Els incòmodes

Cada vegada m’agrada més la gent que resulta incòmoda als demés. No la problemàtica, sinó la que és capaç de generar dialèctica, de qüestionar i, sobretot, la que allunyada de la banalitat i la mediocritat, es nega a passar per la vida sense prendre partit en res. I potser cada dia m’interessa i m’atreu més aquest tipus de gent perquè, no sé què està passant, però em tenen atònita aquells representants d’alguns organismes que darrerament s’han instal·lat en la comoditat del silenci sense moure la cadira d’una suposada zona de confort, que estan callats quan, sense reclamar estridències, haurien d’estar treballant, des dels seus llocs, almenys per l’entesa d’una cordial dialèctica. La capacitat d’indignació acosta els uns i els altres a la intimitat i a la confiança; la covardia els allunya.

La responsabilitat és un lloc incòmode. La llibertat és un lloc incòmode. L’escriptura és un lloc incòmode. Perquè prendre partit i posar-se en el lloc de l’altre és més arriscat (i comprometedor) que instal·lar-se en la confortabilitat del d’un mateix. La literatura, com a espai de conciliació i entesa, ja va néixer del conflicte. I en la mateixa mesura que ha de mantenir la seua voluntat d’acostar, comprendre i abraçar allò que ens és aliè (i fins i tot, contrari), ha de ser, necessàriament, conflictiva. L’escriptura és el terreny de la contradicció on es mostra la vulnerabilitat de la condició humana de la forma més àmplia possible, per això el benefici del malestar ha donat les millors pàgines de la literatura. I ara que fa pocs dies que ha mort un dels grans noms de les lletres contemporànies, l’albanès Ismaïl Kadaré, recorde els fragments que, a La cólera de Aquiles, dedica a la Ilíada, que descriu com l’obra de dol i de penediment més conegut de la història.

Sempre m’han semblat molt més interessants les carreteres secundàries que les autopistes. Les rareses. Els marges. Les fissures. Perquè només el que és autèntic és capaç de generar incomoditat i, també, de crear afinitats, fins i tot quan no es comparteixen. A vegades pense en les meravelles de les ostres, que només són capaces de produir perles a través del dolor; de la fissura que els provoca l’entrada d’un gra d’arena. Sempre m’ha semblat fascinant, això. El poeta irlandès Seamus Heaney va dedicar un poema extraordinari a les ostres, comparant les llargues migracions d’aquest mol·lusc amb la seua llengua i al fet d’escriure. En realitat, una ostra és com un poema: les perles són el resultat del dolor i, per produir-les, ha d’haver-hi abans una ferida.

Alguna cosa grossa està fallant quan el deure institucional i la capacitat d’indignació han quedat reduïdes a una lamentable complaença. No cal jugar-s’ho tot, només, simplement, saber donar la talla. I pensant amb gent que s’hi va jugar molt, em ve al cap la Santíssima Trinitat: Manuel Sanchis Guarner, Joan Fuster i Vicent Andrés Estellés. Perquè en el fons, molt del que encara tenim, és gràcies a ells. Hi ha qui viu de rendes del que ens van deixar i hi ha qui, aquesta herència, l’ha retornada amb escreix, com és Zoo. Nets d’ells i fills de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, el grup musical que ha fet història sense precedents però amb antecedents, s’acomiadarà definitivament aquesta nit dels escenaris a la ciutat que els ha vist créixer, i no m‘ho pense perdre; un grup que, allunyat de la crispació política, en les seues lletres ha evocat des de la bellesa el malestar d’una generació.

Quan pense en gent incòmoda, no em ve cap exemple d’algun escriptor que haja creat una obra mestra i que no ho siga, des de l’heroi problemàtic de Cervantes fins a la narrativa de Rafael Chirbes, passant per Dorothy Parker i acabant en Fran Lebowitz, una de les escriptores més cotitzades dels Estats Units, autora bàsicament d’una sola obra, i segurament un dels personatges més irreverents de la cultura americana actual. Les persones incòmodes són les que, a la llarga, ens fan caminar pels espais més atractius, les que ens allunyen dels llocs comuns, de les situacions més trivials. Ocupar un càrrec, com escriure un llibre o representar una obra, és un acte de responsabilitat, perquè s’està utilitzant un espai públic que paguem entre tots, siga un organisme, la prestatgeria d’una biblioteca o la sala d’un teatre. La vocació de servei públic ha d’anar més enllà de la comoditat d’un sofà, i hi ha qui confon les institucions en les sales d’estar d’Ikea. Crec que el major problema que tenim, ara mateix, és que en nom de la prudència tot hi val: des de la covardia a la complaença. I no hi ha res, a la llarga, que siga més imprudent i deslleial que això.

Espere, de veritat, que els incòmodes passen un bon estiu. Que descansen i agafen totes les forces possibles per a l’inici del curs, perquè ens faran molta falta. I espere, també, que als acomodats els caiga alguna fruita tropical des d’un arbre molt alt i prenguen, per fi, un poc de consciència. Jo, mentrestant, pense passar-me un estiu el més desconnectada possible, entre la calma d’Oliva (des d’on pense beure-m’ho tot) i una illa perduda del Carib que fins fa unes setmanes no sabia ni que existia. Amén.

