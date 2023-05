Combray a Oliva

Acaba de publicar-se una novetat editorial que em té entusiasmada. Amb el títol Fer-se el vermut, el seu autor, Alfred Martínez, recupera, com si es tractara d’un tresor arqueològic, que ho és, aperitius i tapes dels locals d’Oliva dels anys seixanta i setanta. I així comença un itinerari ple de receptes tradicionals que van des de les petxines o el bonyítol fins a la vitolina, passant pel capellà o els pastissos de gamba en bleda. És a dir: tot el que trobe a faltar quan estic fora de casa. Des que he de dinar més dies a la setmana fora de casa que dins, se m’ha accentuat d’una manera exagerada, però tota la vida he odiat els menús. I sobretot, odie els mantells de tela en els llocs que ofereixen menús. I en el fons, la meua forma de menjar ideal sempre ha estat de vermut.

En aquest llibre, a part de la descripció de cada recepta realitzada pels mateixos cuiners -i sobretot, cuineres- d’alguns restaurants d’Oliva, es recupera la memòria d’una època esplendorosa a Oliva, la dels seus bars més mítics, com l’Exprés, el Brasil o el Nido; llocs que jo només he conegut a través del record dels meus. Una època en la que els bars eren el centre neuràlgic de tot, amb gent amb les butxaques plenes de bitllets i on es trobaven totes les meravelles que podia donar la mar més immediata. Si jo haguera viscut aquella època, sé segur que no hauria eixit de la barra d’un bar, d’aquella Oliva on fer-se el vermut era també, com explica l’autor del llibre, una manera d’entendre la vida. Però tan important com les receptes que s’expliquen és, en aquest llibre, l’exercici de memòria que conté, una reivindicació lleial i merescuda a un temps i als seus establiments, als productes de la terra.

Una de les emocions més famoses de la història de la literatura va venir provocada per l’evocació d’un menjar, per la reacció davant la memòria involuntària de Proust: una magdalena de la tieta Leónie mullada amb te o til·la el transporten a una ubicació exacta: els diumenges a Combray. Com passa amb aquest llibre d’Alfred Martínez, amb la rememoració tornem als territoris significatius de les nostres emocions, però també ens apropem més al nostre jo, no per constatar que amb el temps som uns altres, sinó per evidenciar que ja no som els mateixos.

Llegint aquest llibre he recordat John Dos Passos; en com un dels cims de la literatura nord-americana va visitar fa més de mig segle llarg Oliva, i en un dels seus bars va demanar un putxero, que va descriure, després, d’una forma meravellosa, com només es poden definir les coses que no tens ni idea què són.