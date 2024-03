Exportar, expulsar i degollar

Per obra i gràcia de la imprevisió o de la premonició, la ciutat de Lisboa, i per extensió Portugal, s’ha convertit en la destinació d’algunes persones reeixides de la cultura valenciana. L’estuari del Tajo és un port segur, com explica l’etimologia del seu topònim: «Allis ubbo»: un bon moll per amarrar les cordes dels vaixells. Ja ho va dir José Saramago a L’any de la mort de Ricardo Reis: a Lisboa s’arriba, no te’n vas. Al Café Lisboa, a l’altra punta de la península Ibèrica, una badia d’asfalt a una plaça dedicada a un metge humanista que ningú recorda, també s’arriba. Les taules del café són una bona dàrsena per a ancorar-se i practicar la dialèctica.

Sobre Lisboa raonaven l’altre dia els habituals de la tertúlia. Una coincidència o una redundància, segons es mire, al parlar de la ciutat portuguesa en el Lisboa. Tot començà quan un contertulià va comentar el nomenament de Nuria Enguita com a directora artística del MAC/CCB de la capital de Portugal després de presentar la seua dimissió de l’IVAM per «falta de suport» de l’actual Conselleria de Cultura, tal com va declarar en un comunicat. Com a ciutadà interessat en l’art contemporani, li agraïsc l’ingent treball que ha realitzat aquests anys al front del museu valencià i la felicite per la integritat cívica i moral que ha demostrat amb la seua dimissió. Però, reconeixements a banda, aquesta situació em deixa abatut al veure com s’expulsa el talent a casa nostra.

Si a la ciutat de Lisboa s’arriba, com diu Saramago, de la ciutat de València, si despuntes, te’n vas o t’expulsen. Una pràctica ancestral no exempta d’exemples al llarg de la història, des de Sant Vicent Ferrer i la seua espolsada d’espardenyes a Joan Lluís Vives, que no va tornar a la ciutat on va nàixer per por que el cremaren com el cadàver de sa mare. De l’expulsió dels moriscs, Joan Reglà ja ho va dir tot: amb la seua deportació botarem fora els descendents de la primitiva població valenciana. I així durant segles fins arribar al cessament de José Luis Pérez Pont, la destitució d’Abel Guarinos i la dimissió de Núria Enguita, entre altres cancel·lacions de responsables públics de la política cultural valenciana vinculats al govern del Botànic, tots ells professionals reconeguts. Caldria que els sociòlegs i antropòlegs analitzaren la inclinació multisecular que tenim en aquesta terra per a expulsar i socarrar la intel·ligència. I que conste que no només ho dic per aquestes últimes decapitacions botàniques.

Tallar colls és intrínsec a l’exercici del poder. D’aquesta praxi no s’escapa cap ideologia, i menys sempre que comença a governar un nou partit fent política de terra cremada, una altra pràctica habitual. Els polítics volen al costat gent de la seua corda i no els tremola la mà a l’hora d’executar la mai elegant acció decapitadora dels servidors públics anteriors. Això si, sempre hi ha matisos en les formes d’actuar de Monsieur Guillotin. Quan es barreja poder, ideologia, amistat, favors i venjances, el resultat és més explosiu que un dry martini del londinenc hotel Savoy. Ja ho va dir Nietzsche: tot allò que situa un individu per damunt del ramat, tot allò que fa por al proïsme se li qualifica de roí. L’amic Friedrich coneixia molt bé els éssers humans.

Si no voleu consultar un manual d’Història per assabentar-vos de les formes i maneres de degollar càrrecs, podeu llegir Miau de Galdós, La regenta de Clarín o algunes novel·les d’Almudena Grandes i Rafael Chirbes. Si sou més afrancesats, Stendhal, Zola i Balzac no us defraudaran. En aquestes obres podreu constatar que en els últims dos-cents anys han hagut dues fórmules que s’han utilitzat segons qui haja manat en cada moment. La primera consisteix en mantindré professionals de confiança del govern anterior fent un acte de gràcia i misericòrdia. En aquest cas, els protagonistes s’abracen com Espartero i Maroto en el Conveni de Bergara i el pacte dura menys que un Calippo en agost. La segona tendència consisteix en actuar com Ferran VII en la Dècada Ominosa i no deixar viva cap Mariana Pineda al territori públic.

Al parlar de l’eixida d’Enguita de l’IVAM, un tertulià va anomenar David «Bala» Smith. Citació encertada perquè sembla que a València tenim un canó de circ que llança persones des de la Mediterrània a la lusofonia, sobretot si dominen l’art contemporani. Enguita és l’última d’una llista que va començar amb Vicent Todolí quan va deixar l’IVAM per a dirigir el Museu d’Art Contemporani de Serralves, a Porto. Manuel Borja-Villel, el valencià que durant 15 anys va dirigir el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia de Madrid i a qui Enguita va substituir en la direcció de la Fundació Tàpies, és actualment director de la Biennal de São Paulo. La relació luso-valenciana també s’ha donat a l’inrevés, però amb menys intensitat: Sandra Guimarães, actual directora del Museu d’Art Contemporani Helga d’Alvear, va ser curadora del Museu d’Art Contemporani de Serralves abans de substituir Enguita com a directora artística de la Fundació Per Amor a l’Art-Centre d’Art Bombas Gens. Siga com siga, amistats personals i relacions professionals a banda, totes aquestes persones esmentades tenen uns currículums i un prestigi internacional que no se’ls bota un genet del Grand National.

Malgrat la tristesa per les decapitacions i l’expulsió del talent -condemnar a l’ostracisme també és una forma de degollar-, si alguna cosa bona tenim els valencians, és el tarannà emprenedor i l’habilitat exportadora, no debades portem dècades exportant taronges, taulells i intel·ligència. Al remat, com ens ensenya la Història, qui se’n va sempre acaba fent camí. És la gràcia de Sant Lambert que va caminar victoriós cap en mà. També poden ser les figures de Hopscotch, de Vlassis Caniaris, la imatge que acompanya aquest article: uns decapitats que, amb les seues maletes, esperen un futur millor. Però per molt que pense en un futur optimista per als expulsats, per molt que els verbs puguen resultar homòfons, una cosa és exportar i una altra expulsar. I una altra degollar. Per desgràcia, fa segles que els valencians expulsem el talent amb el canó de David «Bala» Smith o el degollem com els conills. Malauradament, no crec que aquesta tendència vaja a canviar ni a curt, ni a mig ni a llarg termini. És estructural. A més, des dels temps de l’home de Valltorta ençà sempre hi ha algú que pensa que la mediocritat és l’excel·lència. I que conste que açò no ho dic jo, sinó Joubert.

