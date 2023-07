L’escriptora que ens va descobrir Sardenya

«Vaig començar a escriure per instint, de la mateixa manera que l’ocell comença a cantar, que la papallona vola i que el brollador brota», va recordar en els seus últims anys Grazia Deledda (Nuoro, 1871 - Roma, 1936), única escriptora italiana a obtenir el Nobel. El reconeixement va arribar de manera inesperada a tots aquells crítics que, des del primer moment, li van mostrar un gran menyspreu. De res no servien els elogis de Giovanni Verga ni tampoc el suport de Luigi Capuana: per als intel·lectuals de l’època, com Luigi Pirandello, era «la mestressa de casa de la literatura». El premi va ser, per tant, un reconeixement a l’escriptora sarda i, sobretot, a una manera de concebre la literatura: «Com a pintora de la naturalesa, n’hi ha pocs en la literatura europea que la puguin igualar. No empra colors brillants, però la natura que descriu té les senzilles i grans línies del paisatge antic, així com la seva casta puresa i sa majestat», va sostenir el jurat, que va destacar la seva capacitat d’unir real amb ideal, antic amb contemporani, i, es pot afegir, religiós amb profà.

La seua literatura no neix de les teories, sinó de l’observació: el seu retrat de Sardenya i de Nuoro, la petita localitat on va néixer, no depèn de cap teoria peer demostrar, sinó de l’observació. Inscrivint-se així en la línia de Verga i del novel·lista i poeta Antonio Fogazzaro, va retratar la seua illa: la natura -refugi i lloc de violència; espai mític i cau de bandits- és una de les protagonistes de la narrativa de Deledda, que, al seu torn, va fer atenció als costums d’una societat plena de contrastos, en la qual, tanmateix, les vides de senyors i serfs s’entrellacen com la de pastors, camperols i bandits, la identitat dels quals està sempre envoltada del mite. Hi ha pietat en la seva mirada, però també rebel·lia. No cau en la vana utopia; sap que, moltes vegades, la resignació s’imposa, però no renuncia a l’inconformisme.

Cósima, la seua novel·la autobiogràfica, és el reflex de tot això. La Cósima és la mateixa Deledda, l’adolescent que no va acabar la primària i que es va formar literàriament a través dels llibres del seu germà. Apassionada de la literatura russa, va llegir amb fruïció Lev Tolstoi, amb el qual compartia una mirada humanista de fraternitat, de pertinença a un tot i de respecte envers la natura. Novel·la de formació, ens descriu la vida, monòtona i delimitada, de l’adolescent que va ser l’autora, que amb 16 anys va publicar els seus primers contes en la revista L’ultima moda. «Millor resar abans que escriure en els diaris», li va retreure el rector, però en va fer cas omís i, com la Cósima, va continuar escrivint. «Roma era su meta, lo sentía. No sabía aún cómo iba a lograrlo […], sin embargo, sentía que algún día iría», escriu Deledda, que mai no va parlar de feminisme, però el seu alter ego és reflex d’un profund inconformisme que la fa enfrontar-se al rol destinat. Per a ella, «l’art no fa política», però la seua literatura neix d’una observació alhora pietosa i crítica. Els elements reals s’enfronten als ideals sense negar-se i això és el que fa que sigui no només testimoni d’una època, sinó també motor de canvi.