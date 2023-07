Violaine Bérot: ¿Qui són els salvatges?

Violaine Bérot (Bagnères-de-Bigorre, França, 1967) transmet l’aura de la gent que viu lluny de la ciutat. No té res a veure amb cap extravagància. És més aviat una energia tranquil·la. Com si viure a la muntanya la protegís de la irritabilitat urbanita. Però no sempre va ser així. Abans d’escollir una vida rústica, es guanyava la vida com a informàtica viatjant de ciutat en ciutat. Filla de llauradors, les dificultats econòmiques van fer que els seus pares li transmetessin la idea d’una altra vida com una cosa aspiracional. Bérot, que escrivia des de petita, va triar filosofia i es va obsessionar amb la lògica, la seua porta d’entrada a la informàtica. Una feina que no li va impedir publicar el seu primer llibre, Jehanne, als 27.

Tres anys després va tenir una revelació durant un vol per feina: tot i que guanyava molts diners, només tenia ganes de trepitjar la muntanya. «Necessitava canviar la meua vida: hi perdria diners però guanyaria en felicitat», va reconèixer durant unes jornades sobre natura i literatura el 2021. Es va instal·lar al Pirineu sense electricitat ni aigua corrent per dedicar-se a la criança de cabres i cavalls. Va ser llavors quan va viure una experiència que li va inspirar Como bestias. Va acollir xiquets d’un hospital psiquiàtric i va descobrir la relació especial que pot sorgir entre les persones que considerem anormals i els animals. Una barreja potent perquè convidava a revisar la nostra animalitat, i ho feia amb persones que la societat col·loca als marges.

Aquesta por que tenim a la nostra naturalesa animal, i en general, a tot allò que veiem com a diferent travessa el llibre. El protagonista, un jove mut amb una força insospitada i un do per guarir els animals, funciona com a ressonància de la violència amb què podem arribar a reaccionar davant el diferent. Sobretot, quan es corre la veu al poble que va acompanyat sovint d’una nena. Al llibre moltes declaracions taquen la frontera entre home i animal. Ho veiem quan un dels pastors recorda que «si va curar la meua cabra pot curar un ésser humà». O quan un dels veïns marca una distància amb els comissaris. «Supose que no és fàcil d’entendre per a algú com vostè que ve de la ciutat. La relació entre els animals i els humans els resulta massa aliena».

Bérot aconsegueix, amb el format dels interrogatoris policials, un estil àgil i una immersió directa a la història. I ho aconsegueix superant dos reptes: donar una veu diferent de cada testimoni i barrejar el realisme dels diàlegs amb el toc de màgia de les fades, que actuen com els cors d’una tragèdia grega. Como bestias també és un llibre d’absències (pares que ni hi són ni se’ls espera), maternitats instintives (mares que lluiten per donar dignitat als seus fills al marge de les convencions) i humans d’aspecte convencional que actuen com salvatges (homes a qui tant se’ls en dona el consentiment).