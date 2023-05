Mariasun Landa Ignífuga

En l’actual procés de conversió de la literatura sòlida a líquida, mantenir-se com autora clàssica en el gènere infantil-juvenil resulta meritori, que passa a excel·lència si la seua ingent producció és tota en euskera. L’obra de Mariasun Landa (Errenteria, Guipúscoa, 1949) ha estat traduïda al castellà, català i gallec, així com a una trentena de llengües més com anglés, francés, alemany, àrab, grec o coreà, entre d’altres.

La literatura basca va estrenar la presència de les llengües cooficials en la passada Fira del Llibre de València i Landa, junt amb Fito Rodríguez i el periodista Aritz Galarraga Lopetegi, van obrir el gran aparador de la cultura d’Euskadi. «La idea de la cooficialitat de les llengües s’ha estancat un poc després de l’impuls que va suposar el manifest de la Federació Galeusca», assenyala, també en la seua condició de membre de Jakiunde (Acadèmia de les Ciències, les Arts i les Lletres basques). «Per responsabilitat i sentit comú, cal utilitzar i transmetre les llengües», sosté, al mateix temps que reclama un model lingüístic similar als Països Baixos, amb el bilingüisme cordial i real, que ja va camí del trilingüisme. L’editorial Bromera va ser una de les primeres en els anys vuitanta en traduir Landa, i ja ha publicat Julieta, Romeo i els ratolins, L’ànec i el salze i Una formiga original. Així que l’autora basca fa temps que va entrar en les escoles i cases valencianes. Va aprofitar la visita a la Fira per retrobar-se amb Josep Gregori, i recordar que «els anys vuitanta van ser intensos en contactes personals, per l’interés per les llengües i cultures». Ara estem en el desinterés?, pregunte. «Hi ha menys interés, i aquesta falta d’interés, provoca la celebració de trobades», com la celebrada en la passada Fira del Llibre, diu després de celebrar la iniciativa del seu director, Manolo Gil. «Esperances» Assegura que el món de les traduccions, sobretot en literatura infantil, mira al món anglosaxó, amb autors consagrats com Joanne Kathleen Rowling amb la saga Harry Potter «que desborden les previsions». Amb tot, Mariasun Landa fuig de qualsevol tret apocalíptic. «Els majors tampoc llegim tant, i és cert que els menuts estan molt influïts pel món audiovisual, en concret quan comencen a independitzar-se. El model està en la família, cal que hi haja llibres a casa, encara que siguen còmics manga. Cal tindre esperances». Malgrat estar etiquetada com a autora de literatura infantil i juvenil, Landa ha tocat tots els gèneres, destacant l’articulisme i l’assaig. Seguidora de la literatura de la canadenca Alice Munro, entra en la polèmica sobre la reescriptura d’alguns contes, iniciada amb els llibres del Roald Dahl en anglés, i que ha tingut moltes rèpliques, inclús ací amb una rondalla d’Enric Valor. «L’obra literària és la que és», diu l’escriptora, feminista de primera hora des que cursarà estudis superiors en la Sorbona, en plena efervescència parisenca del Maig del 68. «Soc partidària de respectar l’obra literària tal qual i, sobretot a l’àmbit escolar, contrarestar-la amb altres lectures». Fa cinc anys, la Unió Gremial va reeditar el seu conte autobiogràfic La botiga de la Pepa, pels valors del comerç de proximitat. Un llibre de 1983 que també està traduït i publicat en moltes altres llengües, incloses el grec i el bretó. Preocupada ara pel canvi climàtic i la guerra a Ucraïna, la reconeguda autora basca -també amb el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil del Ministeri de Cultura 2003 amb la mateixa obra Un cocodrilo bajo la cama escrita en basc-, continua en plena producció després d’una cinquantena de llibres publicats, amb el propòsit de «no repetir-me».