L’aportació dels escriptors a la llengua normativa

Aquest és el títol del nou llibre de Jordi Colomina, que acaba d’aparéixer publicat pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. L’autor es proposa demostrar que la riquesa lingüística de la producció literària d’una sèrie d’escriptors valencians ben reeixits dels segles XX i XXI no ha estat suficientment tinguda en compte al llarg del procés de fixació i consolidació de la normativa del català-valencià, que s’estén des del primer terç del s. XX fins a l’entrada en funcionament de l’AVL l’any 2001.

En aquesta obra, l’autor dissecciona, de manera exhaustiva, precisa i rigorosa, el model de llengua d’un conjunt significatiu d’obres pertanyents, respectivament, a seixanta-set escriptors valencians septentrionals de les primeres dècades del segle passat (entre els quals Salvador Guinot, Joaquim Garcia Girona, Vicent Tomàs i Martí, Àngel Sànchez Gozalbo i Josep Pascual Tirado); Carles Salvador (1893-1955), natural de València i molt vinculat a Benassal (Alt Maestrat); Enric Valor (1911-2000), nascut a Castalla (l’Alcoià); Vicent Andrés Estellés (1924-1993), fill de Burjassot (l’Horta Nord); Josep Piera (1947), de Beniopa (la Safor); i Ferran Torrent (1951), de Sedaví (l’Horta). La tria d’autors no és aleatòria, casual o gratuïta, ja que, més enllà de la empatia confessada de Colomina amb el model —o models— de llengua que aquests usen, conformen un conjunt considerablement representatiu i equilibrat tant des del punt de vista territorial —uns procedeixen de les comarques valencianes septentrionals i altres de les centrals i meridionals—, com des de la perpectiva generacional —el ventall abraça des dels escriptors del primer terç del segle XX a d’altres que encara són vius a les hores d’ara— o del gènere literari que conreen fonamentalment —la poesia en el cas d’uns i la narrativa en el d’altres—.

L’escorcoll minuciós no sols de les preferències lèxiques —mots i fraseologismes—, sinó també, en molts casos, de les fonètiques i morfosintàctiques que palesen aquests textos, a més de contribuir a un coneixement més cabal de la llengua específica dels autors seleccionats —cosa que ja té un valor per se—, permet a Colomina obtindre una sèrie ben valuosa d’elements, l’entitat qualitativa i quantitativa dels quals sol verificar mitjançant l’acarament amb els usos que en fan també altres escriptors valencians medievals, moderns o contemporanis, i amb l’atenció que els han prestat els lexicògrafs, és a dir, amb el grau de presència que tenen en els diccionaris. A partir d’aquestes premisses, l’autor construeix una base sòlida que li permet defendre la legitimitat filològica i la conveniència social d’atorgar caràcter normatiu a algunes tries lèxiques i gramaticals escassament o nul·lament tingudes en compte, tradicionalment, pels responsables de definir el corpus planning del català-valencià.

En el primer capítol del llibre s’expliquen les característiques del Diccionari normatiu valencià (2016) de l’AVL, obra coordinada per Jordi Colomina, i els criteris que presidiren la seua elaboració. Entre aquests últims, la incorporació d’algunes innovacions, respecte d’altres diccionaris del català-valencià, suposa un element molt important i, potencialment, generador de polèmica. Per aquesta raó, Colomina s’hi aplica a fonamentar-les amb l’aval que li brinden prestigioses fonts lexicogràfiques i, particularment, la rica llengua d’un nombre significatiu d’escriptors valencians antics i moderns.

En aquest orde de coses, l’autor ens ofereix, per exemple, un interessant quadre de fonts literàries i lexicogràfiques solvents, que avalen un centenar d’innovacions del DNV —divorç (C. Salvador, J. Giner, F. Ferrer Pastor, J. Fuster), capritxo (C. Salvador), almorzar (J. F. Mira), febra (J. F. Mira, F. Torrent), almidó (V. Andrés Estellés), putxero (J. Piera), etc.—, així com un llistat que arreplega una àmplia documentació antiga i moderna en què es fonamenten altres cinc noves incorporacions del diccionari de l’AVL, com són anou, bacallar, bàlsem, estómec i màsquera.

L’aportació dels escriptors valencians a la llengua normativa —escrit en l’estil castís, càlid i personal tan propi de l’autor— és, per damunt de tot, una justificació d’algunes de les solucions lèxiques —i també d’algunes altres de caire gramatical— més innovadores adoptades en el Diccionari normatiu valencià de l’AVL, a partir de l’acreditació de l’ús d’aquestes en les obres d’una mostra significativa d’importants autors valencians dels segles XX i XXI.

Les operacions de codificació lingüística impliquen, entre altres coses, un grau elevat de coneixement del patrimoni literari de l’idioma sobre el qual s’actua. I eixe grau el posseeix a bastament Jordi Colomina, un filòleg vocacional que ha dedicat tota la seua vida a l’estudi amorosit del català-valencià a partir de l’anàlisi empírica i rigorosa de la llengua dels nostres grans autors d’ara i d’abans, i dels parlars vius de la gent de les nostres contrades.