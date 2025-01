Lorenzo G. Acebedo, el gran enigma de la literatura española

La historia de la literatura, reciente y no tanto, está repleta de autores y autoras que, por diversos motivos, obligadas, en el caso de muchas de ellas, pues no había otro modo de hacerlo, recurrieron al seudónimo para publicar sus libros. Incluso los hay que no se escondieron, desde el principio dijeron que eran ellos, y no otros, quienes estaban detrás de ese nombre, como John Banville, cuya faceta más negra, y comercial, viene firmada por Benjamin Black. A J. K. Rowling el intento le salió mal y se vio forzada a reconocerse en las novelas de Robert Galbraith, mientras que Elena Ferrante sigue en el anonimato en el que sus lectores la descubrieron.

En España, superado el trauma de Carmen Mola, Lorenzo G. Acebedo se ha convertido en el mayor enigma de nuestras letras, y de su mundillo. Según su editorial, Tusquets, estamos ante «un escritor que abandonó en su juventud los estudios teológicos por el retiro monacal y, algún tiempo después, el retiro monacal por una mujer».

«Reside en un pueblo de La Rioja» y es de suponer que allí ha escrito las dos novelas con las que ha logrado un éxito notable, La taberna de Silos y La Santa Compaña, de las que ha vendido más de 60.000 ejemplares.

El creador de la serie de Gonzalo de Berceo protagonizará la portada de la revista Posdata en abril que se publicará mañana, gratis, con Levante-EMV. De este modo, esta es la primera ocasión en la que el escritor acepta ser fotografiado, aunque su rostro continúa siendo un misterio.

Además de esta entrevista, los lectores podrán encontrar en el suplemento literario un extenso reportaje sobre aquellas librerías, editoriales y escritores afectados por la dana en València que, tres meses después, intentan pasar página de la catástrofe.