En uno de sus mejores y más célebres poemas, el titulado «HU-4091-L», Manolo Vilas se despide con nostalgia desgarrada de su viejo coche, que va camino del desguace, después de haberle servido como un hermano durante doscientos sesenta y ocho mil kilómetros.

Entiendo muy bien ese abatimiento, porque creo que somos criaturas de interior. Quiero decir que considero que nuestra vida, al contrario de lo que piensan los partidarios de la exterioridad, de la naturaleza, del aire libre, sucede bajo techo, a cubierto, que es donde se manifiesta mejor nuestra conciencia. Desde que el primer hombre decidió meterse en una gruta, para negarle el manjar de su persona a alguna bestia más o menos reptiliana, nos acogemos a la vida de interior para que nuestro interior pueda cobrar vida.

Si lo pensamos bien, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo -para bien o para mal-, entre cuatro paredes y con un techo por encima de nuestras cabezas. Vivimos en nuestras casas, en nuestros coches, en nuestras oficinas, en nuestras aulas, en nuestros talleres, en nuestros despachos, en nuestras tiendas, en nuestros almacenes. Porque fuera abunda el peligro, fuera es feo, fuera hace frío y hace calor, fuera nos puede partir un rayo, o una mirada indeseable, o una lluvia de fuego como la que asoló Gomorra.

Como todos, en los coches que he tenido a lo largo de la vida - ¿para cuántos coches da una vida normal y corriente: para cuatro, cinco, seis? La vida se puede medir en coches, en pisos de alquiler, en lavadoras, en secadores de pelo-, en los coches que me han correspondido, he hecho de todo. He dormido, he comido, he tenido «juntamientos con fembras placenteras», he viajado, he vomitado, he llorado, he reído. Como todos. (Aún está por escribir una Historia del automovilismo erótico español, en donde se realice una investigación sociológica y lírica de la importancia de los polvos de coche en el desarrollo de la sociedad patria del siglo XX).

Desde hace un tiempo, suscribo contratos de renting para los coches. Es una forma contractual del amor más acorde con la realidad de los afectos. Lo de ser propietario constituye siempre un decir: no poseemos nada, porque lo terminamos perdiendo todo. El renting, desde un punto de vista filosófico, es mucho acertado: tenemos algo en usufructo y luego lo abandonamos y nos abandona, como la vida. «Mientras tanto»: ese debería ser el lema de nuestro escudo heráldico.

Ahora, cuando mi coche se va de mí, ya no siento la tragedia de lo irremediable. Suscribo un renting nuevo y regresa la primavera. La fragancia del interior de un automóvil recién estrenado es sublime, como el perfume de mujer.