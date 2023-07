En memoria de Pepe Zamit

Es un placer acompañarles en un acto que es la presentación de un libro, pero también un merecido homenaje a su traductor José Zamit Ferrer. Me permitirán que empiece mi intervención con una confesión, pues hace pocas semanas desconocía este sugerente libro, que ahora he leído con interés y lápiz de tomar notas. Y, en consecuencia, tampoco sabía que Pepe Zamit fuese su traductor ya a mediados de la década de los años sesenta, en pleno franquismo. Este hecho, además de poner de manifiesto una laguna -entre tantas otras- en mi propio currículum, me ha sorprendido, pues Pepe, con quien sostuve una larga y fecunda conversación de más de 40 años, nunca me habló expresamente de su faceta de traductor. Charlamos a menudo de Berlín y de París, de Londres y de Nueva York, de jazz, de tenis y de pelota valenciana, del Off Broadway y del West End, de las últimas tendencias de la programación televisiva o de las adaptaciones teatrales a las exigencias de la industria audiovisual. También de Philip Roth, d’Erich Kästner y Stefan Zweig, de Jose Saramago y de Miguel Delibes. O de nuestros paisanos más heréticos como Joan Fuster y Rafael Chirbes. Si nunca me dio noticias de su aplicado trabajo como traductor de complejas obras jurídicas, más allá de alguna generalidad, puede ser por humildad, sin duda una de sus muchas virtudes, pero también por lo heterogéneo de su colosal actividad intelectual. En cualquier caso, la traducción que recupera Tecnos merecería comentarios sociolingüísticos y elogios literarios específicos. Al fin y al cabo, el plurilingüismo y la traducción son vínculos de todas las sociedades con la universalidad cultural.

Pepe nació y vivió su infancia a escasos metros de mi casa, por entonces la casa de mis abuelos maternos. Meliana era un pueblo básicamente agrícola, sin apenas población universitaria. En nuestro entorno comunitario, Pepe fue el primero. Pero antes de acceder a la universidad, frecuentó la escuela pública del pueblo junto a mi padre y también al que sería mi suegro -cosas de las pequeñas sociedades tradicionales-. Allí aprendieron las primeras letras con don José Aucejo Sena que les inculcó la curiosidad por el conocimiento, en un entorno poco instruido ni creativo intelectualmente. Como señaló Karl Manheim, autor presente en la bibliografía del libro que presentamos, el conocimiento es siempre situacional. Por aquellos años, Pepe también había recibido lecciones de vida imborrables bajo la escalera de la casa de mis abuelos, donde los niños del vecindario se protegían de los bombardeos de la Pava, un Heinkel 46 alemán al servicio de Franco que castigaba nuestra comarca, zona desafecta a los golpistas. Allí, en aquel refugio antiaéreo improvisado y casero, mi tía Maria explicaba a los niños de la familia que si no había casi hombres adultos en casa era porque estaban en el frente. Algunos no volverían. Gracias al poder de persuasión de don José, que detectó el potencial intelectual del pequeño Zamit, el tío Toribio y la tía Conxa accedieron a que su hijo, después de sus horas de trabajo en la carnicería familiar, tomara el viejo trenet, la actual línea 3 del metro, y se desplazara a Valencia a preparar estudios superiores. En la vieja academia Martí, Pepe tuvo la suerte, según su propio relato, de conocer al que sería su segundo maestro y después gran amigo Juan Alborg, que, con los años, se convertiría en un hispanista de referencia desde su cátedra en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, país en el que Juan Alborg se había establecido. Una vez jubilado, Pepe pasó largas estancias en la casa americana de su amigo Alborg, ya de edad muy avanzada, ayudándole en la corrección y edición de sus últimas obras publicadas en Gredos. No puedo imaginar mayor acto de generosidad. Recuerdo mis primeras conversaciones con Pepe a inicios de los años 80, -yo un veinteañero implicado en los cambios políticos que los jóvenes debatíamos con fervor especialmente de noche y en la barra del bar, y él un hombre de aspecto serio, ya padre de familia y con una reputación de profesional respetado en Madrid. Constituido el primer ayuntamiento democrático de Meliana, Pepe y mi padre consiguieron que una nueva plaza del pueblo llevara el nombre de don José Aucejo. Sin duda el agradecimiento a su primer maestro, como después a Juan Alborg, fue una constante en la vida de Pepe. La humildad y la gratitud suelen ir de la mano. A menudo, aquellos profesores nos recordaban la mención que Albert Camus dedicó a Louis Germain, también su viejo maestro, en el discurso de recepción del premio Nobel. Al fin y al cabo, los maestros son el primer eslabón de nuestra educación y en ocasiones, como en el caso de Pepe, el vehículo que le llevó más allá del destino que el azar y su origen geográfico y social le tenían reservado. A Pepe y a mí nos gustaba recordar, en palabras de Raimon, que «qui perd els orígens perd identitat». He dicho «identidad», así, sin el artículo determinado que algunos interesados añaden a la letra original del cantante de Xàtiva. Una identidad de origen que Pepe ensanchó con sus estudios, sus viajes, el aprendizaje de idiomas, la lectura, la profesión y los nuevos y gratificantes vínculos que creó: artísticos, intelectuales, políticos o familiares. Sin duda alguna, la decisión de establecerse en Madrid y su matrimonio con Carmen fueron determinantes. En cualquier caso, Pepe, como Raimon, siempre estuvo más cerca de Heráclito que de Parménides. Más cerca del devenir que del ser supuestamente inmutable. A partir de los años 80, cuando Pepe volvía a Meliana, instituimos el hábito, que ya no abandonaríamos hasta su muerte, de compartir largos paseos, auténticamente peripatéticos, por nuestro territorio de proximidad, entre hortalizas, naranjos y acequias de resonancias musulmanas. Un paisaje, como le gustaba repetir a Pepe citando a Josep Pla, que «construyen los notarios». Quizá por ello, su percepción del territorio de origen nunca fue nostálgica, ni siquiera estética. La nostalgia es el lodazal donde nos quieren determinadas mentalidades retardatarias. Y la mirada simplemente estética, demasiado a menudo, un envoltorio que oculta las penalidades del agricultor que, como el padre de Pepe, trabajaba con sabiduría antigua una tierra que ahora algunos perciben como un paisaje y otros, todavía peor, como un solar urbanizable. Quizá también por todo ello, la mirada que ambos compartíamos sobre nuestro entorno común siempre estuvo más cerca del denostado y volcánico Blasco Ibáñez que del patriarca de las letras valencianas Teodor Llorente, periodista y poeta de tintes claramente conservadores. Por la misma razón, Juan Alborg y otros heterodoxos valencianos como los citados Joan Fuster y Rafael Chirbes dedicaron algunas de sus mejores páginas a la obra de Blasco. Pepe y yo nos las recomendábamos mutuamente. Pepe no solo fue mi amigo y prescriptor de la mejor literatura y de las expresiones más progresistas de la cultura urbana, sino también mi mejor lector, pues él fue quien leyó de manera más concienzuda mis apuntes de periodista generalista, si me perdonan el pleonasmo. A veces incluso para contradecir radicalmente mis puntos de vista. Una disconformidad siempre coherente, cargada de razones de peso y expresada con una elegancia que en él era natural. ¿Qué más puedes pedirle a un amigo y a un lector, pienso ahora en su memoria, sino una desinfectante y regeneradora opinión crítica? Como escribió Joan Fuster, «un cómplice es aquel que te ayuda a ser como eres». Yo no sería como soy sin los largos paseos con Pepe, sin nuestras conversaciones telefónicas y sus cartas manuscritas en una elegante caligrafía y un estilo depurado y antipirotécnico, un concepto, este último, que a los dos, como valencianos alejados del tópico y del tipismo, nos gustaba compartir, pues a ambos nos han sobrado siempre el ruido ensordecedor y las apariencias centelleantes del celofán. La suya es, finalmente, la memoria cálida de un magisterio radicalmente ilustrado que nunca fue moralista. Espero que mis prestigiosos compañeros de mesa hagan justicia a la dimensión intelectual del traductor calificado que fue José Zamit, y que todos ustedes me perdonen este apunte circunstancial sobre mi cómplice Pepe, el fill del tio Toribio i de la tia Conxa. Muchas gracias por la nueva edición del libro, por el homenaje y por su atención. Daniel Zamit, Toni Mollà, Eloy García, Luis García Montero, Tomás de la Quadra Salcedo, José Esteve y Santiago Zamit.