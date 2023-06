Literatura brutalista

Este volumen es obra de un editor que ha recogido materiales heterogéneos con los que ha confeccionado una peculiar unidad. En el prólogo teoriza su propósito: «buena parte de la literatura y el arte de nuestro tiempo ahonda en el misterio de una identidad personal necesariamente fragmentada. Se olvidan del rentable yo requerido por los anuncios comerciales y deciden recrearse (en el doble sentido del término) en el juego del otro». De esta tendencia dan prueba y testimonio destacados autores que han elaborado maravillosos artefactos que juegan con las posibilidades combinatorias ofrecidas por las nociones de «autor», «narrador», «personaje»; o que nos han presentado rigurosas propuestas narrativas en torno a las ideas del imposible original, el placer de la impostura, la primacía irreductible de la copia, el difícil arte de la imitación o la sana reinvención del plagio. Todos ellos son impostores en el mejor sentido de la palabra: creadores de la irrestricta pluralidad de todo pretendido yo.

En El juego del otro participan cuatro escritores (Paul Auster, Jean Echenoz, Barry Gifford, Enrique Vila-Matas), un pintor (Paul Klee) y una fotógrafa conceptual (Sophie Calle). Todos altamente infectados de ficción.

La sección Sobre la impostura en literatura es una conversación entre Echenoz y Vila-Matas, en la que abordan asuntos como los siguientes: Echenoz afirma: «me siento muy bien en los aeropuertos: son no-lugares, umbrales arbitrarios, donde llevamos una vida provisoria, artificial». Dice que hurtó para una de sus novelas la siguiente observación de la mujer de un mecánico de coches:»a estos animalitos les gustan muchos las rodillas».

«Yo nunca he dejado de tomar de todas partes cogidas al vuelo cualquier clase de elemento (historias relatadas, fragmentos de películas, ñoñerias televisadas, citas,etc) para maquillar después esas cosas -como se suele decir en francés que se “maquilla” un coche robado- para intentar que funcionen en esta imagen reconstruida, en ese mal necesario que es un argumento». Sobre la relación entre literatura profesional y espectáculo: «no hay literatura sin espectáculo. La presencia de algún modo del autor junto a su trabajo sería siempre una puesta en escena (…). Incluso la renuncia al mundo, con toda su virtud y la ausencia que eso supone, es un gran espectáculo. Miedo y temblor son excelentes espectáculos. El silencio es un soberbio espectáculo. No hay escapatoria».

Vila-Matas dice: «muchas veces me han preguntado por qué trabajo tanto con frases de otros autores. Practico una literatura de investigación. Leo a los demás para volverlos otros». «En mi anida un declarado deseo de no ser Nadie, lo que me lleva a procurar no ser nunca únicamente yo mismo, sino también ser descaradamente los otros».

La segunda sección, Un viaje a Túnez: Klee y Macke, se configura como un diario ficticio del pintor expresionista August Macke escrito por Barry Gifford acerca de lo sucedió durante la estancia en Túnez de esos dos pintores, poco antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Tal impostura creativa se conforma a partir de la siguiente observación: «no es totalmente desdeñable la idea de que un diario real, que suponemos reflejo “verdadero” de unos hechos, se convierta en un paño ocultador; al tiempo que un segundo diario, un diario falso, es decir, una ficción, restituya la realidad de forma más “verídica”, como podría hacerlo el primero».

El pseudo-Macke emplea esta cita de Eugène Delacroix: «siempre tenemos que estropear un poco el cuadro para poder terminarlo».

La tercera y última sección, Nueva York: instrucciones de uso -título que alude a La vida: instrucciones de uso de George Perec, nombre preclaro del movimiento Oulipo- establece un juego cómplice entre el novelista Paul Auster y la artista Sophie Calle. Así lo describe ella: «Como Auster me había utilizado como objeto (hay un personaje de la novela Leviatán que es un evidente retrato suyo), yo imaginé una inversión de papeles, tomándole como autor de mis actos. Le pedí que inventara un personaje de ficción al que me esforzaría por parecerme; le ofrecí a Auster que hiciera de mí lo que quisiera durante un periodo de un año como máximo. No quiso adquirir esa responsabilidad; prefirió enviarme unas instrucciones personales con el fin de ‘mejorar la vida cotidiana en la ciudad de Nueva York’». Esta es la normativa que prescribe Auster:

¶ Sonríe cuando la situación no lo imponga. Lleva la cuenta de número de sonrisas que te dirijan.

· Conversa con desconocidos; que la meteorología sea tema prioritario.

¸ Ir al encuentro de mendigos y vagabundos, obsequiarles bocadillos, cigarrillos o tickets del menú de algún burger.

¹ Adopción de un espacio como lugar de referencia. (En este caso, una cabina telefónica).

Al cabo de la experiencia durante unas semanas, Sophie Calle hizo un balance global de su actividad y obtuvo el siguiente inventario, documentado con instantáneas fotográficas: 125 sonrisas dadas, 72 recibidas. 22 bocadillos aceptados,10 rechazados. 8 cajetillas de tabaco aceptadas, 0 rechazadas. 154 minutos de conversación. ¿Qué decir de estos ejercicios de espiritualidad conceptual? La arquitectura brutalista (corriente que surgió durante el periodo de reconstrucción de la última posguerra europea) se caracteriza por edificios que no ocultan los materiales con los que están construidos.

Cabe emplear este concepto aplicado a un tipo de literatura que hace un uso desinhibido de sus propios instrumentos. El hormigón es a la arquitectura lo que la ficción a la literatura. Ficción y hormigón tratan habitualmente de pasar desapercibidos. Una concepción brutalista -literaria, arquitectónica- tiende, en cambio, a exhibirlos. Es el caso de El juego del otro.