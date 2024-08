S’acaba l’estiu i, amb ell, comença un final. Sempre m’han produït respecte els finals. I encara més, els mal acabats. En recorde un de terrible que va tenir durant setmanes indignat tot el país, i el primer que em va fer prendre consciència de la importància que tenien: l’últim capítol de Los Serrano, una de les sèries amb les que vaig créixer. Després de cinc anys en antena i temporades tan llargues que van veure fer-se adolescents milers de xiquets, els últims minuts de la sèrie es van resoldre resultant ser tot un somni d’Antonio Resines, el seu protagonista. Huit temporades en antena que es van acabar diluint en un dels finals més criticats de la història. Jo no sé quina edat devia tindre, però sé que va ser l’última de les sèries a la televisió que vaig seguir de la meua vida després d’un gran historial que va començar amb Pepa y Pepe i que feliçment va continuar amb Médico de familia, Farmacia de guardia, Lleno, por favor o Al salir de clase. I recorde perfectament com aquell final inesperat, tan mal resolt, de Los Serrano, em va fer prendre plenament consciència que, més important que el començar, és, sobretot, l’acabar. Perquè en el fons, més que els principis, el que hi compta són els finals. En tot: en les pàgines d’un llibre i en la dialèctica que al llarg de les nostres vides mantenim amb algú. Els principis sempre són anecdòtics, canviants, reparables, els finals sempre són reveladors i inamovibles. En la poesia això també passa: en la majoria dels poemes, els primers versos podrien ser prescindibles; els últims mai. Queden en la memòria com un cop de puny. Deia García Márquez que tot es redueix a l’última persona en la que penses abans d’anar a dormir. I són com això, els versos finals d’un poema.

S’acaba un estiu que ens ha portat l’alegria de Kamala Harris i el retorn de Céline Dion, i comença ara el compte enrere d’unes setmanes que veuran a les llibreries novetats editorials molt esperades, tant d’autors internacionals com de casa nostra. I entre elles, l’última de Manuel Baixauli, Cavall, atleta, ocell, que he tingut el privilegi de poder llegir aquest estiu. Es tracta, sens dubte, d’un dels llibres més esperats de la temporada, i en una altra situació, o si parlàrem d’un altre autor, diríem que torna el millor Baixauli. Però no: el millor Baixauli no se’n ha anat mai. Torna, sempre, sorprenent-nos amb el seu univers interior fet de somnis i realitats, deixant-nos bocabadats amb la força d’un estil lliure, únic i sincer. I aquesta vegada no s’ha quedat curt. Darrere d’una història de relacions familiars, hi ha, sobretot, bellesa; la bellesa de la dialèctica que conté la complexitat i la desesperació, que ve a ser, també, una poètica de l’esperança que Baixauli construeix com un artesà de la paraula que és. Perquè la literatura, en el fons, sempre és una reparació. En alguna de les seues anteriors obres, i referint-se als finals, Baixauli havia deixat escrit que els acabaments tancats són efectistes, analgèsics i fal·laços, perquè res mai no acaba de cop. Tampoc en aquesta obra, que el final és una porta oberta a la vida.

El retorn de Baixauli és, sens dubte, una de les alegries més altes literàriament parlant dels últims temps. Un artefacte literari de mida humana i d’ambició universal. I, per a mi, ell ha estat part del meu estiu, un estiu que s’acaba i m’ha donat lectures d’alt voltatge com aquesta, dies de calma a Oliva i un viatge de feina, inoblidable, a Panamà. A mi amb la literatura em passa com amb la música: sempre recorde des de quin lloc he llegit una obra. I per sempre, queda aquesta obra associada en la meua memòria a un lloc. Per bé i també per mal. I, de la mateixa manera, també a vegades són els llocs que em condicionen les lectures. Ara torne de Panamà i no sé què em passa últimament, però els destins que més gaudesc són aquells que menys coses tenen per visitar. Supose que és perquè estic saturada d’imatges, i només pense en no amortitzar cap dels destins on vaig i somiar només en illes. Fa temps que odie les ciutats museu, perquè més enllà de l’estrès que em provoquen, a diferència de l’adrenalina que em donaven fa uns anys, em resulten, en realitat, com un final tancat. També em passava abans que presumia de saber-me orientar perfectament per desenes de ciutats. Ara odie aquesta qualitat, només m’interessa perdre’m en elles. Perquè aprendre a perdre’s és com aprendre a saber-se’n anar d’un lloc o d’algú. Acaba sent el gest més important. No acabar d’amortitzar mai una ciutat és com el final obert d’una novel·la, retornes als seus carrers i a les pàgines del seu llibre sense planificació, deixant-te endur, sense finals exhaurits o imposats, quedant-te un poc per sempre. Tinc la certesa que Cavall, atleta, ocell habitarà durant molt de temps en mi. De quina manera és capaç, Baixauli, de moldejar la complexitat, de construir un univers personal tan honestament autèntic o de procurar per sobre de tot la bellesa de les coses, fa temps que em porta a situar-lo, en la meua biblioteca, entre els més grans dels nostres dies.

