Tardor amb Lorca a Nova York

He donat la benvinguda a la tardor des de Nova York. Fa setmanes que la recórrec, i em resulta des de fa anys, malgrat l’estructura quadriculada i ordenada de la seua planificació urbana, l’espai metropolità on millor sé perdre’m per trobar-me. En aquesta ciutat els poetes americans em van ensenyar a mirar la natura, i els de casa nostra, la seua arquitectura. Justament he vingut, aquesta vegada, per participar en l’acte organitzat pel Ministerio de Cultura que commemora els cent vint-i-cinc anys del naixement de Federico García Lorca, a qui un viatge de tan sols uns mesos d’estada a la gran metròpoli va servir-li per canviar el rumb de la poesia occidental del segle XX. A Manhattan va commoure’s davant l’espectacle dels seus edificis, trobant en els seus paisatges de ciment la bellesa de la geometria i l’angúnia de l’esclavitud; una experiència que li va permetre inaugurar una mirada sobre la ciutat i a establir una relació de tensió dialèctica del poeta en ella, amb tots els seus conflictes i contradiccions.

Deia Lawrence Durrell que una ciutat significa un món en el moment en què estimes un dels seus habitants. Quan camine per Manhattan m’acompanyen Lorca i el meu besavi, que va entrar per primer cop a la ciutat el 19 de maig de 1910, el mateix dia que passava el cometa Halley. És curiós: just el dia en què al cel s’anunciava la fi del món el meu besavi arribava a Ellis Island en un vaixell des del port de Normandia buscant un món millor. I camine amb ells, i també amb tota la gent amb la que he conversat al llarg dels anys en aquesta ciutat, amb les cançons que he escoltat, les pel·lícules que he mirat. I torne sovint a aquesta ciutat perquè en ella m’oblide, per uns dies, del meu escenari quotidià; una distància que em salva, moltes vegades, de l’hostilitat política del meu entorn més immediat. Vinc de passar l’estiu al meu poble, a Oliva, observant diàriament l’ús i l’abús que alguns representants polítics valencians estan fent de la meua llengua i la seua utilització com un instrument de fragmentació ideològica. Ho pense ara des d’una ciutat on es parlen més de set centes llengües, des d’un país que no té un idioma oficial, des d’un lloc on la llengua dominant no disposa en cap lloc al món d’una Acadèmia que la vetlle, i malament no li va. I des d’un país, també, on l’espanyol és, al contrari de la meua realitat quotidiana, una llengua de resistència.

Isaac Bashevis Singer, que va arribar a Manhattan fugint de Polònia, va escriure tota la seua obra en jiddisch, una llengua d’exilis que no pertany a cap nació. Sovint torne a les paraules que va pronunciar en el seu discurs de recepció del Premi Nobel de Literatura: «el jiddisch és l’idioma de la diàspora, sense terra, sense límits, que no depèn de cap govern. En aquesta llengua no existeixen paraules que defineixquen les armes o les estratègies de guerra». I és, segurament, l’única opció possible per a algú que escriu amb la matèria de la infantesa i la base de la memòria, perquè un context diferent, la llengua és sempre l’únic refugi.

Fa uns dies vaig participar en una lectura poètica que va tenir lloc a la històrica sala Pulitzer de Columbia University, situada en un barri altament emocional; no només havia estat territori Lorca, sinó que també va esdevenir, la part del Riverside Drive, domicili freqüent de l’exili republicà espanyol. Els voltants de Columbia és un paisatge de resistència. I més enllà d’aquestes qüestions, per a mi va ser bonic perquè allà vaig llegir en català. I darrerament em passa que quan més lluny em trobe de ma casa, més a prop em sent de la meua llengua. I quan més distància prenc del meu origen, menys em pregunten per què escric en la llengua en què vaig aprendre a dir arbre a l’arbre i cullera a la cullera.

Aquest mes a Nova York he conviscut més que mai amb Lorca, amb les seues reaccions líriques, però també amb la correspondència que va mantenir des de la ciutat, sobretot amb els seus pares, a la que sovint torne perquè em resulta d’una tendresa increïble la tendència a l’exageració, com tothom hem fet alguna vegada. En la Nova York desesperançadora i apocalíptica que Lorca va trobar-se, i que acabaria descrivint com una «Senegal con máquinas», posteriorment afirmaria que l’anada a la ciutat havia estat l’experiència més important de la seua vida. En una localització concreta de la ciutat, des de l’edifici Chrysler, el gratacels més alt d’aquell moment, va llançar fins a la cúpula del Vaticà un dels crits més ferms de la poesia espanyola; que és també un crit de desesperació contra les injustícies socials, una apel·lació a la solidaritat i al compromís, una crítica a l’església –«que unta de aceites las lenguas militares»-, i una denúncia, també, contra el feixisme que en aquell moment s’alçava a Europa. I que, quasi cent anys després, continua sent d’una vigència feroç a casa nostra.

Per a mi, la Vetllada Lorca que va tenir lloc just el dia en el què donàvem la benvinguda a la tardor, en la que recordàvem i, sobretot, celebràvem la figura del poeta, té, ara mateix, més sentit i significació que mai. Per a mi va ser un moment d’una alegria bellíssima, compartir-lo al costat de María José Gálvez, Luis García Montero, Mario Obrero i Kirmen Uribe. Eren presents diverses llengües, en igualtat de respecte i condicions. Tots jugàvem a casa estant lluny, i cadascú en la seua parla, allà totes les llengües eren de resistència. I això passava en un moment en què al territori d’on vinc la meua llengua, ara mateix, es troba perseguida, on es canvia el nom d’una ciutat amb total impunitat fent dels fonments de la filologia atacs d’ideologia i on les autoritats polítiques que representen la cultura segurament negarien i desvirtuarien a dia d’avui l’episodi final del poeta granadí. En un meravellós poema Lorca diu: «No preguntarme nada. He visto que las cosas / cuando buscan su curso encuentran su vacío». I, de lluny, tot pren sempre una significació més alta.

