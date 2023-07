Rabia. Esa es la primera palabra que me viene a la cabeza después de leer el último relato de Eric Vuillard, Una salida honrosa (Tusquets). Probablemente sentí lo mismo cuando devoré su libro más celebrado, El orden del día (Premio Goncourt 2017), en el que narraba episodios poco conocidos de la llegada de Hitler al poder. O puede que no, que la rabia sea ahora mayor, porque damos por descontado el horror ante el nazismo. Y a nuestra mirada le violenta aún más asistir a los grandes crímenes que las democracias europeas, en este caso la República Francesa, perpetraron en sus colonias.

La envidia, la sana envidia, es el otro sentimiento que me inspira el texto de Vuillard. Tan impecablemente escrito, que el lector pensará en las mejores recreaciones históricas de Stefan Zweig. Empezando por el título, que no puede ser más irónico. Buscar una salida honrosa para Francia de la Guerra de Indochina es la orden que en 1953 recibió el general Henri Navarre. Hubo cientos de miles de víctimas entre los independentistas vietnamitas y también en el ejército colonial francés, cuya carne de cañón eran «árabes, vietnamitas y negros». Luego entraron los norteamericanos, que llegaron a ofrecer dos bombas atómicas a los franceses para que se quedaran. Pero a Vuillard no le interesa el obsceno espectáculo de las batallas. El horror que nos cuenta no es el del Apocalypse Now de Coppola, ni el de El corazón de las tinieblas, de Conrad, aunque ambas obras no dejen de percutir en nuestro cerebro con la misma insistencia que el tableteo de una ametralladora.

No, lo que le interesa a Vuillard es lo que sucede entre las bambalinas del teatro bélico. Lo que le importa es lo que pasa entre los cómodos sillones del Parlamento, o sobre las mullidas alfombras de los consejos de administración. Y lo que nos muestra el escritor es una verdad monstruosa, la de esa alta burguesía que, a través del Parlamento, alentó una guerra que sabían perdida. Pero de la que sí supieron beneficiarse y, especulando con la muerte, envueltos en la bandera tricolor, multiplicar sus riquezas. Una alta burguesía endogámica que, como en el caso de los Michelin, con tal de hacer negocios, dice con sorna Vuillard, «en materia de matrimonio concertado es más permisiva que el Corán».

Evito desvelar lo que cuenta este relato sobre Michelin y las explotaciones de látex en Vietnam. A mí me ha cambiado la mirada sobre lo que hay detrás de la famosa guía gastronómica y del muñeco gordinflón. Sólo recordaré algo que escribió Marguerite Duras en Un dique contra el pacífico (1950): «El látex fluía. La sangre también. Pero solo el látex era precioso». Una verdad monstruosa.