Dietaris i selfies

Moltes vegades parlem de conrear o no un determinat gènere literari, quan, en realitat, estem dient si tal autor o tal altre ha publicat o no llibres d’un gènere en qüestió. La confusió sempre acaba tocant a la porta. Però abans que algú faça tres pics i repicó, ha de quedar clar que una cosa és escriure i una altra publicar. Ja sabeu que allò que no es coneix no existeix, idea que ve donant voltes des del Nou Testament amb l’apòstol Tomàs, empirista avant la lettre, posant el dit en la nafra del Ressuscitat.

Un escriptor o una escriptora pot escriure i no poder o no voler publicar, que de tot hi ha al planeta Terra, inclús si la cosa es mira des de la distòpia, ara que sembla que aquesta ha esdevingut la realitat o a l’inrevés. Al remat, variacions del Segismundo calderonià amb totes les seues implicacions ontològiques i metafísiques.

La publicació dels dietaris és un bon exemple d’açò que intente explicar, a més de plantejar l’antagonisme públic/privat. Si afegim la històrica divisió sexual del treball, encara té més connotacions, però açò és farina d’un altre sac.

Un dietari, més enllà de preservar la memòria, de transcendir el temps, és una acció de narcisisme. Narcís, al mirar-se en l’espill de l’aigua, descobreix com era; descobreix com el veien els altres. No podem agradar-nos a nosaltres mateixos si no donem per fet que li agradem a la societat en la qual vivim, diu Boris Groys en Devenir obra de arte (Caja Negra Editora, 2023). El desig narcisista de la visibilitat versus el desig menys narcisista de la invisibilitat, quan, en el fons, ambdues tenen el mateix objectiu de controlar la pròpia imatge. ¿Pla, la Woolf, Trapiello, Teresa Pàmies, la Pizarnik, Toni Mollà, Maria Aurèlia Capmany, Pairolí, Lourdes Toledo, Àlex Susanna i tants altres, són màscares en els seus dietaris? ¿Fins a quin punt un escriptor menteix o eludeix en els seus quaderns íntims? Francisco Ayala va escriure un llibre de silencis existencials amb el suggeridor títol de Recuerdos y olvidos.

Segons Groys, el món de la producció cultural ha esdevingut -o ja ho era- productor d’identitats. I açò també val per a la política. No fem una altra cosa que fer pública l’ànima que se suposava oculta dins del nostre cos. L’antagonisme públic/privat fa temps que està clivellat. Amb l’ètica esdevinguda estètica, tot déu té la nova obligació de dissenyar-se a si mateix, de realitzar una autorepresentació estètica com a subjecte ètic. I açò val tant per al dietari com per al selfie. Ací, fins Scooby-Doo s’ha convertit en artista/escriptor/dissenyador amb responsabilitat ètica, política i estètica sobre la seua pròpia imatge cap a l’eternitat. Ja no som a l’Antic Egipte. La transcendència no és Keops, sinó un telèfon mòbil a l’abast de tothom. ¿No en sabíeu que els timeline de Facebook, Twitter, Instagram o tiktok són dietaris? Us recomane la pel·lícula Pornomelancolía, de Manuel Abramovich. Crist del Grau, que l’eternitat m’agafe fent morrets en un selfie o en un dietari moralista de solapes de llibres!