De lo que nadie habla

La extrañeza en forma de libro. Quién se acuerda de que aquí hubo una dictadura, de que los 1 de Mayo eran tandas de ejercicios gimnásticos que echaban por la tele, de que la lucha de clases se saldaba con violencia policial y cárceles que se llenaban de compromiso político y sindical en un tiempo publicitado como el de un bienestar general al alcance de cualquiera. Vivimos en un país que se negó a recordar su propia historia, que se inventó otra para que el fascismo y la democracia convivieran casi en igualdad de condiciones, que le tuvo miedo a su pasado. Se generó, así, un espacio en blanco en que lo que pasó era mejor olvidarlo o, en el mejor de los casos, endulzarlo con la excusa de que los nuevos tiempos exigían consensos amplios y no enfrentamientos entre lo que hubo antes y lo que luego vendría. Por eso es un gozo hablar aquí de un libro que al día de hoy, como dije antes, es una rareza. Titularlo de una manera tan contundentemente admirativa ya es una muestra nada engañosa de lo que cuenta: ¡A la huelga! Un viaje en el tiempo. Descubrir biografías que confirman lo que escribía Walter Benjamin cuando hablaba de la memoria: los recuerdos más auténticos están en los «pliegues» de esa memoria, son los que no te saltan a la cara los primeros, los que has de ir construyendo desde la seguridad de que lo más a la vista no suele ser lo que más habría de importarnos. Eso es este libro de Enric Llopis. Es más cosas, muchas más cosas. Pero sobre todo es eso.

El formato que ha elegido el autor es el de la entrevista que podríamos llamar indirecta. Ha hablado con diez hombres y mujeres que forman parte de una amplia nómina de inconformistas a la hora de encarar el tiempo que les tocó vivir. En la militancia sindical y en los movimientos sociales. Esas biografías que no forman parte de la orla vip enmarcada en una época donde las grandes biografías -volviendo a Benjamin- eran las que surgían de los ángulos casi invisibles de la historia. Conozco a la mayoría de quienes aparecen en el libro. Me unen a sus nombres la gratitud infinita por lo que hicieron y siguen haciendo y el orgullo de sentirme parte y cómplice de sus vidas militantes. Me une a ese periodismo que se curra casi en solitario Enric Llopis, esa cualidad que en él admiro seguramente más que en ningún otro: «un periodista o redactor sin adjetivos», dice de sí mismo. Discreto hasta rondar la invisibilidad. Sabio cuando ha de transcribir lo que dices en una conferencia o eso tan difícil de resolver a toda mecha que es la transcripción de una entrevista. Por eso, llenar este libro con los testimonios de estos hombres y estas mujeres sin que lo que se cuenta pierda el hilo que los junta es un portento de sabiduría y eficacia periodísticas. Por eso me llenó de una profunda y sentida satisfacción que un día me preguntara -con toda la timidez del mundo- si quería escribir el prólogo a un libro de entrevistas que ya estaba casi acabado o acabado del todo. Por eso le dije que sí sin pensarlo dos veces y porque estaba convencido de que el libro sería -ya era- un libro necesario.

Y es un libro necesario porque nos habla de lo que nadie habla. Porque saca del pasado lo mejor para que no perdamos las mejores referencias. Porque escuchar las voces que surgen de sus páginas nos confirman en la seguridad de que el tiempo que vivimos será un tiempo demediado si borramos sin contemplaciones el que alguna gente vivió antes de nosotros. Son, esas voces, las del compromiso con esos años que van de 1975 a 2023, pero con un detalle importante: se trata de voces que ya venían de lejos en su lucha por una sociedad que no nos avergonzara, pero que llegadas a un punto en el transcurso del tiempo continuaron «ya veteranos y jubilados» participando activamente en los movimientos políticos, sindicales y sociales en la ciudad de València. A mí me gusta ver, en este reconocimiento, una ampliación de esa lucha a las que en esos años se llevaban a cabo en la España de una transición que, como apunta Enric Llopis en su presentación, dejó fuera de foco violencias que nunca debieron ser olvidadas por los consensos políticos tras la muerte de Franco y los sucesivos gobiernos socialistas de Felipe González y Alfonso Guerra. El tiempo, no lo olvidemos, siempre será la suma de muchos tiempos. Y de nada sirve acallar algunos porque si así lo hacemos lo que tendremos será un resultado engañoso, cuando no tristemente lleno de mentiras.

Este libro no sería tanto como es sin los nombres de sus protagonistas. De ahí que los escriba aquí, al final de este recorrido lleno de admiración por sus páginas: Antonio Pérez Collado, Catalina Socías, Maxi Moro, Nicol Navas, Mamen Soler, Vicent Mauri, Ximo Jordán, Ventura Montalbán, Gloria Martínez y Alberto Guerrero. A ellos y a ellas les debemos la posibilidad de adentrarnos en un tiempo que creíamos iba a resultar más luminoso de lo que al final ha sido. Porque un tiempo sin conflicto no es un tiempo de verdad. Y aquí nos hemos inventado que el conflicto es algo a borrar de nuestra historia. De la historia de antes y de la historia de ahora. Y así nos va en muchas ocasiones. Así nos va.