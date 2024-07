Nuestra época, cansada y desilusionada de los grandes sistemas y los totalitarismos, asociados a la noción contenida en el adjetivo griego makro, ha optado - y no le faltan razones para ello- por lo micro: esto es, por la microtoponimia en los estudios de onomástica y por los escritores que no habían recibido atención crítica suficiente en la historiografía literaria. Este libro del profesor José Jurado Morales se inscribe en esta línea y constituye un ejemplo de lo que puede y debe ser una investigación de este tipo. Centrado en la figura del escritor Gonzalo Martínez Sadoc (1908-2003), «un hombre común, sin fama, sin un nombre escrito en los anales de la historia» pero «guiado por sus convicciones», este libro va poniendo ante nuestros ojos no sólo la biografía de la personalidad objeto de su estudio sino la historia misma de nuestro país desde la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil hasta el exilio, en Francia primero, y, en México, después, la dictadura de Franco y la democracia: todo como telón de fondo de una vida individual, que no deja de ser paradigmática de una vida transgeneracional colectiva. El método utilizado para ello no puede ser más encomiable por el rigor y la valentía con que el investigador se introduce él mismo en el relato del objeto estudiado, que se inicia por la asunción de un modelo historiográfico latino – el de Cornelius Nepos- y continúa con la historia de la familia de clase media alta de Martínez Sadoc establecida en Sanlúcar en 1870, enemiga del caciquismo, que regía la política nacional en el siglo XIX, y partidaria de la República desde muy pronto. Atildado y con «tenue perfil de señorito», como él mismo reconoce, y «con zapatos siempre relucientes», se siente atraído por la poesía y publica muy pronto, en 1929, en revistas como Cosmópolis un poema titulado «Amores furtivos», tomado tal vez de Catulo e ilustrado por el pintor José Caballero. Miembro de la Juventud Republicana Autónoma, integrada en la Conjunción Republicano-Socialista para concurrir a las elecciones de 1931, y, posteriormente, en el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), que, tras el fracaso en las elecciones de 1933, desaparece y se fusiona con el Partido Radical Demócrata de Diego Martínez Barrio, son las primeras fases de su evolución política. Jurado Morales expone esto detalladamente e introduce un documento muy interesante de Pedro Bandinell, una personalidad que, por sus ideas y connotaciones, representa el polo opuesto a Martínez Sadoc y que demuestra cómo en una población pequeña las dos Españas estaban enfrentadas desde muy pronto. La precaria situación económica de la familia, sometida a la persecución por su anticlericalismo y al boicot impuesto por los empresarios, determina su marcha a Madrid, donde Martínez Sadoc se afilia al Partido Comunista de España en 1934 y consigue una plaza de funcionario en el Servicio Nacional del Crédito Agrícola, que será suprimida por la CEDA, siendo repuesto en diciembre de 1935. Al estallar la guerra se traslada a Valencia, requerido por el ministro comunista Vicente Uribe -que aparece en uno de los romances de guerra de Gil-Albert- y de allí a Barcelona y más tarde, tras cruzar los Pirineos, es encerrado en el campo de concentración de Saint-Cyprien, del que consigue fugarse. Su hermano Federico, maestro nacional, es depurado, al igual que su mujer. Su hermano Eduardo, que participa como sargento practicante en el Hospital del Cuerpo de Seguridad, es condenado a doce años, su expediente se extravía y a finales de 1941 sale de la prisión de Llíria en Valencia. Su hermano Pedro, profesor mercantil, es condenado a treinta años, pena que le es conmutada más tarde por la de doce años y un día, pero es liberado en 1942; vuelve a ser juzgado por masón y condenado en 1945 a otros doce años y un día de reclusión menor; recurre la sentencia y en 1950 queda libre, autorizándosele en 1952 su salida de España y su marcha a México, de donde no regresará.

El viaje de Gonzalo Martínez Sadoc en el vapor Mexique y su lucha por la vida en México son referidos aquí, lo mismo que su regreso a España en la Transición, añadiéndosele un apéndice de poemas que permiten ver sus lecturas y preferencias (los clásicos, Lorca, Alberti, Miguel Hernández). No es ningún gran poeta, pero sí un testigo y una víctima de su época y, sobre todo, de una España que la guerra civil dejó truncada.

