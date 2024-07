Un largo viaje, inacabable

La memoria es a veces una simple cagada de mosca en el mapa de la historia. Nada. El pasado se oscurece cuando intentas escarbar en lo que fueron las vidas de quienes lo habitaron con mejor o peor fortuna. Los de mejor fortuna pudieron sacar sus nombres de esa oscuridad. Quienes se encontraron lo peor aún siguen siendo fantasmas dando vueltas como en los minutos finales del Tenorio. Dicen que el tiempo acaba poniéndolo todo en su sitio. La pregunta del millón: en qué sitio. En el de la memoria o en el del olvido. Los nombres de la victoria fueron escritos con letras de molde en las fachadas de las iglesias y en los libros que educaban a la infancia inventándose un relato de buenos y malos, de ángeles y demonios, de héroes y villanos. El golpe de Estado fascista de 1936 dio lugar, en su fracaso, a la «guerra larga». Tres años de horror. Y después, en 1939, llegaría la victoria de los golpistas. Y a partir de esa victoria, una de las dictaduras más crueles de la iniquidad contemporánea. El franquismo.

Hacer memoria es un deber, escribió Primo Levi. No se puede vivir sin los recuerdos. Vivir es hacer memoria, aunque duela tanto demasiadas veces. En 1937 las cosas de la guerra pintan mal en el Frente Norte. Hay que llevar lejos del terror a los niños y niñas de la República. Alejarlos de las tempranas victorias del ejército rebelde. Miles de esos niños y niñas se subirán a un tren y luego a un barco. Destino: Rusia. Ahí empieza un episodio histórico que conmueve y enrabieta al mismo tiempo, que añade a la violencia del enfrentamiento armado la otra insoportable violencia del exilio. A los cinco años quién sabe nada del exilio. Jugar a trenes y barcos. Como si en vez de a lo desconocido fueran a divertirse, felices y contentos, en un parque de atracciones. Fueron -son, en nuestra memoria machacada- los niños y niñas de la guerra. En muchos casos, los niños y las niñas de Rusia. De eso va la novela Mariposas en la niebla, escrita por Carlos Olalla para que la memoria de la dignidad no sea una simple cagada de mosca en el mapa de la historia.

Gracias al prólogo que el actor Carlos Olalla -a quien sólo conocía por su oficio artístico- escribía en el libro Kilómetros de tiempo, descubrí a una inmensa poeta: Carmen Castellote. Vive todavía, a sus más de noventa años, en su exilio mexicano. Fue una niña de Rusia, de las que salió de España en 1937. ¿Cómo quien ama la poesía puede no conocer la escritura de una mujer como ella? Pues yo no la conocía. No tenía ni idea. Ahora ya he leído sus cartas, sus poemas, su propia vida. Ahora he podido disfrutar -a ratos poéticamente conmovido y a ratos con ganas de echarme al monte como en mis novelas- leyendo las vidas de aquellos niños y niñas que fueron un ejemplo clarísimo de lo que es el exilio: «El país que dejamos atrás ya no existe y en el nuevo parece que no tenemos cabida». Entre esa diáspora andaban los cinco años de Carmen Castellote y a ella le rinde el autor de esta novela el homenaje de su escritura apasionadamente hermosa. Las emociones son muchas veces una trampa para trucarnos el conocimiento, las ringleras tantas veces complejas de la política. Aquí, no. En estas páginas, donde se juntan -como diría Rilke- el horror y la belleza, las emociones no acarician sino que provocan heridas a veces de muerte, que dejan cicatrices difíciles de curar, que no rinden tributo a eso hoy tan de moda, en la literatura y en todo, que es la equidistancia.

No sé si hay algo, cuando hablamos de las guerras, que me perturbe más, aparte de tanta muerte, que los exilios. Aquí ese personaje fundamental (tal vez el que más) de la novela: Carmen, que voluntariamente acompañó a la infancia desterrada, la auténtica vocación solidaria que mueve a alguna gente a tomar decisiones admirables en los momentos difíciles. Camina sola por los andenes a veces dolorosos del recuerdo: «el exilio es una prisión en la que el espacio y tiempo son los barrotes, una prisión donde los kilómetros se miden en años…». Las vidas que llegaron a Rusia en aquellos años fueron una mezcla extraña: la infancia salvada de la victoria fascista no se salvó de las guerras internas y externas del país de acogida; la División Azul, con sus diferentes motivos para defender el nazismo en tierra que no era la suya; los debates entre anarquistas y comunistas que siguieron entre una juventud que poco a poco crecía con la persistente duda del regreso. Y en el final…

… el tiempo que ya es otro. El de 2020 en la Playa del Arbeyal, en Gijón, el homenaje a la memoria de aquel ya lejano viaje a otro país y a un tiempo diferente. Tres de aquellas niñas verán un horizonte que no fue el final sino el principio de otro paisaje. El de ahora, aún vivas las tres y llenas de memoria. Y la aparición del propio autor de la novela, ese Carlos Olalla que es uno de los mejores y más nobles ejemplos de compromiso con los valores hoy tan en desuso de la tríada republicana. Esa libertad, igualdad y fraternidad que se subió a los trenes y barcos del exilio y algunas veces, cuando estoy con el morro torcido por algún motivo, me da por pensar que todavía siguen en ese largo viaje, inacabable. El homenaje a esos niños y niñas que, en palabras del actor y escritor, cierran este libro en que la realidad y la ficción se juntan para que no se nos olvide de dónde venimos, a qué gente le debemos tanto de lo que somos, a qué tiempo. Esos niños y niñas que «fueron mariposas nacidas para volar en libertad. No tuvieron la culpa de que, cuando les nacieron las alas y pudieron volar, el mundo se hubiera cubierto con un manto de niebla. Su nombre no puede borrarse de nuestra historia». Este libro bien que ayuda a que eso sea posible. Y tanto que ayuda. Y tanto.