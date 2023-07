Los libros para leer en verano de Posdata

El crítico de cine Juan Piqueras, figura clave en la introducción de la cultura cinematográfica de vanguardia en España, se despidió de su pareja Ketty González en París en julio de 1936. Poco después del golpe de Estado fue fusilado, pese a los intentos de su amigo Luis Buñuel por rescatarlo. Los años imposibles parte del olvido para explorar cómo algunas memorias pueden estorbar en el presente.

Rapades, vexades i humiliades. Era el destí que esperava a les recluses de la presó per a dones La Galera a finals del segle XIX, a La Corunya. Dones privades de llibertat per l’únic delicte de voler ser propietàries del seu cos i de la seua vida. Dones com Sisca, que treballa des dels 6 anys per ajudar a mantindre una família marcada per la desgràcia. Les males dones conta la seua història, i la de Concepción Arenal, visitadora de la presó, i Juana de Vega, escriptora.

Jaume Roig va escriure l’Espill pels mateixos anys que Joanot Martorell va començar el Tirant lo Blanc: el 1460. És una obra misògina, sí. La més misògina de la literatura valenciana-catalana. Però també és una conya. L’obra va ser escrita al voltant del debat sobre la condició femenina que existia al segle XV, amb una allau d’obres a favor de les dones i una altra que s’hi posicionava en contra. Qui hi triomfava era qui la deia més grossa. I Jaume Roig excel·leix en l’exabrupte.

Basada en un célebre caso criminal que conmocionó Inglaterra en la década de 1920, La caja mágica (1934) es un detallado intento de comprender las peculiaridades psicológicas y las circunstancias sociales de un destino trágico. ¿Cómo puede torcerse la vida de una mujer inteligente, trabajadora, que sabe sacarse partido, consciente de que nada le ha sido ni le será regalado, y que lo único que quiere es independencia económica y libertad en el amor? ¿Qué es, por cierto, el amor?

Nueva York, 1977. En el centro de la ciudad acaba de inaugurarse el edificio de Citicorp. Su peculiar estructura ha roto las reglas de la arquitectura moderna y lo ha convertido en uno de los rascacielos más reconocibles de Manhattan, pero pocos saben el desafío que ha supuesto para Bill LeMessurier. Desde que aceptó el encargo, la gravedad no ha sido el único obstáculo que ha tenido que superar.

En esta nueva edición de El descontento democrático, publicado por primera vez en 1996, Michael J. Sandel explora las causas de la decepción que se ha apoderado de la vida pública en las democracias occidentales. A través del caso de EE UU, da herramientas para comprender cómo en tiempos de guerras culturales la tradición cívica puede ayudarnos a imaginar una alternativa al sistema neoliberal.

Los inamovibles narra lo que le sucede a una familia cuando uno de sus miembros aparece un día petrificado: una entidad que es al tiempo un cuerpo, una esperanza, una imposibilidad e, incluso, una fuente de nutrición. Una novela-portal a lo desconocido, obra de una de las voces más salvajes y originales de la literatura inglesa y que, como la época en que nos ha tocado vivir, nos arroja a un estado perplejo e indefinido.