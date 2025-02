‘Qui de casa se’n va’, de Toni Cucarella

Em fa la sensació que la lectura de l’obra de Toni Cucarella m’ha acompanyat tota la vida, des d’aquell iniciàtic Cool fresc que vaig llegir durant els primers anys universitaris després de passar l’adolescència a l’Institut Josep de Ribera de Xàtiva i el llibre de poemes previ, Concert en No Major, que encara va signar com a Lluís Antoni Navarro, fins a la darrera obra que ens ha regalat, Qui de casa se’n va. Quan va decidir abandonar l’àmbit comercial de les lletres, fastiguejat pel món editorial i jo diria que pel món en general, el vaig seguir en el blog en què es va refugiar per penjar allò que el seu geni creatiu quasi l’obligava a parir.

L’he seguit tant que crec que no soc del tot capaç de diferenciar les seves obres de manera individual. Per a mi, l’obra de Cucarella —afortunadament va arribar un moment en què vaig poder deixar d’adreçar-me a ell com a Toni i vaig passar a dir-li Lluís, fins i tot de vegades Lluïset— és un tot. I no dic amb això que sigui un Cézanne que pinta una vegada i una altra la muntanya Sainte-Victoire, sinó un Picasso de qui reconeixes el traç perquè s’ha definit un estil particular, extremadament personal i que sovint arriba a la genialitat.

Qui de casa se’n va és, senzillament, una mostra més d’aquesta genialitat. Això sí, és una novel·la duríssima, sense concessions a l’alegria, al benestar o la mínima complaença. El patiment de la fam i la repressió de la postguerra es transforma en altres patiments: els de la voluntat d’oblidar i de fugir, de fingir que no es tenen arrels, de callar, de no estimar, fins que t’adones que has de tornar a casa, perquè hi ha deutes pendents, històries a contar, gent a retrobar, una llengua que has anat abandonant però que sempre ha viscut al teu cap i has de recuperar, cercles que has de tancar, preguntes que necessites respondre i espais on has de descansar, encara que sigui quan el teu cos deixa de respirar.

Tots tenim un lloc on tornar, i Miquel, el protagonista de la novel·la, que té tretze anys quan acaba la guerra, mor sa mare i apareix el seu oncle Cep, que havia estat reclòs de petit en un convent de frares, torna ja vell a Xàtiva, d’on va haver de fugir encara adolescent, després de passar per Barcelona, per un mas de Camprodon i per París, també per Cotlliure. A París ha anat canviant de parelles i de residència, perquè mai no s’ha volgut arrelar:

«No vull rèmores darrere meu, no vull cap pes superflu, cap llast. M’agrada viure amb l’equipatge just. Ni una sola peça de més. No vull conservar res. No atorgue cap valor sentimental a les coses. No tinc tampoc sentit de la possessió. Barate les coses que ja he usat per les que vull usar, no les retinc, les amolle de seguida que les he fetes servir. Ho faig amb les coses, i amb les persones també. I no negue que en ocasions he arribat a prendre’ls una certa estima: certs llibres, certes persones, certes coses; en ocasions.

He extraviat, deliberadament, moltes coses entre mudança i mudança. M’he mudat molt, cal reconèixer-ho. Animal volander, o ànima en pena. O ambdues coses alhora. Nòmada per decisió. No he volgut posar arrels enlloc. Un lloc on dormir no és una llar. Jo mai no he volgut tenir una llar, només un lloc on dormir. I de tant en tant, algú amb qui dormir, valga l’eufemisme».

I malgrat tot, com dic, torna a Xàtiva, una Xàtiva que ja no és la que recordava, però que perviu mitificada en la seva memòria, com perviuen algunes persones amb qui construeix records de vivències més aviat desitjades que no pas viscudes, una Xàtiva de carrers estrets i costeruts on han arribat persones d’altres terres i d’altres llengües i cultures, que tenen fills que escolten les històries d’un Miquel ja vell que parla un català contaminat de francès —perquè el nostre llenguatge canvia amb el pas del temps, el transforma el lloc on vivim, la gent amb qui treballem, les lectures que fem— i no pot oblidar els amics amb qui va compartir la vida d’infant, ni el patiment que va sentir o les esperances que va tenir. Una Xàtiva que ha crescut i que potser ha perdut identitat, s’ha mimetitzat amb tantes altres ciutats, però que manté una essència pròpia recognoscible, que s’olora per cada carrer quan la passeges, com jo l’he passejada, agafat de la mà de la persona estimada, a qui he besat furtivament en cada racó que ens ha ofert, pel carrer de Sant Pere, per la plaça del Mercat o ben a prop de la Seu.

Potser Miquel ha volgut oblidar un idioma que li feia mal —«parlar-lo em fa recordar l’oncle Cep, ma mare moribunda, els amics perduts, aquella Xàtiva abandonada»—, però Toni Cucarella s’encarrega de mantenir-lo, com ha fet sempre al llarg de la seva ja ben llarga i excelsa trajectòria, marcada sempre per un ús extremadament digne i genuí de la llengua, en què destaca l’allau contínua de parèmies tan ben treballada que mai no entrebanca la lectura. Us puc ben assegurar que, conegueu o no les dites, les frases fetes, les locucions, els refranys que surten de la ploma de Cucarella, entendreu els seus textos i en gaudireu sobre manera. Una mostra:

«El mort a la fossa i el viu a la fogassa, això és així, és llei de vida: tot ha eixit de la pols, i a la pols torna tot, i n’hi ha qui se’n va d’aquest món sense alçar pols ni remolí, com ara ma mare; però així i tot calia enterrar-la amb la major dignitat possible, ni que fora una dignitat pobra, quasi despullada, sense corones ni brandons».

De fet, crec que cal insistir-hi, perquè em fa l’efecte que la ferma decisió que Cucarella va prendre de recuperar el patrimoni paremiològic del seu parlar més particular, el de la Costera, ha jugat sovint en contra seva. Deixem-ho clar: Cucarella escriu des de la Costera per a qualsevol lector català, com Estellés escrivia des de Burjassot, per posar un exemple que ultrapassa les nostres fronteres, i els editors estrangers farien bé de parar els ulls sobre l’obra del xativí i internacionalitzar-lo amb traduccions a qualsevol llengua. Si no ho fan, ells s’ho perden. Vosaltres, feu-me cas, no us la perdeu.

