Los versículos de Wenders

El cineastaWim Wenders (Düsseldorf, 1945) es autor de films como En el curso del tiempo (1975), El amigo americano (1977), Paris-Texas (1984), Cielo sobre Berlin (1987)... De joven deseó ser pintor o escritor: acabó siendo cineasta -híbrido, en cierto modo, de esas dos profesiones. También había dudado entre el sacerdocio católico o el orbe del rock and roll; se declinó finalmente por la teodicea de este último, que le encaminó a la cinematografía.

El volumen que comentamos es un conjunto de textos, escritos en circunstancias y por motivos muy diversos, sobre creadores con los que mantiene una fuerte afinidad electiva y que, de un modo u otro, influenciaron en su obra. Se trata de cineastas: Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Anthony Mann, Douglas Sirk, Samuel Fuller, Manoel Oliveira, Yasujiro Ozu; pero también pintores -Edward Hopper, Andrew Wyeth, Paul Cézanne-, fotógrafos -Peter Lindbergh, James Nachtwey , Barbara Klemm-, un diseñador de moda -Yohji Yamamoto- y una bailarina -Pina Bausch,

En el prólogo del libro, Wenders ofrece algunas explicaciones acerca de la llamativa disposición de sus textos: cesuras, párrafos con formato de versículo y otras inusuales formas de puesta en página. Lo justifica porque para él escribir es, ante todo, un acto visual, una forma de generar patrones «en las que hay una especie de gramática visual que me ayuda a no perder de vista la gramática de los pensamientos»(...) «responde más que nada al deseo de que las ideas hallen un ritmo que las ponga en movimiento, tal como en el cine, que se vale de la edición para generar un flujo determinado de imágenes».

Esa conformación evoca la de un texto guionístico. La propensión de Wenders a los road movies tiene un equivalente natural en sus road writings: admite que sólo escribe de modo más provechoso e intenso en lugares de paso (taxis, tranvías, autobuses, cafés, hoteles...). De Ingmar Bergman dice que en sus films nos vemos a nosotros mismos. Pero no «como en un espejo», si de un modo mucho más feliz: «Como en una película».

A propósito de Antonioni recuerda la frase -duda de si su autor es Roland Barthes o Jean Cocteau-: «El cine consiste en filmar la muerte trabajando».

De Anthony Mann asegura que fueron sus películas del oeste las que le hicieron abandonar la pintura y estudiar cine. Admira su escueto canon estilístico: un film debe ser «simple and pictorical».

Junto con Antonioni, el autor que más ha impresionado a Wenders es Yasujiro Ozu, al que dedica apasionadas páginas, y sobre él que realizó el documental Tokio ga.

Recuerda que fue a una desconocida ama de casa de una asociación vecinal de Blooklyn a quien oyó hablar por primera vez de las películas de Ozu. Contemplando sus films le sobrevino una sensación de paz que nunca había sentido en una sala de cine.

En el cine de Ozu no hay enigmas y ése es, justamente, su secreto. «Todo era simple y evidente (y precisamente esa sencillez era la que se había perdido junto con el paraíso)». Advierte que Ozu, en sus películas, siempre emplea el mismo objetivo de 50 mm, que remeda las características del ojo humano; evita pues las distancias focales que distorsionan el espacio real. También emplea siempre una misma posición de cámara: la que corresponde a la altura de los ojos de alguien que esté sentado en el suelo, en un tatami. Posición serena, reflexiva, con la que se ven las personas y lo objetos desde un leve contrapicado, lo que genera una sensación de exquisita modestia y respeto.

Asimismo cuando dos personajes conversan en plano-contraplano, los vemos mirar hacia la cámara, es decir, al espectador, lo que hace integrar a éste de modo mucho más intenso en el diálogo. Estos procedimientos, aparentemente sencillos, crean una atmósfera de formativos efectos emocionales.

En cuanto a pintores, Wenders muestra su devoción por Edward Hopper. De hecho, no pocos encuadres de sus films son como una versión audiovisual de un cuadro de Hopper. Algunas peculiaridades de este pintor resultan muy próximas a su cine: limitarse a lo esencial, simplificación (en particular de los fondos) buscando estructuras planas y el aislamiento de la figura humana. Hopper compone «imágenes-muralla, imágenes asfaltadas, acristaladas». Sus escasas amistades cuentan (Hopper era muy reservado y huidizo) que cuando no sabía qué pintar, se metía en un cine. Lo mismo hacía, por esa misma época, José Augusto Martínez Ruiz.

Concluye el libro con un hermoso texto dedicado a Paul Cézanne, concretamente, a un pequeño cuadro de la serie La Montaña de la Santa Victoria. Wenders se muestra embelesado por la armoniosa síntesis de emoción y análisis.