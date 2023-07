Cultura escópica

Ciencias o Letras es una disyuntiva que se plantean nuestros estudiantes al acabar la Selectividad (EBAU). Las preguntas de la prueba hacen relación a tres áreas fijas -lengua, historia, idioma extranjero- más una cuarta específica que apunta a los estudios universitarios que cursarán en la universidad. Dicho así, parece que las letras ganan por goleada. Pero la realidad social es bien distinta. Basta echar un vistazo a las notas de corte que permiten el ingreso a las distintas facultades para comprender que lo que el personal desea es estudiar algo de ciencias y que la gran mayoría de los que eligen humanidades lo hacen porque su nota no daba para más. Esta minusvaloración de las letras viene de lejos: El 7 de mayo de 1959 el profesor P.D. Snow impartió en Cambridge una célebre conferencia, titulada The two cultures, en la que contraponía las ciencias a las letras y concluía la superioridad cognitiva de las primeras. Ello abrió un intenso debate, que se alarga casi hasta nuestros días, en el que algunos intelectuales de prestigio, como Susan Sontag en 1965, daban un buen tirón de orejas a Snow. Sin embargo, una cosa es lo que se dice en los cenáculos académicos y otra lo que acaba pasando en el mundo real. Poco después de la conferencia, Snow publicó The two cultures: a second look (1963), una versión actualizada de aquella, y el libro se convirtió en lectura obligatoria para los estudiantes de secundaria en todo el Reino Unido. De ahí nace una ideología seudocientífica supremacista que, a caballo de la lengua global, se ha extendido a todo el mundo.

¿Y hoy día qué? Pues ahí seguimos, pero con un matiz. Actualmente nadie se atrevería a abogar abiertamente por las ciencias concebidas como aplicación mecánica de los modelos matemáticos a la realidad. Los científicos se han vuelto humanistas y cada día son más los que escriben ensayos en los que se reflexiona sobre cuestiones que antaño eran dominio de la filosofía. ¿Y qué ha sido de la gente de letras? Pues, curiosamente, han (hemos) dejado de reflexionar y se han puesto a mirar. Ante la falta de interés que despiertan los razonamientos –no hay más que ver la crisis de las editoriales y de las librerías–, los lletraferits de hogaño se contentan con proporcionarnos imágenes. Esto sucede en todos los niveles, desde los videos caseros de tik tok hasta los montajes rompedores proporcionados por casi todas las instituciones, pasando por las fotos de una tal Tamara que se publican en la prensa del cuore y que se cotizan en un millón de euros. Estamos en una cultura escópica. Es como si las sombras que se proyectaban en la caverna de Platón hubieran desplazado definitivamente a las palabras.