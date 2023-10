El gran libro de Calpur

Quizás algunos puedan pensar que un personaje que parece un garabato podía ser fácilmente seguido por otros dibujantes, pero no: el garabato era solo la proyección bidimensional de un ser multidimensional inmenso que buscaba a la vez en todos esos infinitos universos nuevas posibilidades para el cómic. Cada página era una sorpresa, una reivindicación de las posibilidades expresivas del cómic, de esa narrativa de imposible definición que se construye con esa metáfora del tiempo que esconde la secuencia. Y no había dos iguales: lo increíble de Cuttlas era su inacabable innovación, que podía usar cualquier elemento de la realidad para expandirlo como un objeto de geometrías imposibles, desde una fórmula matemática a un mandala pasando por la música de Kraftwerk y, por supuesto, los indios y vaqueros. Cuttlas era la esencia del cómic llevada a su máximo exponente, un juego continuo con el lector que se configuraba como una de las series más rompedoras que ha dado el cómic mundial, siempre desde un aparente minimalismo gráfico que daba paso a un imponente barroquismo narrativo que construía reflexiones que podían ir desde el sentido de la vida a la insoportable repetición rutinaria de los lunes, transformando un almanaque en las viñetas futuras de un cómic, un recortable en la visualización tridimensional de las historietas y una película en la traducción de las dos direcciones de la página en una flecha que se mueve por el tiempo. Y no perdiendo nunca esa particular apariencia de ingenuidad henchida muchas veces de una brutal trascendencia.