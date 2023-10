Crec recordar que vaig llegir L’illa del tresor de Stevenson per primera vegada, ara ja fa molts anys, en una imprecisa traducció, sí que tinc ben present que era d’una de les col·leccions de l’editorial Bruguera, on ja havia llegit la història d’un tal Peter Pan. Poc després em vaig trobar amb Miquel Strogoff i altres tresors lectors.

He d’apuntar que tant la trama, les aventures pel mar, com alguns dels protagonistes en constant recerca d’una, a voltes, impossible identitat, em van captivar. Aquella aventura de pirates, però és molt més que això, ha fascinat no pocs lectors. Un clàssic imperible de tots els temps on s’hi fusiona la narració pura, amb un estil penetrant, on la densitat moral de tot allò que esdevé es barreja amb una ambigua atmosfera d’un viatge d’iniciació com és una part fonamental del fet literari. Tota una Bildungsroman. Pensen vostés en La muntanya màgica de Thomas Mann o El vigilant en el camp de sègol de Salinger.

El llibre de Stevenson ha encés entusiasmes i ha esperonat somnis, m’ha fet estremir de diversió, on per la nit em transformava segons la lectura o la rondalla que m’hagués contant el pare. Sens dubte escoltava com s’apropava el soroll ranquejós que feia la crossa de John Silver el Llarg. Aquest relat ha estat i encara és, de ben cert, el filtre màgic que ha lligat per sempre més un munt de lectores i lectors amb la literatura. Fins i tot hi podem trobar un exèrcit de creadors on Stevenson ha estat un dels seus escriptors predilectes. Pensem els casos de Borges o Nabokov.

Qui no recorda Long John Silver? Aquell «cavaller de la fortuna», d’esperit rebel, l’intrèpid marí que va solcar els oceans a les ordres de pirates tan temuts com England o Flint, féu negocis de contraban a les costes de França i va ser venut com a esclau a les Antilles. Aquest home seductor, capaç de mil traïcions i sempre disposat a pactar fins i tot amb el dimoni. Des que el trobem en la narració, impregna cadascuna de les pàgines: quasi sempre afalagador, a estones implacable, en tot moment més perillós que un alacrà per molt que ens puga seduir amb els dots persuasius de la paraula.

En aquest llarg viatge de la recerca de la identitat, no li falta raó a Savater quan considera que la novel·la és, abans de res, una reflexió sobre l’audàcia. Però només qui pren decisions es guanya el dret a seguir el seu camí i no el dels altres. Com fem en l’aprenentatge lector, la nostra trajectòria determinarà la interpretació. La comprensió i la competència lectora marcaran aquest aspecte, que serà personal i intransferible. Els pirates són un grup d’individus que no coneix més autoritat que la pròpia. En tot això el lector o lectora ens pot recordar els bucaners, cap imposició ens estipula la lectura, som en el fons traficants de paraules, no permetem que ens diguen com llegir, què llegir, quin valor donar a allò que llegim.

Ser lector, aquest llarg procés, aquest plaer difícil es confirma com un exercici de recepció i diàleg. Així mateix, ben poc útil, ara utilitze el concepte tal com l’aplica Nuccio Ordine. En aquesta línia de reflexió destaquem la presència d’una paradoxa de dràstiques conseqüències, perquè sovint, ens trobem amb persones que pateixen un analfabetisme funcional: saben llegir, almenys, en aparença. Ens referim a la lectura mecànica, però funciona amb vacil·lacions. Hem de recordar que la validesa de tot acte de lectura es regeix per la comprensió. Aquesta lectura pot oposar-se a la profunda, aquella que permet expressar un text en la seua riquesa, interpretar-lo i, al temps, gaudir-lo. No es tracta de bressolar-se en la superfície sinó accedir al seu epicentre i, per tant, de descobrir la bellesa, però també els seus secrets.

L’activitat de llegir mai podrà ser qualificada com a innocent. Com molt bé va apuntar Víctor Hugo, les lectures han transformat els homes i les dones de despatx en éssers humans d’acció. Els llibres, la seua influència, modifiquen els lectors: l’hidalgo Alonso Quijano malbarata la seua hisenda al so del seu encís, i quan la gent raonable llança al foc les novel·les que li havien begut l’enteniment i tàpia la porta de la biblioteca ja és massa tard. La lectura i els llibres, tinguen el format que tinguen, constitueixen un risc d’inusitades proporcions. Segons els ocorre a tots aquells que en un monestir, l’última setmana de novembre de 1327, senten un estrany interés per alguns llibres prohibits. L’afany de coneixement els provoca horribles conseqüències. Fra Guillem de Baskerville i el seu ajudant Adso de Melk en són testimonis. Es coneixen altres exemples, com en un llibre denominat El Necronomicó, obrir-lo és suficient per a perdre la raó. Tal com ho relata un tal Lovecraft.

La lectura simbolitza un intercanvi. La interacció existent entre el text i el lector, el producte d’un diàleg en el qual es negocia la coherència interna del text i aquella que el lector li atribueix. El pensament de Kant, el significat humà d’Hamlet o la passió que Carmesina sent per Tirant tornen a nàixer, recreats per aquells que llegeixen.

Evidències d’extermini de llibres i de biblioteques podem rastrejar en totes les èpoques fins a arribar als nostres dies. Des de l’incendi de la llegendària Biblioteca d’Alexandria a la destrucció de l’Institut d’Estudis Orientals de Sarajevo, des de la crema de llibres pel règim franquista al saqueig de les biblioteques de Bagdad de 2003. Darrere d’aquestes accions subjau un únic propòsit: l’intent d’esborrar la memòria i les idees de l’enemic. «Era un plaer cremar. Era un plaer especial veure estris devorats, veure coses ennegrides i transformades». Així s’inicia Fahrenheit 451.

Ara fa uns mesos s’hi va produir bastant d’enrenou almenys en alguns sectors sensibilitzats, que va venir motivat per la publicació dels resultats de la prova PIRLS, que avalua la comprensió lectora a nivell internacional. Els resultats són ben preocupants: la comprensió lectora a primària cau en picat. A l’estat Espanyol continua per sota de la mitjana europea i de l’OCDE. En relació amb l’anterior estudi ha baixat set punts. Alguns investigadors apunten que aquest descens podria respondre a l’impacte que la pandèmia de la COVID ha tingut sobre el funcionament dels centres escolars. Des del meu punt de vista, aquest fet ha pogut accentuar la qüestió, però­ aquesta és de fons. És evident que en són molts els factors que hi intervenen, com també ho és que caldrà saber trobar i aplicar les mesures correctives pertinents. Perquè en som, de conscients, de la magnitud de la tragèdia?

Llegir sense comprendre no és llegir, perill del qual ja va alertar l’Unesco fa més de tres dècades. Llegim en L’illa del tresor, tot caracteritzant Long John Silver: «No és un home corrent. Va rebre una bona educació en la seua joventut i, quan vol, parla com un llibre obert». Hem comprovat com el pirata no necessitava aprendre a llegir, havia aprés en la bona educació de l’època. Gaudia d’una excel·lent competència lectora. Com continua ara a l’educació pública anglesa que se situa en el top ten de l’informe PIRLS.

Si som el que som perquè llegim, és perquè, en llegir desenvolupem algunes de les capacitats cognitives més específiques de l’ésser humà. Paulo Freire apuntava: «la comprensió d’un text no és un regal: exigeix treball pacient», per tant és necessari buscar aquest punt per a submergir-se en aquesta mar profunda, en un viatge sense límits ni baranes.

Llegim el món com un mapa. Interpretem el mapa del coneixement ja que el sabem llegir. Recorden que el grup de bucaners no hi podia escapar de l’illa, per no saber interpretar els mapes de navegació. El tresor és la lectura. Aprenem a llegir i a viure segons fem el viatge. Com va fer un tal Long John Silver. I acabe: “Algunes voltes he somiat, almenys, que quan arribe el dia del Judici Final el Totpoderós es dirigirà a Pere i li dirà, no sense una certa enveja quan ens contemple arribar: «Mira, aquestes persones no necessiten recompensa. Han estimat la lectura»”. Virginia Woolf dixit.