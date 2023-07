Bibliofòbia

Sempre he trobat metafòric el cartell de la pel·lícula Tiburón amb aquell rètol d’«ella va ser la primera». De fet, alguna vegada he emprat la frase per a referir-me sarcàsticament a persones censurades i cancel·lades. També m’agrada dir que la persona censurada en qüestió aconsegueix la palma del martiri. Servidor no es pot sostraure del martirologi romà, pel·lícula Quo Vadis? i novel·la Fabiola del cardenal Wiseman incloses. L’esguitó de sang dels màrtirs cristians sempre és més edificant per a la massa d’Elias Canetti que qualsevol manifestació de la raó.

Amb l’extrema dreta controlant la cultura en molts ajuntaments i governs autonòmics, la censura no s’ha fet esperar. Com la xica de la pel·lícula d’Spielberg, Virginia Woolf ha estat la primera a Valdemorillo (Madrid), que no crec que se semble massa a Bloomsbury. A Lope de Vega i al Lightyear de Disney també els han tocat la badana. Açò només és el Begin the beguine.

De moment, el llibre està tranquil, però ja conegueu la llarga tradició bibliofòbica i piròmana que té la dreta al nostre país. Gaizka Fernández Soldevilla i Juan Francisco López Pérez ens ho recorden en Allí donde se queman los libros. La violencia política contra las librerías (1962-2018), publicat per Tecnos. Seguint la temàtica, la Institució Alfons el Magnànim té previst traure en setembre Progresistas, demócratas y valencianistas. Editores y libreros en el País Valenciano (1962-1989), de José María Gago González, que continua la línia d’investigació encetada per aquest autor amb Editores y libreros en Mallorca (1962-1989), publicat per Lleonard Muntaner el 2021.

Les agressions dels intolerants a les llibreries valencianes van ser constants durant els anys 70 i 80. A més de les pintades en façanes i aparadors, entre 1975 i 1976 esclataren bombes en les llibreries Pueblo, Ausiàs March, Universal, Dau al Set, La Pau, La Araña, Xúquer, 3 i 4 i La Costera. Les Fires del Llibre de València de 1977 i 1978, especialment aquesta última, van ser objecte d’atacs, amenaces i un intent d’incendi. Aquest mateix any van esclatar tres bombes a casa de Joan Fuster, a Sueca, i Manuel Sanchis Guarner va rebre, al seu domicili, un regal nadalenc amb un quilo i mig de pólvora i metralla. El 2003 la nova llibreria de la Universitat de València va ser objecte de pintades i el 2006 la llibreria 3 i 4 va ser assaltada per un grup d’extrema dreta. El 2011 els antidemòcrates boicotejaren la presentació del llibre Noves glòries a Espanya, de Vicent Flor (Editorial Afers). La Plaça del Llibre de València de 2015 va rebre una manifestació d’intolerants i el 2021 una jutge va ordenar a l’Ajuntament de Castelló la retirada de 30 llibres de temàtica LGTBI de les escoles. Prepareu-vos per a la que se’ns ve damunt. Us recorde que a partir d’ara tot serà església, família, municipi i espanyol o res. ¿Quants progressistes estaran disposats a plantar cara i aconseguir la palma del martiri? Pinten bastos, i açò no és una broma.