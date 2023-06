Dragó: embustero y bailarín

He tenido que echar mano de una vieja canción para acercarme un poco al tipo de persona que traté –y consideré un amigo– bajo el nombre público de Fernando Sánchez Dragó. La canción se titula Embustero y bailarín y pertenece a la mejor banda instrumental de la era pop en España: Los Pekenikes. Dragó, como un elegido de los dioses, vino al mundo para ser un impertinente. Como Dalí, olía la presencia de un periodista a cuarenta verstas de distancia y como decía un colega de Las Provincias «es un tipo que da titulares». Y tantos. Le recuerdo en un estudio de Ràdio Nou dedicado a presumir de potencia sexual (uno de sus temas favoritos, aparte el resto de sí mismo): «yo puedo pasarme toda la noche en la brecha, nunca mejor dicho». Y así sucesivamente, de modo que cuando publicó Soseki inmortal y tigre, un crítico de La Vanguardia admitió sin reservas que era su mejor libro y el único en el que no hablaba de su rostro extenso, un rostro con algo de la nobleza agraria y caballerosa. Me pediré un ejemplar del túmulo/libro en honor del minino y de todos los mininos firmes ante la muerte a quienes tanto quisimos en el pasado, el presente y el futuro.

El inédito rompió la pana

Si se tiene en cuenta que yo ya no vivía en Madrid sino en Valencia, respondí rápido a la inversión de la aguja magnética en aquellos años de nuevos filósofos y viejas doctrinas, a la portentosa y fascinante novedad que era Gárgoris y Habidis; primera edición en diciembre de 1978 y tercera edición, la mía, en abril de 1979. No compro novedades si no es necesario para el trabajo, pero sé cómo seguir una veta de mineral: ahí llego. El caso es que alguien dijo –casi seguro Fernando Savater– que Dragó era el único que había pasado, en horas veinticuatro, de inédito a tener obras completas. Una historia mágica de España, sí, vertiginosa e improbable, de acuerdo, pero llena de luminosidad y de héroes de la Marvel disfrazados de apacentadores de guarros en la dehesa extremeña. Allí proclamaba su devoción por heterodoxos y herejes –aunque a veces asumió sin reservas la agenda de la derecha española, que es bastante cutre y poco rebelde–, porque tenía que alimentar a los niños que iba engendrando al caer las hojas del calendario, niños que vienen con un pan bajo el brazo, sí, pero tú has de poner todo lo demás. Esta dragontea pasaba de la Trinidad hindú o carpetovetónica, pues ambas son la misma, a Lovecraft. Allí se asomaba a los hontanares del ser que tenemos más a mano, un ser que honra a judíos y moros tanto como a cristianos y que convierte la facilidad de palabra de Fernando, una facilidad épica pues alimentó decenas de tertulias, programas de libros, entrevistas y otros géneros periodísticos, con una dotación original de tremenda facilidad adquirida –«un libro al día», decía, pero igual es una chulería como lo de la brecha–, donde era capaz de enlazar una docena de frases subordinadas, coordinadas y yuxtapuestas sin tener ni un tropiezo de número y género, ahora que tanto tropezamos con el género.

Un vaso de bon vino

Lo curioso de mi relación con Fernando es que era cálida e intermitente –una novia americana me dijo que con las amistades yo era esporádico. Perdón, procuraré hacerlo mejor–, rica en sonrisas y cercanía. Para cuando me entrevistó por publicar La nostra cuina/La cocina valenciana, otro amigo, muy malo, me felicitó: «Enhorabuena debes ser el único invitado que logró hablar más que Dragó». Lector sin orillas, me contaba Ayanta Barilli, la primera de sus hijas, que allá en la paramera soriana tenía una especie de pirámide escalonada construida con libros superpuestos, cien o doscientos mil, a estas alturas eso ya no importa, más gastó El Gran Capitán. Adopté por unos días a su hija como si fuera mi hija, cosas de la afinidad. Sí, a veces pasaba un año o dos sin vernos, pero al acercarse a la Fira del Llibre ya tenía preparada una queja divertida: «He firmado más en Castellón que en Valencia. Como te lo digo, No sé por qué vengo». Yo lo ponía en titulares: el escándalo es el mejor lenitivo de la resignación.

Seductor e incorregible

Una vez, en Etiopia, salió un perro venido del mismo infierno que mordió a Sánchez Dragó y el explorador hubo de someterse a la pesada terapia contra la rabia en el único lugar de este lado de África en el que tenían el medicamento: la embajada de los Estados Unidos. Le eché en cara que eso no se le debe hacer a la familia y asumió el tirón de orejas con toda naturalidad. «Tienes razón», me dijo. Ya he dicho por qué era bailarín: porque así lo dispusieron las líneas de su destino. Los ejemplos de que estamos ante un considerable aunque inocuo embustero, son abrumadores. Muchos de sus libros son recopilaciones de artículos extended version, y Fernando, juglar, era de los que se extendían más que la nocilla. Una vez contó una escapada a Mongolia, organizada por una respetable agencia de viajes, como si fuera Miguel Strogoff cargado con un secreto recado para el zar. No importa que disimulara las cuatro estrellas del hotel o el todo terreno de lujo, él lo vivía así (y quizás quería convertir el viaje con alguna novia en algo memorable con ayuda de su ser nómada, el rostro contra el viento) y si no lo lograba, el lunes al tajo, que hay que alimentar a la prole.

‘Gárgoris y Habidis’

Hay música de baile y sinfonías. Lo de Dragó era más bien música ligera. En todo caso le debemos cuanto escribió y Fernando era un no parar. Los críticos e izquierdistas autocondecorados le tuvieron tirria desde el primer momento y uno de ellos dijo que su estilo respondía a la estrategia del «cuesco floreado». Gracias por florear los cuescos, Fernando: huelen mucho mejor. Todos mis maestros de acción y pensamiento se han vuelto de derechas. Menos Dragó que ya lo era. La única excepción, Agustín García Calvo, anarquista de Zamora, ya vamos quedando pocos. Gárgoris y Habidis sigue ahí con su gigantesco impudor y afición a los volatines, barroco y a veces cargante y en todo caso mucho más seductor que la Estructura de la propiedad agraria en Polinyà del Xúquer, siglos XVIII-XX. Trataré de ser menos esporádico y no abandonar la escena tanto como disponga mi estrella. En todo caso, hasta que nos volvamos a ver, Fernando.