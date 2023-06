Camigrants, una metàfora sobre l’existència humana

Camigrants, de José Figueres (Gandia, 1981) és un relat de relats que narra amb sensibilitat, respecte i empatia el drama dels menors migrants no acompanyants. Una ficció basada en centenars d’històries reals que dona veu a joves com l’Ibrahim, el Mamaoudou, la Saloua, l’Ahmed, l’Onera i la Lupita, els quals un dia abandonaren els seus països d’origen per a buscar un futur millor enfilant el camí cap a Europa on, si no ets blanc o arribes amb visat, ho tens francament difícil. Una temàtica poc tractada a la literatura valenciana.

«Vaig escriure Camigrants», indica Figueres, «perquè volia visibilitzar el problema d’un dels col·lectius més vulnerables, com és el dels menors estrangers no acompanyats. Volia deixar en negre sobre blanc aquesta altra realitat, desconeguda per a la gran majoria de la societat, que pateixen aquests joves que es llancen a la mar, al camí o boten una tanca amb ganivetes en la seua recerca per una vida millor», conclou l’autor.

Figueres ha escrit un calidoscopi dels joves migrants. Un fresc social que aborda temes com els desequilibris econòmics entre el Nord i el Sud, els governs i les monarquies corruptes al servei dels interessos de les corporacions internacionals, els diferents models de migració, l’amistat, l’amor, la mort, la discriminació, el masclisme, l’homosexualitat, l’homofòbia i la solidaritat basada en el suport mutu.

Qui són?; d’on venen?; per què fugen de les seues famílies i dels seues països?; com arriben, com viuen el viatge?; quines dificultats troben en els diferents itineraris?; com es paguen el viatge?; com els curen les ferides de les ganivetes de les tanques?; com sobreviuen a la màfies? Figueres va intentar respondre a totes aquestes preguntes mitjançant la literatura, «l’arma més fràgil i poderosa que transforma l’estigma en estima», afirma.

José Figueres treballa d’integrador social en una residència de projecte migratori a les comarques d’Alacant, viatger i escriptor. El 2017, amb el conte La colla de Nelson va guanyar el I Certamen Literari de Contes Curts d’Asaem Històries Efímeres de Gandia i el 2018, amb Desperté en La Habana, el IV Premi Nacional Círculo Rojo de las Letras d’Almeria.

Camigrant és un neologisme que naix de la unió de les paraules caminant i migrant. Els que fan camí i els que desplacen d’un país a un altre, d’un regió a una altra, per raons econòmiques, polítiques i socials. Un nou peregrí en la terra. Un viatge tan vell com la història del món, però empre iniciàtic, que esdevé com a metàfora de l’existència humana, com la fotografia de la coberta de García Poveda de la platja marroquí d’Alhucemas.