La otra realidad

Los de ciudad asumimos con naturalidad que somos el centro del universo y que, por decreto ley, todo el mundo se comporta tal cual vivimos nuestro día a día. Así, celebramos los avances sociales que se generalizan en las urbes como algo habitual: la diversidad en las relaciones personales, los progresos del feminismo y la tolerancia nos parecen algo normal y nos escandalizamos con los comportamientos retrógrados, mirándolos como fósiles del pasado. Pero la realidad de la sociedad es otra: cierto es que va muy delante y que las reacciones de la gente de la calle son muy diferentes, para bien y para mal, a las que se deducen de los discursos políticos que nos bombardean en estas épocas electorales, pero también es cierto que no es lo mismo la gran capital que el pequeño pueblo donde las costumbres y tradiciones todavía se resisten a cambiar. Esos pequeños pueblos que se miran con soberbia desde las grandes ciudades, olvidando que el tejido de relaciones es más tupido y complejo que la asepsia del anonimato que favorece el gigantesco bloque de viviendas, condicionando la vida muchísimo más. Y si alguien puede fijarse en esas diferencias es Fermín Solís (Madroñera, 1972), que desde su Extremadura natal lleva años haciendo tebeos que hablan de lo cotidiano, de esa vida que no sabe de épicas, pero sí, y mucho, de los pequeños milagros de cada día. De poner el café por la mañana mientras las legañas se resisten a irse de los ojos, de reconocer el amor en la mirada cómplice, de sentir la felicidad debajo de la manta acurrucados mientras el tiempo pasa sin que a nadie le importe o, simplemente, pasear dejando que la vista se pierda en cada esquina. En Elia (Reservoir Books), Solis nos presenta a una joven escritora cordobesa, herida de mal de amores por una mujer a que no puede olvidar y que la lleva a retirarse a un pequeño pueblo gallego, donde las cosas siguen siendo las de siempre, uno de esos sitios donde los teléfonos móviles no han impuesto su control y el bar es todavía el lugar donde la gente habla de todo sin necesidad de subir la foto de lo que está comiendo. Pero es, también, un recuerdo de que las cosas no han cambiado en el mundo como pensamos desde nuestra burbuja urbana, de esos lugares donde lo nuevo se ve con miedo a perder lo que se tiene. Se podría decir que Solís busca el estereotipo de una visión reaccionaria, pero el extremeño sabe bordear lo obvio para fijarse en esos imperceptibles gestos que conforman la complejidad del ser humano, mostrando una realidad que existe todavía enquistada y firmando un discurso en el que se habla de cómo evolucionan las cosas a diferentes ritmos, de la manera en que solo la mirada en el mañana es la que permite tirar adelante, muchas veces obligando a dejar atrás lo que no quiere tener futuro, lo que se resiste a dejar el pasado. Hay en las historias de Solís siempre una fina ironía que podría confundirse con resignación, pero es la sabia reflexión de quien sabe que cambiar el pasado no tiene sentido y hay que dejarlo atrás para poder seguir. Elia es la metáfora de un presente que ya quiere marcar el futuro, mientras el pequeño pueblo y sus habitantes, los restos de un pasado que no sabe que ha dejado de existir, pero que sigue, como los fantasmas, aferrándose a su espacio y tiempo. El dibujo de Solís, más estilizado que nunca, se empapa de tonos terrosos para ser más orgánico que nunca, puro lápiz que maca que el conflicto es absurdo ante las agujas de un reloj que siguen marcando las horas, que nos recuerda a cada segundo que el presente se nos escapa en un suspiro para convertirse en pretérito, dejándonos solo escape en ese siguiente segundo que era futuro, ya es presente, y en nada será pasado. Una excelente obra para pensar que, quizás, sí tenemos solución.