Felicitat engañosa

Amb el rerefons de la venda d’una casa a la perifèria de Lió, Brigitte Giraud (Sidi bel Abbès, Algèria, 1960) narra a Viure ràpid la història d’un dol. Lluny de tenir un to melodramàtic, la novel·la, premi Goncourt 2022, explora les causes que desencadenen l’accident de moto en el qual mor la parella de la protagonista i pare del seu fill, Claude.

L’autora desplega en una estructura original una lletania de capítols breus encapçalats amb un «si» a través dels quals intenta rebobinar el temps per analitzar tots els factors que van desencadenar l’accident. «Si no hagués volgut vendre l’apartament», «si hagués tingut mòbil», «si el meu germà no hagués agafat, d’improvís, una setmana de vacances», «si l’avi no s’hagués suïcidat»... El llibre sembla que vol llegir on tot està escrit «allà a dalt» o, en la tradició musulmana, el maktoub. Intenta esbrinar si realment era tan imprevisible com sembla o si en realitat era el destí.

No amaga el component autobiogràfic de la història, que escriu 20 anys després dels fets, de manera que la part emocional queda esmorteïda per la necessitat de buscar un sentit a un esdeveniment agitat. De fet, la novel·la respon a una primera que Giraud va escriure el 1999, À present (Ahora), sobre el mateix però amb un registre més tràgic.

Sorprèn que aquest Goncourt no estigui tenint les vendes esperades, segons la premsa francesa. És un llibre breu que no es pot deixar fins al final. De lectura fluida i tema absorbent, sense ser cap thriller. No hi ha un treball estilístic ostentós, sinó una prosa resolutiva i un muntatge eficaç. Se sustenta bàsicament per la mirada de l’autora, que narra en primera persona la història mentre sap trobar el to just per convertir-la en universal. És capaç de retratar una experiència generacional, la de trobar una casa on viure -cada vegada més bonica i gran- per fundar una família i complir el somni capitalista occidental.

Potser el fet de fer pivotar tota la trama al voltant de la recerca d’una casa per comprar, com a símbol del triomf vital, li dona un punt actual, alhora que permet una reflexió sobre què és important en la vida. A part d’adreçar-se sovint al lector, i així crear complicitat, destaca l’espurna d’humor de Giraud, que es pinta a ella mateixa en plena eufòria immobiliària, visitant pisos extasiada i projectant tots els seus somnis a la vivenda que finalment adquireix malgrat les dificultats. Es tracta d’una antiga casa amb jardí on va ser detingut durant la Segona Guerra Mundial el resistent Jean Moulin que al principi no està en venda. De manera indirecta, per culpa de la casa, la seua parella mor en un accident de moto, que no deixa de ser el resultat d’una ànsia per viure ràpidament, per les presses que ens enceguen, per voler córrer massa i que Giraud desgrana amb la lucidesa que aporta una mirada retrospectiva.

Viure ràpid serveix, d’altra banda, per donar a conèixer una autora que té una prosa resolutiva i una mirada sagaç, i que té altres obres traduïdes al castellà, com Ahora i Tener un cuerpo.