundantes que campan muy a sus anchas y tan bien posicionados. El primer espejo, que es, a su vez, el último reflejo de un lenguaje puesto sobre el marbete de su reflexión más profunda como cauce de expresión del yo, es un libro necesario para quien realmente quiera leer buena poesía, para qué vamos a decirlo de otro modo ni andarnos más por las ramas.