Faltan dos semanas para la hora H en la que se librará, dicen, la madre de todas las batallas. Un silencio tenso y ominoso se extiende paradójicamente por encima del griterío.

Quiero decir que en los medios se habla mucho (en todas sus variantes, desde la imprecación airada hasta el susurro halagador), pero quienes lo están haciendo son los profesionales de la política, los demás ciudadanos asistimos impávidos a una partida de ping pong bastante previsible en sus argumentos.

Son momentos intelectualmente pobres, en los que predominan los estereotipos sobre las ideas. Se acabó la complejidad. En el momento presente resulta difícil tratar un tema cultural porque es seguro que te lo tomarán a mal. Digas lo que digas y hables de lo que hables, te apuntarán a un bando.

Ni siquiera puedes valorar una obra de creación porque es imposible que los artistas, que al fin y al cabo son personas, no se inclinen hacia los unos o hacia los otros.

La gente anda preparando las maletas para las vacaciones. Para no ser menos, yo también me voy de viaje al extranjero en busca de temas inocuos. Hablemos de estereotipos culturales, que compromete menos.

¿Me pueden explicar por qué la sinofilia de hace unos años se ha trocado repentinamente en sinofobia? Cuando yo era niño, los chinos se representaban con coleta y con una sonrisa siniestra. Eran los malos de la película. Luego llegó Deng Xiaoping y se abrió un periodo reformista que todavía no ha terminado. En Occidente quedamos deslumbrados al recuperar una civilización más antigua que la nuestra y que nos superaba en muchos aspectos. Bueno, pues se acabó. Parece ser que, según dicen, ahora los chinos quieren dominar el mundo, que compran tierras como locos en África y que colonizan las industrias de los países latinoamericanos.

Puede que sea cierto, aunque no recuerdo que los chinos de la dinastía Ming fueran tan agresivos contra los países de su entorno como lo fueron los cruzados o los inquisidores más o menos por la misma época. Lo curioso es que la gente se sorprenda: ¿acaso no dominan el mundo los EE. UU, siguiendo la estela del imperio británico?; ¿acaso no arrebataron a México la mitad de su territorio en 1846 y ayudaron a derrocar a todos los gobernantes latinomericanos que intentaban oponerse al dumping del tío Sam?

Es que son de los nuestros, me dice un tipo que luce un lema en inglés en la camiseta, algo así como keep calm o never surrender. La decadencia de una cultura empieza siempre por el desprecio de los otros. Por eso, los estereotipos culturales suelen ser tan falaces como los estereotipos políticos. Peor todavía: puede que sean los mismos.