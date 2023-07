S’acaba una setmana que, des que va començar fins al dia d’avui, han passat cinquanta anys, però a l’inrevés: instal·lats, a partir d’ara, en el més semblant que pot viure, algú de la meua generació, al franquisme. Convivint amb el discurs de l’odi, en la legitimació dels condemnats per violència masclista i en una constant amenaça quasi militar a la nostra llengua i a l’escola pública. Una novel·la distòpica. Perquè només uns dies abans, el dilluns, celebràvem al Palau de la Música de Barcelona l’entrega del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a Josep Piera, que va pujar a l’escenari carregat, el seu cos primíssim, amb el pes de mig segle dedicat a la paraula i amb un tros del seu paisatge de la Drova.

L’acompanyaven amics que no van voler perdre’s una nit històrica al seu costat, i també representants polítics del País Valencià. Celebràvem Pep i, en el fons, tots sabíem també que aquella nit estàvem acomiadant junts el final de moltes coses que no vam ni anomenar. Perquè en menys de vint-i-quatre hores els mitjans de comunicació anunciaven que l’òrgan legislatiu de la Generalitat Valenciana estaria presidit per un partit d’ultradreta. I pensàvem en Orwell, i en el seu 1984. I en El conte de la sirventa, de Margaret Atwood. I en Farenheit 451.

Dilluns, al Palau de la Música, Josep Piera ens va donar una lliçó a tots. Cap comentari, en el seu discurs, de la situació política. Cap referència. No s’ho mereixen. I al final, com passa amb Pep des de fa més de mitja vida meua que fa que som amics, sempre acaba tenint la raó. Perquè allà, l’única protagonista de la nit, va ser l’alta cultura, amb els seus amics Jordi Savall i Ausiàs March. Ho deia Montserrat Roig: l’única opció revolucionària a llarg termini és la cultura.

Hi ha qui té les armes, i hi ha qui té les paraules; qui tria disposar d’exèrcits de soldats i qui tria exèrcits de metàfores en fila índia. I els poetes sempre acaben guanyant, per més que al costat dels cantautors, han estat, al llarg de la història, el més represaliats en temps de dictadures. I tampoc cal remuntar-se a temps antics. A l’amiga poeta Gioconda Belli fa uns mesos el règim de Daniel Ortega li va treure la nacionalitat. Poc després rebia el reconeixement més alt, d’aquest país, a una trajectòria poètica. Tampoc cal anar fins a Nicaragua. I tot i que sempre reconforta pensar que l’obra d’un escriptor és el que queda per a la posteritat, a mi, ara mateix, aquest argument no em compensa gens si pense en el futur que ens ve, més que hipotecat, en polítiques culturals, per no entrar en altres àmbits. Moltes gràcies, de cor, a tota la gent que és tan, tan d’esquerres que es va quedar a casa sense anar a votar. Espere que des d’ara fins al 23 de juliol puguen trobar algun motiu, siga en una plaça de bous o en el servei d’atenció a la violència de gènere, per acostar-se a les urnes.