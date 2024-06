Fa uns dies passava Angela Davis per casa nostra, i en una conferència realitzada durant la seua estada a la Fira Literal (un esdeveniment que enguany ha complit deu anys i que ja des del seu naixement s’intuïa que alguna cosa molt gran estava creixent), l’escriptora feia una bellíssima defensa a favor de l’esperança. Deia que l’esperança no significa l’emoció que produeix allò que no és possible d’aconseguir, sinó que és, en el fons, una disciplina. I que si la concebem com a tal, entendrem que la nostra responsabilitat està també en el fet de generar-la. I aquestes paraules, que ens arriben en uns temps com els que estem vivint, i de la mà d’un dels meus mites literaris, d’algú que ha viscut en primera línia les victòries de les grans lluites socials d’aquest segle, les rep com una mena de salvació. Fins i tot jo, que pertany a una generació tan poc habituada a haver de practicar l’esperança perquè hem conviscut amb la urgència de solucions immediates i sense conèixer del tot la satisfacció que provoca el desig de l’espera. La bellesa de l’espera. Els nervis dels seus preparatius, del plaer previ d’imaginar el després, de delirar amb les possibles alternatives.

La disciplina de l’esperança / Àngels gregori

El component més decisiu de la literatura de Sándor Márai se centra en els preparatius d’una espera. A L’última trobada quaranta anys d’existència donen sentit a una visita; la resposta d’una pregunta que busca la veritat és el suport de la passió. La vida com a constant preparació d’una espera. I la meua, que va ser la primera generació de solucions instantànies i de satisfaccions sense desig previ, ara, forçosament, en un moment en què, a l’any on som, fa unes setmanes l’ajuntament d’un poble castellonenc censurava la Barbie perquè significa l’empoderament de la dona, o que la justícia absol polítics que han estat liderant els entramats més corruptes de la història del nostre país i amenaçant periodistes que feien la seua feina, només ens queda una alternativa. Sobretot quan aquestes paraules il·lusionants provenen d’algú com Angela Davis, que abraça l’esperança com una forma de responsabilitat. I pensava, escoltant les seues paraules, inevitablement, en les mestres.

Ara que tenim una Conselleria d’Educació que s’aguanta amb un fil d’aram, i que va en contra de la llengua, dels docents, del sistema públic i de tot allò que siga capaç de generar pensament crític en l’educació d’un país i que només s’interessa per la mercantilització de l’educació i en fabricar masses de ciutadans poc donats a la capacitat d’anàlisi, si algú no ha perdut mai l’esperança, han estat elles. Falta, que ja arribarà, que se suprimisquen les lectures obligatòries a la selectivitat, com van anunciar fa uns dies algunes comunitats autònomes. Mentre llegia aquesta notícia, recordava el meu pas nefast per aquestes lectures obligatòries a l’ESO i al batxillerat. Per això recorde, entre d’altres coses, cada dia a les meues mestres, no les meues professores. Les mestres del País Valencià, aquelles que ens van ensenyar a llegir per aprendre a sospitar, les que fugen de les autopistes i treballen cada dia circulant pels marges i les carreteres secundàries. Jo havia estat, en l’adolescència, el que tècnicament podria denominar-se un trasto; l’alumna que, atenent als seus resultats, cap mestra no hauria desitjat mai. La que no llegia mai les lectures obligatòries perquè era una forma de rebel·lar-me, al poble, en la contradicció del que pot arribar a significar la comunió entre la paraula lectura i obligació. I anava als exàmens amb resums de les obres extrets d’internet. Ho llegia tot, en el meu pas per l’institut, menys el que tocava. Conec més d’un que ara també viu de les paraules i feia el mateix en l’adolescència. I no recorde una època més feliç. Perquè en el fons, en la meua rebel·lió, tenia la secreta complicitat de les meues mestres, aquelles que ens detecten abans de destacar en res, que això sí que té mèrit.

Parlant de mestres, i en aquells que no perden mai l’esperança, inevitablement he de pensar amb Josep Piera, el meu mestre més durador fora de l’escola i a qui fa uns dies se li va fer, a Gandia, un emotiu homenatge al costat d’amics com Panxo, Maria Josep Escrivà, Marc Granell o Joan Deusa. Passe el que passe, siga una catàstrofe clínica o política, Piera no perd mai la il·lusió de l’esperança. I la transmet, perquè la viu d’una forma quasi militar. I com una supervivència, també. En un dels seus versos escriu: «Sàpies fer bell el que tens davant teu/i el que tens et serà just el que cal». L’esperança com una forma de disciplina, vinga de la mà d’Angela Davis o de Josep Piera, perquè tots els que cada dia, a ritmes accelerats, alimenten la barbàrie al carrer i a les aules, aquells que sembla que ens estan negant la possibilitat d’esperança són, al mateix temps, curiosament, els que ens provoquen, també a ritmes accelerats, creure forçosament en ella.