Sexe, ‘dark romance’ i altres ombres d’en Grey

El grup d’amics que compartim taula i conversa al Café Lisboa se sembla cada vegada més al Cercle Viciós de l’hotel Algonquin de Nova York, que congregava Dorothy Parker, l’editor Art Samuels, el crític Alexander Woollcott i Harpo Marx, entre altres periodistes i farandulers dels bojos anys 20. Encara que coincidim en el verb esmolat, els valencians tenim diferències obvies amb els novaiorquesos, i no només geogràfiques i anacròniques: la plaça del Dr. Collado no és el 44St. de Manhattan, la taula que ocupem no és redona i els tertulians cafelisboetes mai no fem apologia del dry martini, perquè som més de «pomada» i gin-tònic de Xoriguer. Això si, des d’on ens asseiem es veu la Llotja de la Seda. Que jo sàpia, Times Square encara no és Patrimoni de la Humanitat per la Unesco com la Llotja. Algun avantatge hem de tindre els valencians.

Fa uns dies, a glops de gin-tònic, un tertulià comentava que havia visitat a la Tate Britain de Londres l’exposició retrospectiva de Sarah Lucas, una dels Young British Artists més radicals dels 90. Aquesta artista sempre ha trobat en la representació dels genitals la millor explicació de la vida y la mort, a més d’emprar-la com a retòrica càustica sobre els rols de gènere i l’acceptació de la nuesa. Una llàstima que els nostres centres d’art contemporani no li programen exposicions. A vore si ara el novíssim Centre d’Art Hortensia Herrero s’anima. L’exposició podria estar justificada perquè al Palau de Valeriola hi ha una peça fallera de Mat Collishaw, un altre destacat Young British Artist. Crec que l’última vegada que vam poder gaudir d’una exposició de la Lucas va ser a Barcelona fa més de 10 anys.

Amb açò de les coincidències acabaré donant-li la raó a Carl Jung per la seua teoria de la sincronicitat. Mentre el meu amic era a Londres, jo visitava, al Museu Nacional d’Art Contemporani d’Atenes, una altra exposició que tenia el sexe com a tema central. Comissariada per Katerina Gregos, Modern Love [or Love in the Age of Cold Intimacies] presentava peces de diferents artistes conceptuals, majoritàriament dones, que investiguen i reflexionen sobre el sexe i les pràctiques sexuals en un món buit de passions -ací la coincidència amb Sarah Lucas-, on els usos amorosos residixen cada vegada més en el domini de la societat de consum, els mass media, les telenovel·les i els best-sellers romàntics. Les imatges no són simples representacions d’alló que existix, sinó que indaguen en la història de les formacions imaginàries, configuren el nostre món i poden fer miques l’ordre establert. L’art i la literatura ens fan vore allò que nosaltres no veiem, encara que la llum dels discursos oficials siga més encegadora que la de les maleïdes bombes atòmiques del projecte Manhattan, ara que Benjamin Labatut escriu sobre elles en Maniac (Anagrama), la seua darrera novel·la.

Mentre l’art reflexiona sobre el sexe en un moment d’intimitat real freda, els estereotips de ficció de la literatura romàntica ens envaïxen per terra, mar i aire, siga en forma de novel·la d’adults, novel·la juvenil o telenovel·la turca farcida de cares guapes, cossos esculturals, cases de somni i i artefactes de nostàlgia sentimental per a telespectadors amb el desig en viatge de l’Imserso.

Ni el fenomen és nou ni el lector és estrictament femení. Vivian Gornick, Carmen Martín Gaite, Guillermo Cabrera Infante, Mario Vargas Llosa i Iris M. Zavala ja van reflexionar bona cosa sobre aquest tema rosa i no tan rosa. Luis Sepúlveda no es va quedar enrere i ens va contar que a l’Amazònia hi havia un vell que llegia novel·les d’amor (Tusquets).

Al nostre país, l’èxit d’aquest gènere literari ve de lluny. Recordeu Concha Linares Becerra, Corín Tellado, Carlos Santander i més recentment Megan Maxwell, entre altres. Els valencians no som aliens al fenomen, comptem amb Elizabeth Benavent i Alice Kellen que rebenten les vendes per tot arreu.

Ja que parle de novel·les romàntiques, reivindique l’alcoiana Celia Bravo -pseudònim de Lucila Mataix- que entre 1955 i 2001 va publicar més de 250 novel·les rosa, a banda de conrear altres gèneres. Ho deixe caure per si algú s’anima a fer un TFG, TFM o alguna tesi doctoral.

D’un temps ençà la novel·la romàntica té una nova modalitat: el dark romance o novel·la rosa amb sexe més o menys explícit. Una mena de literatura humida que poc té a vore amb la literatura eròtica en stricto sensu, però que després de triomfar als EUA ha entrat amb força a Europa i Amèrica Llatina, tant per adults com per a joves. Les cultures asiàtiques, per molt de Kama Sutra, esferes vaginals i geishes, encara arrosseguen molts tabús en la visibilització de l’erotisme. A casa nostra, per molt bròfecs que siguem, campa l’esperit Santa Maria Goretti en les més diverses modalitats. Mai hem d’oblidar que les faves es mengen urbi et orbi. Però aquesta lleguminosa, quan la conreen alguns autors i autores en llengua pròpia, sembla que tinguen fòbia a la cuixa de titot i al pit de pollastre. Molt bròfecs, però el sexe sempre en el·lipsi. Malgrat tot, ens queda l’orgasme expandit del Premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida. Val més açò que res.

Fa 10 anys, el dark romance va tindre una bona arrancada amb 50 ombres d’en Grey (Plaza y Janés). L’hexàlogia d’E.L. James no només ha passat a la història per haver venut més de 100 milions d’exemplars del seu primer llibre en 2014 i aconseguir que la seua versió ebook siga fins ara la més descarregada de la història, sinó perquè va obrir la literatura romàntica a pràctiques i fantasies eròtiques BDSM i les va naturalitzar. No menys important va ser la democratització que va experimentar amb Grey la novel·la eròtica, fent-la arribar a milions de lectors, com mai havia passat amb Decameró (Edicions 62/Cátedra), Història d’O (Tusquets) o L’amant de Lady Chatterley (Proa/Plaza y Janés). 50 ombres d’en Grey s’ha llegit i es llig sense amagar-se al metro, al bus, al tren, al sofà de casa i en família. Els lectors comenten les relacions d’Anastasia Steele i Christian Grey sense cap tipus de pudor mentre les ressenyes a les xarxes socials són més nombroses que els espartans en la Guerra del Peloponès.

Com a literatura d’evasió, el dark romance ha experimentat un gran creixement des de la pandèmia ençà gràcies a Tik Tok, que ha fet que importants plataformes digitals i segells de literatura juvenil aposten pel gènere i el romantitzen. El problema no està en el gènere en si -cada editorial és molt lliure de publicar el que considere i el lector també és molt lliure de triar allò que vol llegir-, sinó en les línies roges. Malgrat que la majoria de les editorials aposten per històries humides amb protagonistes femenines empoderades, relacions sexuals consentides i s’evita la toxicitat en la parella, encara abunden els exemples on triomfa la gelosia i la submissió de la dona a l’home. I ací ve la gran paradoxa: açò es produïx en l’era #MeToo. Les faves urbi et orbi de bell nou.