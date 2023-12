Mi nombre es Kane, Silver Kane

Fue en Barcelona. Hace muchos años. La editorial Anaya me había invitado a presentar, en la librería Negra y Criminal, una novela que acababa de ganar un premio de novela negra. Mucha gente en la sala. Me pasé un buen rato hablando de ese género que en las altas esferas literarias consideran poco importante. Qué sabrán esas altas esferas. Nada. No saben nada. Dije que me gustaban las novelas de Francisco González Ledesma, muchas de ellas protagonizadas por el inspector Méndez. Y que esas novelas me gustaban aún más desde que supe que González Ledesma era Silver Kane. Los seudónimos que utilizaban los escritores y las escritoras de aquellas novelas (novelitas, las llamaban) que costaban un duro en los quioscos y cambiábamos cada semana cuando las traía al pueblo el autobús de línea. Al acabar la presentación, se me acercó un hombre de pelo canoso y sonrisa casi adolescente. Y me dijo: «gracias por lo que has dicho. Soy Silver Kane». Casi me muero.

Nunca dejé de leerlo. Después de aquel día coincidimos algunas veces. Se murió hace ocho años y sus libros siguen ocupando los sitios mejores en el estudio alto de la casa. Tengo una buena colección de aquellas «novelitas» y en ella destacan los títulos de Silver Kane. Con otros de mis preferidos: Alf Regaldie, Edward Goodman, Keith Luger, A. Rolcest, George H. White, Curtis Garland, Peter Debry… Las sigo comprando. En sus primeras ediciones. En algunas de las nuevas que aparecen de vez en cuando. Con ellas aprendí a amar la literatura. En las casas sin libros eran los únicos que había. La «gran» literatura nos caía lejos. A mí, al menos, me caía lejos. Supe muy tarde lo que era la «crème de la crème» de la literatura universal. Pero siempre aquellas novelas están las primeras no sólo en mi memoria sino en mi propia vida. Ahora mismo estoy abriendo La otra cara de la ley, una del Oeste. Y me conmueve la dedicatoria: «Alfons, aquí está mi juventud perdida. Silver Kane». Casi me muero por segunda vez. Ahora, en un sólo volumen, se acaba de publicar Ciudadano Kane, una antología que reúne cinco de sus novelas. Cuatro policiales y una del Oeste: Semana negra, En el Reino de los Muertos, Sexy-Killer, Basura en vuestras tumbas y La ciudad que no existía. Un prólogo de su hija y escritora Victoria González Torralba y otro de Alberto Sánchez Chávez. Y acaba con una entrevista al escritor a cargo de Miguel Ángel Chico. Y la portada: qué maravilla de portada. Obra de Jordi Pastor, irrepetiblemente hermosa. ¿Y a quien le debemos la edición de Ciudadano Kane? Pues a quién va a ser. A la entusiasta gente de ACHAB: Asociación Cultural Hispanoamericana Amigos del Bolsilibro. Llevan años entregados a esa labor que habría de tener una estrella con su nombre en algún paseo de la fama literaria. No sé si la tienen. Esto que escribo es la estrella que les dedico. El trabajo que están llevando a cabo para recuperar libros indispensables y los nombres de quienes los escribieron es admirable. Transmiten emociones que vienen de lejos, conmueven con esa dedicación a un trabajo cultural que hay que reconocer en las dimensiones estratosféricas que se merece. Escribían nada menos que dos novelas a la semana muchas veces. Como dice Alberto Sánchez: «Uno de los principales atractivos de los llamados bolsilibros es precisamente ver si el autor es capaz de desarrollar una historia coherente ciñéndose a un número fijo de páginas que oscilaban entre las 96 y las 128 páginas». Claro que unas veces se conseguían obras de una madurez incuestionable y otras el tiempo de escritura daba para lo que daba. Tengan en cuenta que escribían de todos los géneros: policiaco, de espías, de aventuras, romántico, del Oeste… Y parafraseando a Machín: cómo se puede escribir tan rápido más de dos géneros literarios a la vez y no estar loco. Lo suyo era un oficio de los más dignos que conozco. Y eso que muchos de esos escritores no se dedicaban sólo a la literatura. Tenían varios nombres en la cubierta de sus novelas que no eran su propio nombre. Seudónimos anglosajones para hacer más creíbles las historias que contaban. Pero, sobre todo, lo que adquirían a cada título era oficio. Miren lo que dice Victoria González Torralba de su padre: «Tal vez fuera González Ledesma quien poseyera el talento, pero el oficio se lo debía a Silver Kane». Ya querrían muchos de los nombres rimbombantes que dominan la fanfarria del mercado literario tener ese dominio del oficio de escribir. Mucho podrían aprender de Silver Kane y de otras escrituras como la suya. Tuvo problemas con la censura, González Ledesma. Muchos problemas. Ganó el Planeta en 1984 con la novela Crónica sentimental en rojo. Y en Francia es uno de los escritores españoles más conocido. Buena parte de su vida la dedicó al periodismo. No sé si de ahí le viene su trabajo de enorme profesional a su hijo, Enric González. En la entrevista que cierra el volumen editado por ACHAB afirma algo que mucho famoso indocumentado de los que andan impunemente en libertad no vigilada deberían anotar: «En la vida siempre se está aprendiendo y el que cree que ha llegado a algo se equivoca». Cuando murió González Ledesma en el año 2015 me entró una tristeza infinita. Ya no habría, firmadas por él, más novelas nuevas. Y sobre todo: tampoco las que llevaban en las cubiertas de sus «novelitas» el nombre para mí siempre inolvidable de Silver Kane.