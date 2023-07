Fa unes dècades, el gènere de la fantasia i la ciència-ficció podia comparar-se a un club de cavallers britànics. O un club de golf de Nova Anglaterra o Califòrnia. Avui, afortunadament, s’ha enriquit amb infinitat de noves mirades (culturals, de gènere...) fins a semblar més aviat un ple de les Nacions Unides. «En el meu cas és una decisió molt conscient que els principals personatges siguen indis i no occidentals, que siguen dones i que tinguen una relació lésbica», explica Tasha Suri durant la seua visita al festival Celsius d’Avilés (Astúries). «És el moment de fer-ho després de tants anys de fantasia centrada en homes heterosexuals. No he llegit gaires llibres protagonitzats per dones índies i lesbianes, així que de forma deliberada volia escriure’n un en el gènere que estime, la fantasia, i no situat en un context en què l’homosexualitat siga la norma, sinó en un món patriarcal en què les dones hagen de lluitar per qualsevol forma de poder i contra l’homofòbia; però que cap d’elles veja res equivocat en com estimen», detalla.

Suri, bibliotecària, nascuda al nord de Londres de pares panjabis, ha aconseguit en només cinc anys de carrera que la revista Time inclogués el seu llibre inèdit a Espanya Empire of Sand entre els 100 millors títols de fantasia de tots els temps i ha rebut el seu primer World Fantasy Award per El trono de jazmín (Gamon), primera entrega d’una sèrie que prossegueix amb el seu segon llibre traduït al castellà, La espada de hiedra. En tots dos tot gira entorn d’una princesa tancada en una torre després d’haver-se negat a immolar-se en una pira després d’intentar enderrocar el seu germà -l’emperador- i una serventa supervivent d’una sagnant massacre. La primera, Malini, pertanyent a una tradició cultural dogmàtica i poc tolerant. La segona, Priya, a una nació subjugada que beu de forces tel·lúriques i de la natura, avui agostejades i víctimes d’una epidèmia, i d’hàbits bastant més oberts de mires. Tot un món creat a partir de diferents arrels i tradicions (la història de les lluites pel tron mogol entre tres germans, forces de la natura com els yakshas, pràctiques com el satí o immolació femenina entre les flames d’una pira funerària...), «igual que la fantasia occidental barreja elements medievals, anglosaxons, celtes, clàssics...». Malini i Priya s’encaren a les intrigues d’un joc de trons que les separa però mantenen un idil·li de combustió lenta i progressiva. Tot i que els seus editors a Espanya hagin etiquetat els seus llibres com a literatura juvenil, en realitat la seua autora (i els seus editors als EUA i el Regne Unit) els considera textos per a adults «amb potencial de crossover» entre el lector jove. Al qual ja li toca trobar, sense haver de recercar ni forçar la imaginació, referents queer en la ficció. Amb tot, Suri considera que el boom més que de producció -«en Ursula K. Le Guin ja hi havia molts elements de gènere», recorda- ho és de visibilitat i d’audiència. La diversitat d’opcions sexuals i la mirada postcolonial van de bracet. «Hi ha una raó per la qual hi ha tanta ficció que explora simultàniament el gènere, la sexualitat, la raça, la cultura: fins a cert punt tot és la mateixa lluita, que la gent que siga diferent de tu mereix viure la seva vida amb un propòsit i amb alegria. Això és tot, aquesta petita cosa».