La casualidad ha querido que la nueva obra de Borja González aparezca en librerías tras conocerse que su anterior obra Grito Nocturno, había sido galardonada, con merecimiento, con el Premio Nacional de Cómic 2023. El reconocimiento puede ser un aliciente para su lectura, pero los que seguimos la obra del autor extremeño estábamos realmente ansiosos de leer el final de la trilogía que había empezado con The Black Holes. Queríamos volver a encontrarnos con Teresa, Matilde y Laura, a sabiendas que el mundo que las rodeaba habría cambiado mágicamente, saltando de esas épocas y geografías que se dibujan en tiempos y lugares tan reconocibles como extrañamente ajenos e inidentificables.

El pájaro y la serpiente (Reservoir Books) las coloca en una noche que nos lleva a un lugar de cuentos de hadas, donde Oberon todavía reina en las fantasías lectoras y las historias todavía se leen de viva voz. Donde los lagos esconden secretos que cambian a las personas, como a Matilde, que se sumergirá en uno para salir con el alma perdida, robada quién sabe si por Nimué. Un punto de partida para que González haga también su magia, la de una narración que solo responde al ritmo de una música de fondo que mece la lectura a través de unas viñetas de hipnótica composición.

Dibujo envolvente

Les voy a reconocer que no sabría explicar de qué van los tebeos de Borja González: quizás es por algún encantamiento oculto que nos deja sin palabras cuando intentamos explicarlo, pero que no impide que podamos sentirlos. Notar como se nos erizan los cabellos del cuello ante ese rayo de luz de luna que ilumina a las protagonistas y las acompaña mientras las palabras se pierden y los dibujos comienzan a componer su particular danza, entre lo lírico y lo lúgubre, mientras esperamos que vuelvan esos hombres que salieron a cazar, esos hombres de presencia fantasmal. Sentir cómo el dibujo nos envuelve y nos toma la mano, mientras la sensación de extrañamiento nos va invadiendo a medida que la frontera entre la fantasía y la realidad se dispersa para entrar en la fábula. Y ahí, justo en ese momento, nos convertimos en «dibujoheridos»-permítanme la adaptación de la preciosa palabra que el catalán nos legó a los heridos por la literatura- de la obra de González. Porque el lápiz de este autor es una varita mágica que recorre con su trazo arcanos olvidados que crean composiciones en las que es fácil adentrarse sin rumbo. Esas figuras sin cara que, lejos de perder expresividad, la muestran a través de sus cuerpos, guiados por delicadas coreografías de movimientos siempre pausados, que van llevando la historia hacia el terreno de los terrores escondidos en la noche, mientras un escalofrío inexplicable recorre nuestra columna vertebral. Porque el miedo que bosquejan las viñetas no es el del susto inesperado, aunque González se permita algún guiño a Charles Burns con los únicos ojos que veremos dibujados siguiendo la norma del realismo más expresionista. No, el terror que buscan las páginas de El pájaro y la serpiente está preñado de un lirismo que nos rodea de la inquietante extrañeza de la imaginación fecunda, dejando que sea nuestra propia mente la que definan los miedos que se agazapan tras las sombras que proyecta la noche. Y, justo ahí, será donde la ahora ausente Matilde y Teresa decidirán por nosotros si las ficciones merecen los finales que prevemos o si tienen derecho a decidir cuál será su conclusión.

Pero los cómics de la trilogía de las tres noches no acaban cuando se cierra su última página: dejan un poso que sigue destilando imágenes y recuerdos, que nos lleva a encontrar la sombra de Teresa acurrucada en una esquina o ese rayo de luz lunar que parece dibujado sobre los árboles.