Radar de llarg abast

Fa temps que la nostra taula del Lisboa sembla El rai de la Medusa, de Géricault. Els tertulians som els supervivents d’un naufragi, els ocupants d’un rai autòcton perdut a la mar turística. A sovint pense que flotem a l’oceà cervell de Solaris, la novel·la de Stanislaw Lem i la pel·lícula homònima d’Andréi Tarkovski, perquè als habituals del rai, com en la narració del polonès, ens visiten els morts com si foren vius. ¿No serà la nostra taula un illot de records en temps absolut? La perversió temporal se’ns accentua amb l’edat per la proximitat del no-temps i del seu eufemisme l’eternitat. Crec que aquest agost rellegiré la novel·la de Lem.

Un tertulià em suggereix revisar també 2001, una odissea a l’espai, d’Arthur C. Clarke, o tornar a veure la pel·lícula de Kubrick. Té gràcia que les dues obres mestres de la ciència ficció hagen nascut en el context de la guerra freda. Ambdues parlen de la intel·ligència, del control del temps, de l’evolució, i no són tan moralitzants com les distopies, contrautopies i antiutopies tan venerades i sacralitzades últimament.

Des de la nostra contemporaneïtat de la intel·ligència artificial i el metavers -m’agrada més dir metaunivers-, estic fermament convençut de la nostra proximitat al planeta Solaris i al HAL9000. HAL és l’acrònim en anglès d’Heuristically Programmed Algorithmic Computer. Fa 60 anys, quan es publicaren les dues novel·les, parlar d’heurística i algoritmes era una mostra d’exotisme de superlativa incomprensió. No és que els ciutadans del carrer tinguem hui molts més arguments que aleshores per a comprendre aquests conceptes, però està clar que a la nostra docta ignorància li resulten ara més familiars, sobretot pel desenvolupament tecnològic immersiu que ens envolta i el control digital que patim, malgrat que ens passem la vida a les xarxes confirmant que no som robots.

La guerra freda i la meua tendència a filar idees van fer que recomanara als nàufrags El radar americà, l’últim llibre de Vicenç Altaió, publicat per Galàxia Gutenberg.

És difícil definir aquest autor des de València, donada la inclinació valentina als lletraferits de poca volada. Altaió és un assagista? Un poeta? Un crític d’art? Un curador d’exposicions? Un historiador? Un traductor? Un articulista? Un agitador cultural? Pense que la millor definició la trobem al títol d’un dels seus llibres: Un traficant d’idees a les fronteres de l’art. Jo esborraria del títol la paraula fronteres, perquè per a Altaió aquestes no existeixen. Se les bota, les traspassa amb passaport i sense, les enderroca per a viure l’art com un sistema obert on caben totes les propostes, des de l’arquitectura a la literatura, des de la ciència i la tecnologia a la política, la filosofia, la cultura popular o el món virtual, perquè la cultura és oberta i està en constant transformació, fent que les diferents àrees de coneixement interactuen i es complementen.

Aquesta heterodoxa complementació la treballa Altaió magistralment a El radar americà, un llibre que el mateix autor defineix com un documental visual i d’investigació sobre art, arquitectura, disseny i comunicació a partir de la biografia i l’arxiu personal de Lanfranco Bombelli (Milà, 1921- Cadaqués, 2008). El periple vital d’aquest arquitecte, pintor, agitador cultural i galerista li ha permès a Altaió dibuixar un fresc de la cultura moderna europea -del progressisme europeu- a partir del racionalisme, l’avantguarda i el triomf del model de vida americà, des del final de la Segona Guerra Mundial, amb el Pla Marshall i la Guerra Freda, fins el començament del segle XXI. El llibre s’inicia amb la relació de Bombelli amb Max Bill, un dels deixebles de la Bauhaus i impulsor del art concret, per a passar tot seguit a la relació personal i professional amb l’arquitecte i dissenyador nord-americà Peter G. Harnden. Junts difondran per Europa les idees del Pla Marshall i el new american way of life mitjançant exhibicions itinerants i pavellons efímers per a les exposicions universals com la de Brussel·les de 1958. En les dues últimes parts del llibre, Altaió se centra en els projectes arquitectònics que Harnden i Bombelli realitzaren a Catalunya en els anys 60 i en el desenvolupament de Cadaqués i la seua galeria d’art, per on desfilaren Dalí, Marcel Duchamp, Richard Hamilton, Mary Callery, Man Ray, Dieter Roth i Joan Cage, entre altres, per a instal·lar l’internacionalisme a la Costa Brava en la fosca nit de la dictadura franquista. La paradoxa de la boina de Pla front als ready-made de Duchamp, tot a l’Empordà. Poca broma.

El llibre d’Altaió va fer que els raiers valencians del Lisboa, tocats per la boina planiana sense ser de casa rica, s’adonàrem que estàvem a les antípodes del glamur de Cadaqués. Tots erem fills del proletariat urbà que havia perdut la guerra i no coneguérem Duchamp ni tinguérem gauche divine. A glops de gintònic vam recordar com ens va arribar la modernitat mitjançant les pel·lícules de Hollywood que veien als cinemes de reestrena amb olor a pixum. Tampoc oblidarem les narracions que ens feien els mariners de la Sisena Flota que, quan arribaven al port de València, ens donaven xiclet Bazooka i es gastaven la paga als prostíbuls de Velluters. Així descobrirem que una altra vida en Tecnicolor era possible en la tenebra del franquisme. Una vida amb Coca-Cola -nosaltres bevíem sarsa-, nylon, sostenidors Playtex, pantalons vaquers, cigarrets Lucky Strike, neveres Kelvinator i bolígrafs Parker. Petites grans històries subalternes que el purità relat de la cultura oficial, tant de dretes com d’esquerres, no vol ni oldre. La memòria popular, les fotografies del «barri chino» de Joaquín Collado i Joan Colom i els llibres La sisena flota a Barcelona, de Xavier Theros, i Americanos en Valencia (1945-1959), de Francisco Pérez Puche. fan que el radar del que ens parla Altaió encara siga de més llarg abast.

Berlanga ens va contar que els americans no s’aturaren a Villar del Río, però va oblidar que si que arribaren, amb dòlars i condons, als ports de València i Barcelona i a les bases de Rota, Morón, Torrejón i Saragossa, mentre les presons estaven plenes de represaliats pel franquisme, moltes famílies emigraven a França i Alemanya i, a la ràdio, Renato Carasone cantava Tu vou fà l’americano. El cervell del planeta Solaris té aquestes coses amb els records.

