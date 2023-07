En uns dies tindran lloc unes eleccions generals que deixen en joc les cartes de la baralla del futur més plenes que mai damunt la taula, segurament les més decisives dels últims quaranta anys. Des de fa unes setmanes, amb els resultats electorals del País Valencià davant la cara, encara ara hi ha gent que diu que no serà per tant, que la dreta actuarà amb cautela i precaució. Però només han fet falta pocs dies perquè just després de la conformació dels governs municipals comencen a veure’s censurades determinades programacions culturals. Una decisió que no s’ha fet esperar ni a les eleccions generals.

El que hi ha en joc, ara mateix, va molt més enllà de la representació o la cancel·lació d’una obra de Virginia Woolf, que ja s’havia fet durant el franquisme. O la prohibició de la projecció d’una pel·lícula de Pixar, que ja s’ha fet a l’Orient Pròxim. I és curiós que Lope de Vega, ara, s’haja convertit en l’enemic, en un autor sospitós. El que hi ha en joc ara mateix és, com a mínim, quatre generacions de ciutadans; des de la més jove, que podria conviure per primera vegada amb la normalització de la censura, fins a la més gran, que segur que pensava que no tornaria la possibilitat de poder viure una altra dictadura. El que hi ha en joc és la protecció d’unes llengües cooficials, és a dir: de diferents formes de mirar el món, d’habitar-lo i d’anomenar-lo. El que hi ha en joc és la por, tant a la igualtat com a la diferència. El que hi ha en joc és l’esquizofrènia de la contradicció; d’imposar, per exemple, la idea de la família tradicional quan ells se separen; de negar, per exemple, la violència masclista quan ells són experts practicant-la; de vulnerar, per exemple, els drets del col·lectiu gai quan ells viuen instal·lats en la seua pràctica malgrat la repressió; d’obviar, per exemple, casos d’assetjament quan ells, d’això, en fan un estil de vida. El que hi ha en joc és viure instal·lats en el discurs de l’odi, en l’establiment de la mentida, en la consolidació de la por. El que hi ha en joc és el control dels continguts d’uns mitjans de comunicació públics al servei d’un pensament únic. El que hi ha en joc és l’escola pública, la mercantilització de la sanitat. El que hi ha en joc són les fronteres, que tant els agraden. El que hi ha en joc és, també, la responsabilitat amb les herències; amb les que ens han deixat i amb les que deixem. Tot això, com a mínim, està en joc. De la resta, ja ho escrivia Montaigne, que prohibir alguna cosa significa despertar desig.