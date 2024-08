El lado de acá y el lado de allá

Entre los años 1945 y 1947, el poeta valenciano Juan Gil-Albert viaja por el Pacífico de Argentina a México. Vive en el exilio republicano español. En 1949, se publica su libro El existir medita su corriente. Apenas 125 ejemplares editados por la madrileña librería Clan. Ya desaparecido, el poemario sería reeditado en 1977, en edición facsímil, por la valenciana Lindes Cuadernos de poesía, al frente de la cual ejercían con un entusiasmo admirable los escritores Ricardo Arias, Ricardo Bellveser y Pedro Bessó.

Tengo aquí el manoseado ejemplar, con las correcciones a mano que el propio poeta hizo a la edición original. La dedicatoria, con esa letra puntiaguda, enérgica, que desdecía la fragilidad del autor: «A Alfonso, viejo amigo, joven aún». La fecha: 1980, nada menos. «Joven aún», dice. El tiempo es una mierda. En los años setenta mucha gente joven, aspirante a poeta o a nada (que viene a ser lo mismo, más o menos), hacía senda a Taquígrafo Martí, que era nuestra particular Velintonia donde Vicente Aleixandre hacía lo propio con un incalculable número de visitantes que querían rendirle su más que merecida admiración.

En la introducción al libro, el propio Gil-Albert, cuando habla de uno de los poemas con reminiscencias clásicas, concluye: «nada de eso es literatura sino supervivencia». Entre esa afirmación y lo que Juan Rejano escribe para el libro de Pedro Garfias Poesías de la Guerra Española (1941) encontraremos mucho de lo que se presenta en Escenas del exilio español en México (1937-1962), un espléndido libro de James Valender, uno de los más lúcidos y rigurosos historiadores de la literatura del exilio republicano español en México. Lo que, después de una referencia a la República «traicionada», escribe Rejano: «No se mire, por consiguiente, esta poesía, sino en función de arma de lucha».

Entre la literatura como estrategia de supervivencia en la realidad cruda del exilio y la consideración de la poesía como un arma que acabaría acuñando Gabriel Celaya en 1955, se mueven las páginas de un libro que considero fundamental para escarbar profundamente en un tiempo tan complejo como el del exilio español antes y después de la derrota de la Segunda República española en 1939. Admirable el trabajo que en ese sentido lleva a cabo el Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL), dirigido, hasta su jubilación en 2021, por el profesor Manuel Aznar Soler en la Universitat Autònoma de Barcelona y ahora por el profesor José-Ramón López García, autor de Memoria del olvido. Poetas del exilio republicano español de 1939, considerada por voces expertas una de las mejores -si no la mejor- antología sobre la poesía del exilio. Buena prueba de los trabajos del colectivo académico, y de la labor llevada a cabo por la sevillana editorial Renacimiento, es este libro, de lectura necesaria, que James Valender ha construido con dieciséis textos entre los que destacan los dedicados a Emilio Prados, Concha Méndez, Juan Rejano, Ernestina de Champourcin, Manuel Altolaguirre y Luis Cernuda. También el acercamiento a las diversas revistas que, a pesar de la breve duración de la mayoría de ellas, abrieron encendidos debates entre las diversas opciones literarias y políticas del momento, así como a los textos y biografías de escritoras que en tan escasas ocasiones aparecen en los trabajos dedicados a la escritura del exilio. Por una parte, el machismo en el «mundo académico mexicano no estaba acostumbrado a tomar muy en cuenta a las mujeres». Y más: «Hay que reconocer, por otra parte, que sus compañeros del exilio tampoco estuvieron siempre a la altura de las circunstancias».

Al comienzo de la llegada a México, había la seguridad del pronto regreso. Y más después del triunfo aliado sobre el nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Pero Franco se quedaría intacto y el tiempo del exilio tuvo trazas de ser para siempre. La poesía asumió ese convencimiento. La política que la alimentaría en los primeros años daría paso -o alternaría- con otra en que destacaba la parte humana del destierro: «Algunos intentaron mantenerse siempre en pie de guerra. Y, desde luego, hubo también otros que prefirieron ocuparse solo de los grandes temas de la condición humana». A México llegaron unos veinte mil españoles para escapar del terror franquista. La mayoría no pertenecía al mundo de la cultura. Pero es ese mundo el que ha ocupado la mayor parte de la memoria y la historia del exilio republicano en México. Para nadie fue un tiempo feliz, por mucho que se lo quiera endulzar en bastantes ocasiones. El exilio es un paisaje lleno de luces y de sombras, de nostalgia ensoñadora y de una realidad que te fija ásperamente en el desasosiego. Y siempre, como en el caso de este libro que al menos a mí me parece de lectura imprescindible, el lado de allá y el lado de acá, como en la Rayuela de Julio Cortázar. ¡Cómo ilustran esas miradas, tan llenas a veces de enconadas contradicciones, las visitas a México de Dámaso Alonso y Gerardo Diego y sus encuentros con sus antiguos compañeros de armas literarias!

El mundo del exilio se escinde entre el adentro y el afuera y escinde de paso lo que piensas y escribes: lo que eres. Por eso la selección de textos que es Escenas del exilio español en México (1937-1962) es un magnífico testimonio que ahonda en esa complejidad que, por más que surjan sobre ellos luces nuevas, acabarán siendo todos los exilios. Las derrotas dejan paso a una turbadora sensación de pérdida irreparable. Incluso cuando llegan los regresos -como el caso, por volver al principio de este texto con el recuerdo de Juan Gil-Albert- la derrota y la pérdida permanecen casi inalterables. Ya lo escribió Max Aub en La gallina ciega cuando relata su regreso a España en 1969: «Yo he venido, pero no he vuelto». Pues eso: lean el libro de James Valender y será como si hubieran estado a la vez en el lado de allá y en el lado de acá, y no sólo del exilio republicano en México, sino de todos los exilios.

