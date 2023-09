El tresor de Ben Gunn

S’ha acabat l’estiu. En realitat, el canvi d’estació no el marca la caiguda de les fulles, sinó la tornada a l’escola amb totes les seues circumstàncies. Encara que el professorat i el personal administratiu estan incorporats als centres docents des de l’1 de setembre, oficialment el curs no comença fins que no té lloc l’acte solemne d’obertura del curs acadèmic. Una litúrgia universitària amb trets de litúrgia religiosa, de Missa del gall o d’Ofici de Tenebres, segon manen ors o bastos. No falta de res en aquest ritual, des de la presidència revestida del rector o rectora, el mestre o la mestra de cerimònies, les majestàtiques togues, les mussetes i birrets multicolors i la interpretació del Veni Creator Spiritus i Gaudeamus Igitur. Un cant gregorià i un himne goliardesc, que de tot hi ha en la tradició universitària.

La part central d’aquesta litúrgia sempre l’ocupa la lectio magistralis, una conferència impartida per una persona que la comunitat acadèmica reconeix com a mestre. L’escriptor i catedràtic de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València, Josep Ballester Roca, va ser l’encarregat d’impartir la lliçó d’obertura del curs acadèmica 2023-2024 de la Universitat de la València i de la resta d’universitats valencianes. Amb el títol «Com Long John Silver no va aprendre a llegir. La lectura no és útil ni innocent», Ballester Roca nos sols va fer un elogi de la lectura a la manera erasmiana, perquè la ironia sempre és signe d’intel·ligència, sinó que va alertar l’auditori del descens de 7 punts del nivell de comprensió lectora de l’alumnat de 4t de Primària. Un moment fonamental perquè, com va destacar Ballester Roca, és quan les criatures «passen d’aprendre a llegir a llegir per a aprendre». Una catàstrofe sobre la qual cal prendre mesures urgents si no volem una societat de zombis, però mai no sabem els malèfics interessos d’Spectra i Lex Luthor. Us recorde que James Bond va morir en l’última pel·lícula i la kriptonita verda fa vulnerable Superman.

La lectio magistralis de Ballester Roca em va tornar a la meua infantesa quan, com el catedràtric, vaig llegir L’illa del tresor, de Robert Louis Stevenson, en un d’aquells volums de la Colección Historias de Bruguera que alternaven dues versions del mateix relat, la literària i la historieta. La isla de tesoro de Bruguera estava adaptada per Jesús Rodríguez Lázaro, un republicà que, com molts altres represaliats pel franquisme, va treballar per aquesta i altres editorials de llibres juvenils, tebeos i novel·letes de quiosc durant els anys 50 i 60, signant els seus treballs amb multitud de pseudònims. Les il·lustracions d’aquesta edició brugueriana eren de Jaime Juez, un altre prolífic dibuixant republicà. Gràcies a molts escriptors i il·lustradors republicans tota una generació poguérem gaudir dels llibres en la foscor del franquisme. Crec que ja toca reconèixer la importància dels represaliats republicans en el desenvolupament de la literatura infantil i juvenil durant la dictadura. Ho dic per si algú s’anima amb un TFG o TFM.

Ballester Roca ens descobreix que el veritable tresor de l’illa on arriba la tripulació de La Hispaniola és la lectura. Som el que llegim perquè llegim, afirma el catedràtic i escriptor. Aquest és el gran tresor. Som éssers narratius singulars. Només mitjançant els llibres que hem llegit, els relats que hem escoltat o que ens hem inventat, intentem comprendre’ns nosaltres mateixos, ens diu Joan-Carles Mèlich en La sabiduria de lo incierto. Som un joc de matrioixques en si mateix que desenvolupa les nostres capacitats cognitives. I sempre aprenem. I sempre comencem a aprendre perquè la lectura és infinita i mai no pot haver-hi una sola interpretació. Cada lectura és única perquè canvia en cada moment del nostre estat d’ànim.

Mèlich es prodiga poc pels fòrums i jornades sobre la lectura, sent com és un dels filòsofs que més ha escrit sobre la pràctica lectora i la condició humana. La majoria dels organitzadors de saraus lectors oficials i oficialistes prefereixen els joncs i les ingenuïtats pròpies de Louisa May Alcott, amb tot el meu respecte per a Donetes, i aposten pel show business. La societat de l’espectacle de Guy Debord per una instantània en Instagram i l’aplaudiment d’auditoris poc exigents, més inclinats a la pràctica del Pilates en temps d’oci que al foment lector. Mèlich és una altra cosa: parla de lectura i finitud, de vulnerabilitats, de filosofia i perifèries, i aquestes últimes són obertes a la mar. Com la mar per la qual naveguen Jim Hawkins, Long John Silver i tots els bucaners. És possible que Jennie, la dels pirates, també vaja amb ells, amb permís o no de Bertold Brecht i Lotte Lenya.

He recordat de Mèlich, Ballester i L’illa del tresor llegint Homo irrealis, d’Adrè Aciman. Conegut al nostre país per la novel·la Llámame por tu nombre i les seues memòries familiars Lejos de Egipto, Aciman és un dels escriptors més proustians del moment. En aquest assaig d’assajos reflexiona sobre el pas del temps, la memòria i l’ésser narratiu mitjançat les lectures de W.G. Sebald, Pessoa, Freud, Cavafis, Proust, Dostoievski, els quadres de Sloan i Monet o les pel·lícules de Rohmer i Billy Wilder. Lectures, pel·lícules i quadres que li evoquen les ciutats on ha viscut -Alexandria, Roma, Paris, Sant Petersburg o Nova York- mentre fa un exercici de la lectura singular, de lectura infinita.

Aciman sap que llegir li fa comprendre alguna cosa sobre si mateix: qui és, qui ha sigut o qui podria haver sigut. I ho fa com a homo irrealis, persona que reivindica els temps i modes verbals irreals, com el subjuntiu, l’imperatiu i el condicional, que expressen anhel i desig. Llegim i des del present evoquem, recordem, anhelem qui eren, que volíem; construïm un calidoscopi irreal o real, perquè la realitat podria ser la irrealitat. Construïm el nostre propi subjuntiu i amb aquest mode verbal fem art, perquè com diu Aciman, l’art no és el nostre intent de captar l’experiència i donar-li una forma, sinó deixar que la pròpia forma descobrisca l’experiència, que ella mateixa es convertisca en experiència, que siga el tresor de Ben Gunn.

Ballester, Stevenson, Jesús Rodríguez Lázaro, la Colección Historias de Bruguera, Mèlich i Aciman, amb la lectura, el present, l’evocació del passat i l’anhel de futur, m’han recordat uns versos de T.S. Eliot: «el present i el passat estan presents en el futur». Les veus del veïnat analògic i virtual fa temps que s’expressen en subjuntiu amb preguntes i respostes en condicional i imperatiu; les veus carpetovetòniques ho fan en imperatiu categòric sense Kant, clar. Sembla que l’indicatiu ha pegat a fugir. Ara més que mai cal distingir el que és real i el que és irreal; ara més que mai cal actuar sobre el present. Llegir i comprendre el que llegim ens allunya del zombi que portem dins. No oblidem que el tresor som nosaltres.